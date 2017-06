Udinese-Juventus, la moviola di De Marco

Qualche polemica anche in Udinese-Juventus, a partire dalla punizione conquistata da Dani Alves nel secondo tempo che ha originato il cross di Dybala per il pareggio di Bonucci. "Il brasiliano sposta la palla ma Perica la tocca, il pallone infatti cambia traiettoria perché il giocatore dei friulani la sfiora con la punta: non era fallo" la sentenze del nostro moviolista De Marco.



Allo stesso tempo, però, gli uomini di Allegri possono recriminare due volte. "Nel primo tempo contrasto aereo in area tra Samir e Dani Alves: l'ex Barcellona ha le braccia attaccate al corpo mentre l'avversario ha il gomito alto e lo colpisce in pieno volto: era rigore" le parole di De Marco che aggiunge: "Nel secondo tempo stessi due protagonisti, il cross di Dani Alves viene deviato da Samir in scivolata: pallone prima sul piede e poi sul braccio che però occupa spazio e quindi era penalty".