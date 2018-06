Udinese, ecco il nuovo tecnico: ufficiale Julio Velazquez

L'Udinese ha scelto il nome del suo prossimo allenatore ed è un nome a sorpresa. I bianconeri hanno ufficializzato lo spagnolo Julio Velazquez, ex tecnico dell'Alcorcon (Segunda B spagnola) sconosciuto al grande pubblico, ma che firmando il nuovo contratto ha stabilito un particolare primato diventando il primo allenatore nella storia della serie A ad essere nato negli anni '80.

Il tecnico in carriera ha guidato anche il Belenenses (club della serie A portoghese allenato) e il Betis quando militava ancora in seconda divisione e pochi giorni fa aveva salutato l'ormai ex squadra: "Non rimarrò sulla panchina del club, - aveva spiegato - ringrazio tantissimo questa società e tutto il gruppo. Ho un contratto lo so, ma ci sono tanti lati per poterne uscire. Quella di andare via è una mia decisione".



La presentazione di Velazquez avverrà domani alle 12, i friulani hanno anche congedato il vecchio staff tecnico: "La società ringrazia Igor Tudor e Mark Iuliano per il lavoro svolto nella fase finale della stagione 2017-2018 e augura loro il meglio per il futuro".