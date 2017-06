Tronchetti Provera: "Nessuna preclusione su Conte. Pioli? Non ha funzionato"

"Nessuna preclusione su Antonio Conte". Risponde così Marco Tronchetti Provera, tifoso e con Pirelli sponsor dell'Inter in merito al futuro allenatore nerazzurro dopo l'esonero di Stefano Pioli. "Il calcio è fatto in questo modo, quando ci sono risultati negativi l'allenatore se ne deve prendere la responsabilità. È il calcio, Pioli è ottimo ma purtroppo non ha funzionato in quest'ultimo periodo".



L'esonero in questa fase del campionato "è una scelta della società, proprio perchè mancano tre giornate alla fine forse è anche normale che la società si assuma la responsabilità" spiega il vicepresidente esecutivo di Pirelli. Chi sarà il prossimo allenatore non lo svela: "Sta alla società, sicuramente sarà un grande allenatore. Io vorrei quello sarà in grado di dare agli interisti la squadra che sognano".



"L'Inter aggiunge - Tronchetti Provera - ha ottimi giocatori, va rafforzata e la volontà della proprietà è questa. Il gruppo Suning ha dimostrato che vogliono essere proprietari dell'Inter a Milano, una squadra italiana con proprietà cinese che sta a Milano (in piazzetta Liberty, ndr). Le radici milanesi non potranno essere tolte. Mi risulta che Steven Zhang stia imparando l'italiano".