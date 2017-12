Udinese, Delneri ha le ore contate: in arrivo Massimo Oddo

L'avventura di Gigi Delneri sulla panchina dell'Udinese sembra ormai giunta al capolinea. Dopo il ko interno col Cagliari la società bianconera ha infatti deciso di sollevare dall'incarico l'attuale tecnico e puntare su Massimo Oddo. L'ex tecnico del Pescara ieri era allo stadio a vedere la partita tra Watford (altra squadra della famiglia, ndr) e West Ham e in queste ore starebbe rientrando in Italia in compagnia di Pozzo Jr.

Nelle prossime ore è prevista la chiusura definitiva con l'ex difensore campione d'Europa con il Milan, i contatti tra le parti sono stati positivi e si va dunque verso la svolta. Delneri verrà esonerato, a Oddo il compito di risollevare una squadra momentaneamente al 14esimo posto in classifica con 12 punti conquistati in 12 giornate.