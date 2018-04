Tronchetti Provera: "Spero Suning sia all'altezza dell'Inter"

Il binomio Inter-Pirelli potrebbe proseguire anche oltre il 2018/19 termine ultimo dell'attuale accordo, lo afferma l'ad dell'azienda Marco Tronchetti Provera: "Il nostro rapporto continua, da sponsor chiediamo a società e squadra di essere vicini ai tifosi: uno stadio pieno non va tradito, bisogna tenerne conto. Mi auguro si vada nella direzione giusta" le parole a Gr Parlamento.



Tronchetti Provera ha anche parlato del momento della squadra: "All'Inter era venuta meno un po' di sicurezza, sembra che negli ultimi giorni mr. Hyde sia andato e sia tornato il dottor Jekyll. Rafinha ha dato qualità, Spalletti è capace: le possibilità di recuperare ci sono".



Infine, sull'apporto di Suning: "Il loro impegno c'è, Steven Zhang sta conoscendo il mondo del calcio e credo gli vada data fiducia. La famiglia Zhang conosce bene il ruolo dell'Inter e la passione speciale che Massimo Moratti - a cui auguro di non tornare, nonostante sia l'augurio che ogni tifoso nerazzurro ha nel cuore, per poter vivere più serenamente - le ha dato. Spero siano all'altezza della responsabilità che si sono assunti".