Udinese, arriva Delneri al posto di Iachini

L'Udinese ha ufficializzato l'ingaggio di Luigi Delneri come allenatore della prima squadra, al posto dell'esonerato Beppe Iachini. Il tecnico friulano - annuncia la società friulana sul proprio sito - ha firmato un contratto annuale, con opzione per il secondo e sarà presentato in conferenza stampa martedì alle ore 12:00.



"Udinese Calcio comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Nel ringraziare Iachini per il lavoro fin qui svolto, Udinese Calcio gli augura le migliori fortune professionali". Con questo comunicato il club friulano domenica aveva ufficializzato la decisione di esonerare Iachini, che paga il brutto avvio di stagione, la netta sconfitta casalinga di sabato contro la Lazio e la contestazione dei tifosi.