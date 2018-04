Trigésima terceira rodada da Serie A

INTER-CAGLIARI » A Inter venceu três das últimas quatro partidas contra o Cagliari – no primeiro turno, o fez por 3-1. Antes disso, havia ficado seis jogos sem triunfar contra os sardos.

» Nos últimos sete confrontos, tanto Inter quanto Cagliari balançaram as redes.

» A Inter não vence o Cagliari em San Siro desde novembro de 2011. Nos quatro jogos mais recentes em casa contra os rossoblù, soma dois empates e duas derrotas.

» A Inter não perde em casa desde dezembro. Desde então, foram sete jogos, com três vitórias e quatro empates.

» O Cagliari foi vazado nas oito últimas rodadas. No período, sofreu 18 gols e foi derrotado cinco vezes.

» Os últimos seis gols do Cagliari nasceram de bolas paradas: três pênaltis, dois escanteios e uma conclusão a partir de cobrança de falta.

» A Inter sofreu apenas um gol nos últimos sete jogos. Em compensação, não marcou um sequer nas três rodadas mais recentes.

» Icardi marcou quatro gols nas quatro últimas vezes que enfrentou o Cagliari. No primeiro turno, anotou dois contra os casteddu.

» Sau jogou contra a Inter cinco vezes e deixou sua marca três vezes. Seus três gols foram anotados exatamente no Giuseppe Meazza.

» Cotação média nas casas de aposta: Inter 1,24 / Empate 6,12 / Cagliari 13,70 Inter Time provável (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; João Cancelo, Gagliardini, Brozovic, Santon; Candreva, Perisic; Icardi. T: Luciano Spalletti Desfalques: ninguém Pendurados: Andrea Ranocchia (zagueiro), Danilo D'Ambrosio (lateral), Antonio Candreva (meia), Ivan Perisic (atacante), Éder (atacante) Brasileiros do elenco: Dalbert (lateral esquerdo), Miranda (zagueiro), Rafinha (meia) e Éder (atacante; naturalizado italiano) Cagliari Time provável (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Leandro Castán; Faragò, Padoin, Cossu, Ionita, Miangue; Sau, Pavoletti. T: Diego López Desfalques: João Pedro (m, suspensão preventiva por doping, volta incerta), Alessandro Deiola (m, lesão, volta em 2 dias), Daniele Dessena (m, lesão, volta em 5 dias), Luca Cigarini (m, suspensão, volta na próxima rodada), Nicolò Barella (m, suspensão, volta na próxima rodada), Diego Farias (a, lesão, volta em 3 dias) Pendurados: Leandro Castán (zagueiro) Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Leandro Castán (zagueiro), João Pedro (meia) e Diego Farias (atacante)

BENEVENTO-ATALANTA » A partida do primeiro turno foi uma das seis neste campeonato que o Benevento perdeu por apenas 1-0.

» A Atalanta está invicta há 10 jogos contra caçulas, com oito vitórias em sua conta. Em sete dessas partidas, a Dea nem mesmo sofreu gols.

» Nas seis últimas vezes em que foi mandante, o Benevento alternou uma vitória a uma derrota – na partida mais recente no Vigorito, perdeu para a Juventus. Nesta sequência, os sanniti marcaram 12 gols.

» A Atalanta perdeu apenas uma de suas 10 partidas mais recentes como visitante. Em seis delas, saiu vitoriosa.

» A Atalanta vem de uma derrota e dois empates na Serie A. Desde março de 2016 não fica quatro rodadas sem vitórias.

» O Benevento marcou 10 gols nas cinco últimas rodadas. É o mesmo número que havia feito nas 11 partidas anteriores.

» Contra o Sassuolo, o Benevento deixou escapar a vantagem. Se tivesse conseguido manter todos os placares favoráveis ao longo da competição, a equipe teria 20 pontos a mais – mais do que qualquer adversária.

» Diabaté jogou apenas seis partidas e tem sete gols na Serie A – o artilheiro do Benevento tem uma média de um tento a cada 41 minutos. O malinês marcou os seis últimos gols da equipe, quatro deles na segunda etapa.

» Os últimos seis gols da Atalanta foram marcados por jogadores diferentes. Todos eles aconteceram no segundo tempo.

