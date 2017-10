Udinese, ultimatum a Delneri: possibile il ritorno di Guidolin

L'inizio difficile in campionato con soltanto 6 punti in 9 giornate e soprattutto i 6 gol presi da una Juve in inferiorità numerica domenica scorsa, non sono stati digeriti dalla dirigenza dell'Udinese, che secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport avrebbe dato a Delneri un vero e proprio ultimatum.

Per restare sulla panchina bianconera il tecnico dovrà fare almeno 4 punti nelle prossime due partite con Sassuolo e Atalanta (in casa), in caso contrario si procederà con l'esonero ed il nome del sostituto sarebbe già stato individuato.

La famiglia Pozzo proverà a riportare alla guida dei friulani Francesco Guidolin: nella lista figurano anche Oddo e Ballardini, ma la prima scelta resta il grande ex, che dal canto suo avrebbe ancora qualche remora nell'accettare l'incarico. Tre anni fa il rapporto con la proprietà non si era chiuso nel migliore dei modi e il suo desiderio sarebbe ancora quello di allenare all'estero, ma la tifoseria bianconera lo chiama a gran voce.