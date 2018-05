Udinese, Tudor: "Inter? Perdevo raramente con loro"

Igor Tudor è arrivato all'Udinese da poco più di una settimana e dopo il pari di Benevento all'esordio cerca altri punti salvezza contro l'Inter. Il passato da ex difensore della Juve, nell'era Moggi, rende la sua una sfida speciale, anche e soprattutto alla luce di quanto accaduto sabato scorso a San Siro nel derby d'Italia caratterizzato da mille polemiche.



"L’Inter è forte - ha spiegato Tudor alla Gazzetta dello Sport -, ha un grande allenatore come Spalletti che ha molto migliorato Brozovic. E spero che Perisic non si scateni contro di noi. Rispettiamo l’Inter, ma proviamo a giocarcela. La motivazione viene da sola: io quando entravo a San Siro pensavo sempre che fosse il top. Ci perdevo raramente con loro".



"Iuliano nel mio staff? Siamo rimasti in contatto, come con Montero. Difficile non volergli bene e poi serviva uno che parla italiano. Non potevo portarmi per poche partite lo staff croato. Alla Juve ho segnato il gol più importante della carriera al Deportivo e sono diventato uomo. E il segreto era uno solo: le persone giuste al posto giusto. Da dirigente, quando giocavo, Moggi è stato bravo. Ma non l’ho più sentito. A Lippi devo tantissimo. Mi ha fatto fare tre ruoli, difensore, terzino e centrocampista. Io nasco in mezzo".



"L'arrivo all'Udinese? È successo tutto molto in fretta. In un giorno. Il mio agente Anthony Seric mi ha chiamato e sono venuto a fare una chiacchierata con i Pozzo. Bisognerebbe chiedere a loro perché hanno scelto me, ma penso perché sono bravo".