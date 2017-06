Udinese, Delneri ritrova la Juventus: "Il mio rimpianto più grande"

Gigi Delneri esordirà sulla panchina dell'Udinese affrontando la Juventus, da lui allenata nella stagione 2010/11 (settimo posto finale). "Una squadra che sembra imbattibile. La si affrontà con dignità, sapendo che solo lei può concederti qualcosa e tu devi essere bravo a sfruttarla. Già quando c'ero io la società progettava in grande, manca soltanto la Coppa dei Campioni. Aver lasciato il club bianconero è il mio rimpianto più grande. Si ruppe Quagliarella, che era già a 9 gol" ricorda il tecnico di Aquileia alla Gazzetta dello Sport.



Dal rimpianto alla soddisfazione più grande: "La Sampdoria: riportarla in Champions dopo vent'anni. Lanciai Poli, i terzini facevano i mediani. Ci divertimmo".



Il presente però si chiama Udinese: "Spero di fare innamorare i tifosi. Andai vicino al club friulano due volte: prima della Samp e prima che prendessero Stramaccioni. Conosco i Pozzo da anni perchè allenavo la Pro Gorizia dove era presidente il fratello di Gianpaolo". L'obiettivo è chiaro: raggiungere i 40 punti insegnando ai suoi "a stare in campo, è la cosa che amo, e a non avere paura, soprattutto di passare la metà campo". Il secondo obiettivo è quello di far giocare i giovani: "Qiesta è la strda, in Europa giocano a 18-19 anni. Dobbiamo arrivarci".