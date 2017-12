Udinese, ecco Oddo: "Questo gruppo ha potenzialità"

L'avventura di Gigi Delneri sulla panchina dell'Udinese è giunta al capolinea. Questo la nota uscita sul sito friulano: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra Mister Luigi Delneri e l’allenatore in seconda Giuseppe Ferazzoli. Udinese Calcio ringrazia Gigi Delneri e Giuseppe Ferazzoli per la passione e la dedizione dimostrate ogni giorno in questi 13 mesi trascorsi sulla nostra panchina, e augura loro il meglio per il futuro".



Poco dopo la notizia dell'esonero è arrivato anche il comunicato sull'assunzione di Massimo Oddo che dovrà risollevare una squadra momentaneamente al 14esimo posto in classifica con 12 punti conquistati in 12 giornate. "Sono convinto che questa squadra abbia delle buone potenzialità - le parole del nuovo allenatore in conferenza stampa - e giovani promettenti che devono migliorarsi". Oddo saluta Delneri ("So come vanno queste cose, ci sono passato") e spiega come lavorerà: "Mi adatto ai giocatori e non viceversa, giocheremo in viso aperto ma con raziocinio ed equilibrio. Si riparte da zero e ho chiesto anche una lista di giovani della Primavera, se dimostrano di valere giocheranno".