Udinese, ecco il nuovo tecnico: Julio Velazquez vicino alla firma

L'Udinese ha scelto il nome del suo prossimo allenatore ed è un nome a sorpresa. I bianconeri sono vicinissimi allo spagnolo Julio Velazquez, ex tecnico dell'Alcorcon (Segunda B spagnola) sconosciuto al grande pubblico, ma che firmando stabilirà un particolare primato diventando il primo allenatore nella storia della serie A ad essere nato negli anni '80.

Secondo quanto riferisce Sky Sport il tecnico, che in carriera ha guidato anche il Belenenses (club della serie A portoghese allenato) e il Betis quando militava ancora in seconda divisione, sarebbe già nella sede dei bianconeri per firmare il suo nuovo contratto, che lo catapulterà nel calcio che conta.

Pochi giorni fa il giovane tecnico aveva salutato l'ormai ex squadra: "Non rimarrò sulla panchina del club, - aveva spiegato - ringrazio tantissimo questa società e tutto il gruppo. Ho un contratto lo so, ma ci sono tanti lati per poterne uscire. Quella di andare via è una mia decisione".