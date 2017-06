Udinese, Delneri: "Finalmente a casa, darò tutto"

Luigi Delneri-Udinese, che il matrimonio abbia inizio: "Devo ringraziare di questa opportunità la famiglia Pozzo. Era tempo che ci inseguivamo. Ora il tempo è arrivato" ha detto l'allenatore friulano durante la conferenza stampa di presentazione. "Mi fa molto piacere, questa opportunità mi porta nella mia terra a vestire il bianconero. Prometto il mio impegno totale nel dare quello che ho a una rosa che ha dei valori".



I tre manifesti del Delneri pensiero: "Riconquistare i tifosi è importantissimo. La difesa sarà generalmente sempre a 4. Facciamo capire ai calciatori stranieri cosa vuol dire il campionato italiano". Già in passato c'erano stati contatti tra Delneri e la società bianconera, solo ora si è concretizzato tutto: "Allora non c'erano le condizioni, per decidere. Ora sono da solo. Mi sembra la cosa giusta, che fosse ora avvallassi la scelta di questa società a prescindere perché si parla di lavoro".



"Era ora - ha aggiunto Delneri, che ha sostituito l'esonerato Iachini - che mi dessi la possibilità di lavorare in un ambiente come questo e per la friulanità che mi contraddistingue. Penso che i friulani riconoscano il lavoro, ciò mi dà modo di esprimermi al meglio. So che da friulano i tifosi si aspettano il massimo. Son venuto a Udine per dare il massimo, portare la cultura del lavoro. Su questo posso mettere la mano sul fuoco".