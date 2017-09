Udinese, è una scommessa Maxi

La soluzione vincente è quella dell’ultima ora. Dopo essere stato accostato a Benevento, Parma e Genoa, Maxi Lopez ha finalmente trovato squadra. Vestirà la maglia dell’Udinese, sesta squadra italiana in carriera per l’argentino in Serie A dopo le esperienze con Catania, Milan, Sampadoria, Chievo e Torino.

Già Torino, dove non è mai riuscito a conquistare Sinisa Mihajlovic, cosa che invece aveva saputo fare a Catania, fino ad arrivare alla rottura insanabile con il tecnico che nel corso della stagione non gli aveva risparmiato frecciate e rimproveri sul suo peso: “Ha sette kili in più, cioè una lavatrice sulle spalle” aveva detto Sinisa, parole che non erano piaciute a Maxi, anche se il mondo granata gli piaceva eccome.

Tanto che se solo pochi giorni fa l’argentino, che in estate aveva lavorato a parte con un preparatore personale, aveva chiesto il reintegro al collegio arbitrale della Figc con l’obiettivo di tornare ad allenarsi coi compagni. Aveva anche rifiutato diverse squadre perchè non voleva scendere di categoria e non voleva allontanarsi troppo da Milano, dove vivono i suoi tre figli.

A Udine firmerà un contratto di un anno con un’opzione anche sulla seconda stagione. E’ lui insomma l’erede di Thereau, che ha scelto Firenze, e anche se per ora il nuovo acquisto non infiamma i suoi nuovi tifosi, lui proverà a conquistarli a suon di gol.