Udinese, Delneri: "Hanno cercato di disturbare Zapata ma noi siamo sgamati..."

"Zapata giocherà al massimo delle proprie possibilità Se potrà fare un gol o meglio anche due, li farà". Alla vigilia dell'anticipo di sabato pomeriggio contro il Napoli, il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri si dice convinto che le voci di un possibile rientro alla base con il mercato di gennaio non hanno distratto l'attaccante colombiano.



"Hanno cercato di sviarlo dal suo pensiero in questo momento - ha detto in conferenza stampa - ma siamo sgamati. Lui, come gli altri giocatori che si trovano al centro delle voci di mercato, sono uomini maturi per capire che quando indossano una maglia è con quella che devono sputare sangue per ottenere risultati", ha aggiunto, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa sul mercato di gennaio: "Personalmente non mi piace molto. In questa fase è di grande disturbo, ma è così e lo accettiamo".



Tuttavia Delneri guarda anche il rovescio della medaglia, perchè gli occhi delle grandi squadre puntati sui giocatori possono essere per loro "motivo di orgoglio", tale da spingerli a "dare sempre il tutto e per tutto per l'Udinese". Allo stesso tempo, anche per "dimostrare di essere all'altezza delle richieste". Così da dare ragione a chi lo cerca, nel caso di Zapata, "ma poi me lo tengo io".