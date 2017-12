Udinese, Oddo: "5 vittorie di fila non le fa neanche la Juve"

Massimo Oddo ha trasformato l'Udinese portandola al settimo posto solitario in campionato, piena zona Europa League. È arrivato poco più di un mese fa, ha perso la prima partita (contro il Napoli campione d'inverno) e poi le ha vinte tutte, cinque di fila: per dare un'idea della portata dell'impresa, ai friulani non riusciva un'impresa simile da maggio 2010 e cinque vittorie le avevano ottenute nelle precedenti 20 partite di Serie A. Kevin Lasagna, che con Delneri aveva fatto collezione di panchine segnando 2 gol, ha messo sempre il timbro in questa meravigliosa cinquina arrivando a quota 7 reti: l'ultimo giocatore dell'Udinese a segnare per 5 gare di fila fu Antonio Di Natale nel maggio 2010. Solo a dicembre l'Udinese ha segnato 14 reti, al momento quattro in più di ogni altra squadra di Serie A. Numeri pazzeschi.



"Non mi aspettavo di vincere cinque partite di fila - ammette Oddo. Speravo di poter cambiare qualcosa in questa squadra. E ora stiamo facendo qualcosa di incredibile, cinque vittorie di fila forse non le fa neanche la Juve. Abbiamo ricreato un certo entusiasmo, che è fondamentale all'interno dello spogliatoio, senza superare quel limite sottile dell'euforia che porta a fare le cose con presunzione e poi a sbagliarle. Oggi abbiamo capito che si può vincere in tanti modi. Il Bologna non meritava neanche di perdere, però abbiamo fatto una partita di grandissima sofferenza, abbiamo colpito al momento giusto e questo è un grande segno di maturità. È presto per porsi degli obiettivi, dobbiamo solo continuare su questa strada e andare avanti domenica dopo domenica. Più avanti faremo i conti e vedremo a che punto saremo".