» Cotação média nas casas de aposta: Benevento 5,14 / Empate 4,04 / Atalanta 1,66 Benevento Time provável (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Viola, Cataldi, Djuricic; D'Alessandro, Diabaté, Iemmello. T: Roberto De Zerbi Desfalques: Fabio Lucioni (z, suspensão por doping, 6 meses), Luca Antei (z, lesão, volta em 6 meses), Ledian Memushaj (m, lesão, volta em 1 semana), Cristiano Lombardi (a, lesão, volta incerta), Guilherme (a, lesão, volta incerta) Pendurados: ninguém Brasileiros do elenco: Guilherme (meia) e Sandro (meia) Atalanta Time provável (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Cristante; Petagna, Gómez. T: Gian Piero Gasperini Desfalques: Rafael Tolói (z, suspensão, volta na próxima rodada), José Luis Palomino (z, lesão, volta em 3 dias), Leonardo Spinazzola (l, lesão, volta incerta), Luca Rizzo (m, lesão, volta em 1 semana), Josip Ilicic (m, lesão, volta incerta) Pendurados: ninguém Brasileiros do elenco: Rafael Tolói (lateral) e João Schmidt (meia)

CROTONE-JUVENTUS » Três vitórias, oito gols marcados e nenhum sofrido: este é o retrospecto da Juventus contra o Crotone na Serie A. No primeiro turno, a velha Senhora ganhou por 3-0.

» Seis dos oito gols marcados pela Juve sobre o Crotone saíram no segundo tempo, inclusive os três do primeiro turno e os dois anotados na Calábria na temporada anterior.

» A Juve venceu nove dos últimos jogos como visitante na Serie A (o outro acabou empatado). Nesta série, não foi vazada em oito partidas.

» O Crotone perdeu quatro vezes nas cinco últimas rodadas. Em três jogos, nem mesmo marcou gol.

» A Juventus conquistou 53 dos 57 pontos disponíveis nas últimas 19 rodadas. No período, marcou 40 gols e sofreu apenas quatro.

» Nenhum time marcou menos gols nos últimos 15 minutos de partida do que o Crotone (4). A Juventus é a equipe que menos os sofreu no mesmo período (1).

» O Crotone sofreu 12 gols de cabeça neste campeonato – inclusive um de Mandzukic, no primeiro turno. Só o Benevento, com 15, levou mais a partir deste fundamento.

» Mandzukic, aliás, marcou um gol em cada uma das vezes que enfrentou o Crotone. São três do croata contra os calabreses.

» O maior garçom da Juventus na temporada começou grande parte dos jogos no banco de reservas. Com as três assistências na última rodada, Douglas Costa chegou a 10 na temporada e nove na Serie A.

» Cotação média nas casas de aposta: Crotone 10,30 / Empate 4,95 / Juventus 1,35 Crotone Time provável (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Mandragora, Barberis, Stoian; Trotta, Simy, Ricci. T: Walter Zenga Desfalques: Ahmad Benali (m, lesão, volta na próxima temporada), Andrea Nalini (a, lesão, volta incerta), Ante Budimir (a, lesão, volta na próxima temporada) Pendurados: Federico Ceccherini (zagueiro), Federico Ricci (atacante) Brasileiros do elenco: nenhum Juventus Time provável (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Bentancur, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Higuaín. T: Massimiliano Allegri Desfalques: Mattia De Sciglio (l, lesão, volta incerta), Miralem Pjanic (m, lesão, volta incerta), Federico Bernardeschi (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Federico Bernardeschi (atacante), Gonzalo Higuaín (atacante) Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia)

FIORENTINA-LAZIO » A maior freguesa da Lazio na Serie A se chama Fiorentina. A viola é a equipe que mais vezes foi vencida pelos celestes: 50. Os laziali também fizeram 186 gols contra a equipe de Florença.

» As últimas cinco partidas entre Fiorentina e Lazio registraram gols para as duas equipes – com 21 no total; média superior a quatro por jogo. No primeiro turno, os times empataram por 1-1.

» A Fiorentina está invicta há oito rodadas, com seis vitórias no período. Os viola conseguiram seis clean sheets no período.

» A Lazio também está invicta, mas há menos tempo e com menos vitórias: são cinco rodadas, com dois triunfos e três empates.

» Artilharia: com o segundo melhor ataque, com 75 gols marcados, a Lazio é a equipe que tem o maior número de jogadores com dois ou mais tentos anotados (12). » A Fiorentina é o time que mais sofreu gols a partir de lances livres indiretos: seis.

» O banco que funciona. A Fiorentina conta com nove jogadores que entraram em campo após a bola já ter rolado e marcaram gols – mais do que qualquer outra equipe.

