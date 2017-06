Udinese, Iachini a rischio: "Lasciatemi lavorare, la squadra è giovane"

Nonostante la sconfitta e le voci su un possibile esonero, Giuseppe Iachini non vede nero: "Questa squadra ha potenzialità ma è molto giovane e ha tanti stranieri che devono conoscere il calcio italiano. Chiedo solo di avere del tempo per lavorare e poi speriamo di recuperare qualche giocatore infortunato". L'analisi sul match con la Lazio: "Dobbiamo conoscerci meglio a livello collettivo, in alcune gare meritavamo qualcosa in più In questo match nel primo tempo eravamo in partita poi il primo gol ha spezzato gli equilibri. Nella ripresa volevamo entrare con un altro piglio ma nelle occasioni avute non siamo stati bravi a segnare e a riaprire la gara".



Un appunto sul modulo: "Perché siamo passati al 4-3-1-2? Siamo partiti in ritiro con il 3-5-2 poi sono arrivati giocatori come De Paul e Penaranda, è cresciuto Perica, e sono calciatori che con questo modulo sono più penalizzati. Abbiamo perso Widmer e per forza di cose, per le caratteristiche dei giocatori a disposizione dobbiamo insistere con questo schieramento”

CIRCOLANO I NOMI DI REJA E MANDORLINI

Come spiegato dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, la situazione di Iachini è in divenire e già a fine primo tempo il patron Pozzo era scuro in volto. Il tecnico potrebbe pagare le tre sconfitte (due consecutive) e un pareggio nelle ultime quattro partite e la contestazione dura del pubblico. Non è stata presa ancora una decisione definitiva, ma circolano già i nomi di Edy Reja e Andrea Mandorlini. Più indietro Stefano Pioli (che vuole prima aspettare la situazione Giampaolo-Sampdoria) e Eugenio Corini (che convince meno).