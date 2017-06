Udinese-Juve: Allegri si gioca il match point scudetto

La leggenda è sempre più vicina: la Juve scende in campo oggi alle 15 contro l'Udinese (diretta su Premium Sport 2 HD) e se vince, come da pronostico e come nelle ultime nove partite tra coppe e campionato, vola a +10 sulla Roma. A 11 giornate dalla fine lecito pensare che sarebbe un vantaggio sufficiente da gestire: sarebbe il distacco record per la stagione in corso e consentirebbe ai bianconeri di mettere le mani sullo scudetto.



Per Massimiliano Allegri e la sua squadra, ma soprattutto per la società, non sarebbe un titolo come gli altri: nessuna squadra italiana è mai riuscita a conquistare sei campionati consecutivi. Dopo la grande rimonta dell'anno scorso, stavolta i bianconeri hanno dominato sin dall'inizio, concedendosi di tanto in tanto qualche battuta d'arresto: la svolta definitiva è arrivata dopo il k.o. di Firenze e il cambio di modulo.



Anche oggi a Udine sarà 4-2-3-1 come annunciato dall'allenatore: Cuadrado-Dybala-Mandzukic dietro Higuain. Servono i gol per entrare nella leggenda. E magari concentrarsi solo sulla Champions e sul sogno Triplete.