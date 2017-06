Udinese, Danilo perde la testa e viene cacciato dall'allenamento

Momenti di tensione in casa Udinese: nel corso dell'allenamento al centro sportivo Bruseschi il capitano Danilo all'improvviso ha perso il controllo e, nello spazio di pochi minuti, è entrato duro sui compagni Ali Adnan, Penaranda e Lodi. Per tutti e tre i giocatori, è stato necessario l'intervento dei medici del club dopo le entrate pericolose del difensore. Angella e Badu hanno cercato di riportare la calma all'interno del gruppo, ma la partitella a tema è stata interrotta in più occasioni a causa dei battibecchi a distanza tra Danilo e Lodi, come riporta il Messaggero Veneto.



Dopo aver assistito alla scena senza intervenire, l'allenatore Delneri ha ripreso i suoi giocatori: "Vergonatevi, siete peggio dei bambini!". Dopodiché il centrale brasiliano è stato allontanato dal campo scortato da Badu. Nelle prossime ore sono attesi provvedimenti, come conferma il ds bianconero Nereo Bonato: "Ci aspettiamo le scuse da parte del giocatore, questo è il minimo, e scatterà una sanzione pecuniaria, ma prima di qualsiasi altro provvedimento capiremo a fondo le ragioni di questo inspiegabile nervosismo".