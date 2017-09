Tumminello e la 'maledizione Roma': 9 crociati rotti in 16 mesi

E' una maledizione o quasi. Marco Tumminello ha riportato la rottura del crociato del ginocchio destro nel corso della gara del Crotone contro il Benevento. Il giovane attaccante, che è stato operato oggi nella Capitale e dovrebbe rientrare fra sei mesi, è in prestito dalla Roma e questo è un particolare non di poco conto.



La sfortuna sembra infatti aver preso di mira i giocatori di proprietà giallorossa: negli ultimi 16 mesi sono stati ben 9 i crociati rotti. L'elenco comprende Rudiger, Mario Rui, Florenzi (2 volte), Nura, Ganea, Emerson Palmieri e Pellegrini. Dalle parti di Trigoria staranno facendo gli scongiuri per evitare che questo record negativo colpisca altri calciatori...