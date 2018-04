Udinese, un successo le maglie all'asta: raccolti oltre 9.000 euro

Come promesso, l'Udinese è scesa in campo contro la Lazio con undici maglie diverse tutte d'ispirazione storica: un'iniziativa legata all'asta "Dacia the auction" che consentirà a undici tifosi di realizzare il proprio sogno.



Ogni divisa era legata a un tifoso e durante il match, con battitore d'eccezione il nostro Ciro Ferrara, si potevano fare offerte per aggiudicarsela: in totale sono stati raccolti oltre 9.000 euro (di Kevin Lasagna, autore del gol del momentaneo 1-0, la maglia più costosa, battuta a 1.700 euro) che, per esempio, saranno destinati a finanziare un documentario sulla terra friulana o alla pubblicazione di un libro sugli antichi opifici della stessa regione o ancora sosterrà un viaggio in bicicletta per raccontare la storia di chi ha superato un delicato intervento chirurgico.