Udinese, Delneri annuncia: "Thereau starà a riposo contro la Juventus"

Cecil Thereau non giocherà contro la Juventus: resterà fermo un turno per recuperare al meglio la condizione in vista delle prossime partite. "Starà a riposo - ha annunciato il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri, nella conferenza stampa della vigilia - Avrebbe giocato sicuramente, ma abbiamo preferito farlo riposare in questa partita, perchè poi ce ne aspettano altre importanti e voglio averlo nelle migliori condizioni. Penso che meriti grande rispetto per quello che ha dato finora, anche quando non stava bene. Deve recuperare".



L'assenza del francese solletica in Delneri l'ipotesi di cambiare il modulo e passare al 4-4-2. "E' una soluzione che abbiamo provato. La notte porta consiglio", ha concluso. Di sicuro la Juventus non avrà di fronte un attaccante pericoloso come Thereau.