» Desde outubro Milinkovic-Savic não ficava tanto tempo sem fazer gols: já são cinco rodadas. O sérvio anotou seu primeiro na Serie A exatamente no Artemio Franchi, contra a Fiorentina.

» A Fiorentina é a equipe contra a qual Immobile mais vezes atuou sem marcar gols. Todos os adversários que Ciro enfrentou pelo menos três vezes já foram vazados por ele... menos os toscanos. Em seis encontros, nenhuma bola na rede.

» Cotação média nas casas de aposta: Fiorentina 2,85 / Empate 3,42 / Lazio 2,49 Fiorentina Time provável (3-5-1-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Dabo, Veretout, Biraghi; Saponara; Simeone. T: Stefano Pioli Desfalques: Milan Badelj (m, lesão, volta em 2 semanas), Simone Lo Faso (a, lesão, volta em 3 meses) Pendurados: Germán Pezzella (zagueiro), Vitor Hugo (zagueiro) Brasileiros do elenco: Vitor Hugo (zagueiro) Lazio Time provável (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. T: Simone Inzaghi Desfalques: Stefan Radu (z, suspensão, volta na próxima rodada), Patric (l, lesão, volta em 1 semana) Pendurados: Bastos (zagueiro), Luis Alberto (meia), Ciro Immobile (atacante) Brasileiros do elenco: Luiz Felipe (zagueiro), Maurício (zagueiro), Wallace (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Felipe Anderson (atacante)

NAPOLI-UDINESE » O Napoli venceu cinco dos seis últimos jogos contra a Udinese. No primeiro turno, fez apenas 1-0 sobre os bianconeri.

» O Napoli não perde em casa para a Udinese desde abril de 2011 – desde então, cinco vitórias e seis empates. A derrota para os friulanos há sete anos aconteceu exatamente na 33ª rodada.

» Nas últimas cinco rodadas, o Napoli alternou um empate fora de casa a uma vitória no San Paolo. No período, marcou somente quatro gols.

» Nesta sequência de seca de gols, o Napoli precisou de 22 finalizações para marcar pelo menos um golzinho. A média anterior dos azzurri era de um tento a cada oito chutes.

» A Udinese vive a pior sequ6encia de sua história. Perdeu as nove partidas mais recentes, sofrendo exatamente dois gols em todas elas.

» Massimo Oddo pode ser o terceiro treinador da história a acumular 10 derrotas consecutivas na Serie A. Os outros são Mauro Sandreani (11, Padova, 1995-96) e Mario Varglien (11, Triestina, 1946-47).

» A Udinese já sofreu 50 gols nesta temporada. Desde que voltou à elite, em 1995-96, esta foi apenas a segunda vez que foi vazada tantas vezes em 32 rodadas – a outra foi em 2000-01.

» Após 32 rodadas, Insigne marcou exatamente a metade dos gols em relação à última temporada: sete contra 14. O baixinho jogou 172 minutos a mais em 2017-18.

» Os últimos dois gols marcados pela Udinese nas quatro rodadas mais recentes foram anotados por Lasagna – que tem nove no campeonato. O atacante deve desfalcar os bianconeri nesta quarta.

» Cotação média nas casas de aposta: Napoli 1,17 / Empate 7,53 / Udinese 17,63 Napoli Time provável (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mário Rui; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Milik, Insigne. T: Maurizio Sarri Desfalques: Kalidou Koulibaly (z, suspensão, volta na próxima rodada), Faouzi Ghoulam (l, lesão, volta em 5 semanas) Pendurados: Dries Mertens (atacante) Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Allan (meia), Jorginho (meia; naturalizado italiano) e Leandrinho (atacante) Udinese Time provável (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Balic, Barák, Pezzella; De Paul; Perica. T: Massimo Oddo Desfalques: Gabriele Angella (z, lesão, volta em 1 semana), Valon Behrami (m, lesão, volta em 1 semana), Emil Hallfredsson (m, suspensão, volta na próxima rodada), Kevin Lasagna (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Jakub Jankto (meia), Seko Fofana (meia), Rodrigo De Paul (meia) Brasileiros do elenco: Danilo (zagueiro) e Samir (zagueiro)

ROMA-GENOA » O Genoa somou apenas um ponto nas sete últimas partidas contra a Roma. Ele foi obtido exatamente no primeiro turno, graças a um empate por 1-1.

