Udinese, ufficiale: Igor Tudor è il nuovo allenatore

Segui la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister alle 18:30

Dopo i tanti nomi fatti nelle ultime ore (Stramaccioni, Reja, Guidolin, Delneri), ne ha vinto uno a sorpresa: il nuovo allenatore dell'Udinese è Igor Tudor. Il club bianconero ha messo sotto contratto l'ex difensore della Juventus, che sostituirà Massimo Oddo firmando fino al 30 giugno 2019 con opzione fino al 2020.

Per il 40enne croato si tratta dunque di un ritorno in Italia, dove ha vestito anche la maglia del Siena. Dopo aver esordito in panchina come vice di Reja all'Hajduk Spalato, Tudor ne è diventato primo allenatore nel 2013 e nel 2015 si è trasferito al PAOK. Nel dicembre scorso la sua ultima esperienza in panchina, al Galatasaray, conclusa con un esonero.



Adesso Tudor è chiamato a condurre l'Udinese alla salvezza, quattro partite decisive per i bianconeri e probabilmente anche per il suo futuro sulla panchina friulana. "È un momento delicato - ha detto Tudor nella conferenza di presentazione -. Per questo non vorrei parlare tanto di me, c’è un lavoro delicato da fare per finire nel modo giusto questa stagione e poi partire per la prossima annata con nuova energia, sperando che questo tipo di stagione non si ripeta a Udine”.



"Si tratta di un profilo che stavamo seguendo da un po’ - ha spiegato il dg dell’Udinese Franco Collavino -. È giovane con una dimensione internazionale, l’abbiamo ritenuta la professionalità più adatta per una visione a lungo termine. In questi giorni i nostri telefoni sono stati roventi, con tantissimi allenatori che si sono proposti. Avevamo due possibilità, scegliere un allenatore per completare quest’anno o puntare su una progettualità. Per questo Tudor era la nostra prima scelta".

Reja: "Ho rifiutato la panchina dell'Udinese"

"Ho ricevuto la proposta dell'Udinese, peraltro squadra della mia terra, ma ho rifiutato ringraziando la società friulana. Penso che sia arrivato il momento dei giovani. Il calcio lo richiede. Io ho già dato". Edy Reja, in un'intervista a Radio Incontro Olympia, aveva rivelato di essere stato contattato dai bianconeri, in cerca del sostituto di Massimo Oddo, che contro il Crotone ha subito l'undicesima consecutiva in campionato.

Un no sarebbe arrivato anche da Francesco Guidolin, in Friuli nel 1998/99 e dal 2010 al 2014: il tecnico di Castelfranco Veneto non se la sentiva infatti di tornare in panchina (l'ultima esperienza risale al 2016 con lo Swansea).

