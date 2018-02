Udinese, Maxi Lopez: "Mihajlovic al Torino spaccava lo spogliatoio"

La frase della lavatrice sulle spalle pronunciata in una conferenza stampa a settembre, nel 2016, di certo non deve aver aiutato a cementare il rapporto. Così Sinisa Mihajlovic, a quanto pare, ha avuto un "nemico" in casa per un'intera stagione, alla luce delle dichiarazioni rilasciate un anno e mezzo dopo da Maxi Lopez, attaccato dall'allenatore per un sovrappeso di 7 chili e ora all'Udinese, pronto a sfidare la sua ex squadra, il Torino.



Mihajlovic non c'è più, esonerato da Cairo, ma l'attaccante argentino gli riserva comunque qualche frecciata pesante: "Mi ricordavo di lui dalle esperienze a Catania e Genova - ha spiegato a La Stampa - e pensavo mi piacesse il suo parlare a quattr'occhi. Mi sarei aspettato da lui lo stesso atteggiamento anche al Toro, e invece… Forse il suo modo di fare era volto a spronare i calciatori, ma se il messaggio non viene recepito il rischio è quello di spaccare lo spogliatoio".



Considerando il divorzio, un rischio che deve essersi concretizzato. "Ljajic era un giocatore fondamentale per noi - ha continuato Maxi Lopez - ma Adem deve sentirsi protagonista e anche lui ha pagato il trattamento di Mihajlovic"