» A Roma venceu as 11 últimas partidas contra o Genoa no Olímpico. Foram 29 gols marcados – média de 2,6/jogo.

» A equipe romana vem de jogos sem gols contra Fiorentina e Lazio. Desde março de 1994 a Roma não passa três jogos em branco.

» O Genoa não marcou um gol sequer em seis das últimas oito vezes em que jogou como visitante. Em três dessas partidas, empatou por 0-0.

» Desde o início de novembro, quando Ballardini assumiu o comando do Genoa, só a Juventus sofreu menos gols do que os grifoni: sete contra 12.

» 71% dos gols sofridos pelo Genoa (22 de 31) aconteceram no segundo tempo – um recorde nesta Serie A. Sete dos oito gols mais recentes marcados pela Roma aconteceram na etapa final.

» Em 2017-18, Dzeko tem uma média de um gol a cada 150 minutos pela Champions League e um a cada 184 na Serie A.

» Florenzi marcou gols nas três vezes em que enfrentou o Genoa no Olímpico.

» O artilheiro do Genoa nesta temporada é Lapadula, com apenas quatro gols. Apenas o Verona, penúltimo colocado, tem um goleador com menos tentos.

» Cotação média nas casas de aposta: Roma 1,46 / Empate 4,48 / Genoa 7,50 Roma Time provável (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Ünder, Dzeko, El Shaarawy. T: Eusebio Di Francesco Desfalques: Rick Karsdorp (l, lesão, volta em 3 semanas), Diego Perotti (m, lesão, volta em 3 dias), Grégoire Defrel (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Juan Jesus (zagueiro) Brasileiros do elenco: Alisson (goleiro), Bruno Peres (lateral-direito), Juan Jesus (zagueiro) e Gerson (meia) Genoa Time provável (3-5-2): Perin; Pedro Pereira, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, Daniel Bessa, Laxalt; Pandev, Lapadula. T: Davide Ballardini Desfalques: Armando Izzo (z, lesão, volta em 1 semana), Davide Biraschi (z, lesão, volta em 2 semanas), Nicolás Spolli (z, lesão, volta incerta) Pendurados: Miguel Veloso (meia), Goran Pandev (atacante) Brasileiros do elenco: Daniel Bessa (meia; naturalizado italiano)

SAMPDORIA-BOLOGNA » Equilíbrio nas cinco últimas temporadas. Neste período, foram registrados três empates e três vitórias para cada time – no primeiro turno deu Bologna, por 3-0.

» A Sampdoria está invicta em Gênova contra o Bologna há 10 partidas válidas pela Serie A. Os blucerchiati venceram sete destes confrontos.

» A equipe genovesa não marcou gol algum nos últimos dois jogos como mandante. Desde setembro de 2013 não passa três partidas em branco em seu próprio estádio.

» Quatro derrotas em seis jogos: este é o retrospecto recente da Samp, que nem mesmo marcou em três das partidas desta sequência.

» O Bologna somou apenas um ponto nas seis últimas vezes em que foi visitante. A equipe de Donadoni sofre gols fora de casa há 11 jogos.

» Quatro dos seis últimos gols anotados pela Sampdoria em casa saíram de jogadas de bola parada.

» O Bologna não finaliza muito, mas tem bom aproveitamento em suas conclusões: 17% delas viram gol. O número é inferior apenas ao dos dois melhores ataques do campeonato – Juventus (22%) e Lazio (21%).

» O pé frio: Caprari jogou quatro vezes contra o Bologna e nunca venceu (três derrotas e um empate). Ele também não contribuiu com gol ou assistência nestes jogos.

» Verdi marcou três gols de falta neste campeonato – é o melhor no quesito, ao lado de Dybala. O camisa 9 do Bologna precisou de 23 cobranças para chegar a este número.

» Cotação média nas casas de aposta: Sampdoria 1,90 / Empate 3,65 / Bologna 4,13 Sampdoria Time provável (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Ramírez; Quagliarella, Zapata. T: Marco Giampaolo Desfalques: Nicola Murru (l, lesão, volta em 3 semanas) Pendurados: Nicola Murru (lateral esquerdo), Gian Marco Ferrari (zagueiro), Edgar Barreto (meia) e Gianluca Caprari (atacante) Brasileiros do elenco: ninguém Bologna Time provável (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Crisetig, Nagy; Verdi, Destro, Di Francesco. T: Roberto Donadoni Desfalques: Vasilis Torosidis (l, lesão, volta em 3 semanas), Godfred Donsah (m, lesão, volta em 1 mês), Ladislav Krejci (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Filip Helander (zagueiro), Erick Pulgar (meia), Federico Di Francesco (atacante) Brasileiros do elenco: Angelo da Costa (goleiro)

SPAL-CHIEVO » Spal e Chievo se enfrentaram apenas uma vez na elite. Nesta partida, válida pelo primeiro turno, a equipe de Verona venceu por 2-1.

