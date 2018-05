Udinese, Tudor al capolinea: in arrivo Prandelli

Non solo Carlo Ancelotti, la Serie A si prepara a riabbracciare anche Cesare Prandelli. L'ex ct della Nazionale è infatti a un passo dall'accordo con l'Udinese, che nonostante la salvezza conquistata ha deciso di interrompere il rapporto con Igor Tudor, sette punti in quattro partite dopo aver sostituito Oddo.

La decisione è arrivata oggi ed è stata già comunicata all'allenatore croato e al suo staff, con la società del presidente Pozzo che ha scelto di affidarsi a Prandelli per cominciare un nuovo ciclo e abbandonare la lotta salvezza. Già, proprio l'ex ct della Nazionale nella squadra più ricca di stranieri del campionato, tanto che spesso nell'undici titolare non ci sono giocatori azzurri.

Ma di giocatori stranieri in questi otto anni lontano dall'Italia (l'ultima panchina in Serie A è quella della Fiorentina nel 2010) Prandelli ha fatto molta esperienza, anche se nella maggior parte dei casi negativa. Lasciata la Nazionale dopo il disastro ai Mondiali del 2014, il tecnico è stato al Galatasaray (esonerato), poi al Valencia (a cui per essersi dimesso dovrà pagare una salata multa) e infine all’Al-Nasr (esonerato), ma ora, a meno di clamorose sorprese, sarà nuovamente la Serie A il suo palcoscenico, un teatro dove raramente ha sbagliato.