Udinese, Maxi Lopez: "Più simpatico di Icardi? Chi semina raccoglie"

Dopo aver giocato e segnato in giro per mezzo mondo (è andato in rete in cinque diversi campionati), Maxi Lopez all'Udinese ha ritrovato motivazioni ed entusiasmo: "Quando non ti diverti più devi fare un passo indietro – ha detto l'attaccante argentino alla Gazzetta dello Sport - ma io mi diverto ancora troppo. Ho una passione incredibile per il calcio, ci gioco, lo guardo, lo seguo. E mi diverto ancora tanto in spogliatoio con i compagni. Il balletto? Abbiamo intenzione di farne un altro in settimana".

Anche Maxi Lopez sottolinea la svolta vissuta dai bianconeri dall'arrivo di Massimo Oddo: "Con Oddo va benissimo. Ci ha ridato entusiasmo. Forse prima una partita come quella col Milan non saremmo riusciti a ribaltarla. L’allenatore ci ha detto e ci dice di giocare spensierati e di divertirci. Siamo meno attrezzati degli altri nella corsa all’Europa, ma dobbiamo provarci fino alla fine. Io voglio incidere di più. Sono sicuro di poter e dover dare di più a questa squadra. Il Milan? L’ho visto bene. Gattuso è l’uomo adatto per questa squadra. È stato un piacere ritrovare lui, col quale avevo giocato, e tante altre persone conosciute a Milanello".

Infine, immancabilmente, il discorso vira sulla vita privata di Maxi e sui suoi rapporti con Icardi e Wanda e l'attaccante dell'Udinese non risparmia una frecciatina all'ex amico: "Gli argentini propendono più per me che per Icardi? Mi vogliono bene, se semini raccogli. Io sono sempre me stesso, sono una persona solare e disponibile. Adesso ho Daniela al mio fianco, stiamo insieme da quattro anni. Con lei sono molto felice. I miei bambini? Li vedo solo quando vuole Wanda".