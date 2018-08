Udinese, Mandragora ha bestemmiato: squalifica con la prova tv

Inchiodato dalle immagini. Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese arrivato in estate dalla Juventus per 20 milioni, è stato squalificato con la prova tv per aver bestemmiato. Un caso raro in Serie A: l'ultima vittima di un provvedimento simile era stato Luca Cigarini, beccato sul fatto dall'arbitro che aveva messo a referto le parole blasfeme del giocatore del Cagliari nella scorsa stagione, mentre con la prova tv bisogna risalire al tecnico del Chievo, Maran, nel 2016.



Ecco il comunicato relativo a Mandragora, che salterà la gara di domenica con la Fiorentina: "Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione in merito alla condotta del calciatore Rolando Mandragora (Udinese) consistente nell’aver pronunciato espressioni blasfeme al 48° del secondo tempo (contro la Sampdoria, n.d.r.); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore bianco-nero, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressioni blasfeme, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva; delibera di sanzionare il calciatore con la squalifica per una giornata effettiva di gara".