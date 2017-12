Tuttosport: "Mihajlovic-Torino al capolinea, la Lazio è decisiva"

Aria tesa in casa Torino. La prima parte di stagione dei granata è stata al di sotto le aspettative, soprattutto di quelle del presidente Cairo, che stando a quanto riporta 'Tuttosport' avrebbe perso la pazienza e sarebbe pronto ad esonerare Sinisa Mihajlovic in caso di ko lunedì sera contro la Lazio.

Il numero uno dei granata, scrive il quotidiano torinese, sarebbe stufo dei troppi pareggi (ben 8 in 15 giornate, con 4 vittorie e 3 sconfitte) e avrebbe deciso di rompere gli indugi senza eventualmente aspettare né la gara casalinga contro il Napoli, né la pausa di gennaio: con un brutto ko a Roma il futuro del tecnico ex Milan sarebbe segnato.

Ma chi sarebbe il suo sostituto? Non è un mistero che Cairo stia da qualche tempo corteggiando Gasperini, ma ovviamente si tratta di un discorso che potrebbe essere affrontato solo d'estate, quindi le possibilità al momento sono due: Edy Reja e Walter Mazzarri.

Il primo sarebbe il classico traghettatore da qui a giugno per poi cercare di convincere il tecnico dell'Atalanta a lasciare Bergamo e accettare la sfida granata, Mazzarri invece rappresenterebbe una scelta per il presente ma anche per il futuro, con cui programmare la prossima stagione fin da subito. In ogni caso, si legge su 'Tuttosport', che sia esonero immediato o meno, l'avventura di Mihajlovic al Torino sembra essere arrivata al capolinea, restano solo da stabilire tempi e modalità.