» Desde janeiro a Spal não consegue marcar mais de um gol em partidas disputadas em casa. Antes disso, havia feito exatamente dois gols em cada uma das vezes em que foi mandante.

» Sete dos últimos oito gols marcados pela Spal no Paolo Mazza saíram de bola parada. Três deles foram de pênalti.

» Por outro lado, o Chievo marcou apenas seis gols de bola parada em todo o campeonato. É o lanterna neste quesito.

» O Chievo foi vazado nos 11 últimos jogos em que foi visitante. Sofreu 25 gols no total.

» A equipe de Verona perdeu seus nove últimos compromissos como visitante. É o recorde negativo do Chievo na Serie A.

» A Spal empatou seus cinco compromissos mais recentes (três por 1-1 e dois por 0-0). O último time que empatou seis partidas seguidas na elite foi o Cagliari, entre setembro e outubro de 2006.

» Os goleiros são um dos fortes da Spal. O atual titular, Meret, tem três clean sheets em 11 partidas, com um percentual de defesas na casa dos 76%. Seu antecessor, Gomis, não foi vazado em dois jogos e teve 68% de sucesso nas finalizações realizadas contra si.

» A última vez que Inglese marcou dois gols em um único jogo foi exatamente contra a Spal, no primeiro turno. Após decidir o cotejo, o centroavante jogou 15 partidas e anotou apenas três.

» Cotação média nas casas de aposta: Spal 2,18 / Empate 3,14 / Chievo 3,75 Spal Time provável (3-5-2): Meret; Thiago Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Viviani, Vitale, Schiavon; Floccari, Antenucci. T: Leonardo Semplici Desfalques: Federico Mattiello (l, lesão, volta em 1 semana), Boukary Dramé (l, lesão, volta em 1 semana), Alberto Grassi (m, lesão, volta em 1 semana), Pasquale Schiattarella (m, lesão, volta em 1 semana), Jasmin Kurtic (m, lesão, volta incerta), Filippo Costa (m, lesão, volta incerta), Marco Borriello (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Bartosz Salamon (zagueiro), Manuel Lazzari (lateral), Filippo Costa (meia) Brasileiros do elenco: Felipe (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro; naturalizado polonês), Everton Luiz (meia), Gabriel Barbosa (atacante) Chievo Time provável (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Rigoni; Giaccherini; Stepinski, Inglese. T: Rolando Maran Desfalques: Mattia Bani (z, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Fabio Depaoli (lateral), Ivan Radovanovic (meia) Brasileiros do elenco: nenhum

TORINO-MILAN » A última vez que o Torino venceu o Milan pela Serie A foi em novembro de 2001. De lá para cá, são 11 triunfos dos rossoneri e nove empates – incluindo o por 0-0 no primeiro turno.

» Os últimos seis confrontos entre Torino e Milan em Turim registraram gols para ambas as equipes.

» A partida do primeiro turno contra o Torino foi a última de Montella pelo Milan. Com 20 pontos em 14 jogos, o Aeroplanino teve média de 1,42 ponto/jogo nesta Serie A. Gattuso, com 33 em 18, registra proporção superior: 1,83/rodada.

» Em 2018, o Torino não registrou um empate sequer como mandante. São cinco vitórias e duas derrotas.

» O Milan não vence há quatro rodadas – com três empates no período. Nesta temporada, ainda não ficou cinco jogos sem vencer.

» O Milan ainda não tem um jogador sequer com pelo menos 10 gols anotados no campeonato – seu artilheiro é Cutrone, com sete. Desde 1985-86 a equipe rossonera não conclui uma Serie A sem jogadores com um mínimo de 10 gols marcados.

» O Torino é a equipe que, percentualmente, marca mais gols no primeiro tempo. 52% dos tentos da equipe são anotados antes do intervalo.

» O meia Baselli tem no Milan a sua vítima preferida. O jogador do Torino já marcou três gols contra os rossoneri – dois deles em jogos em que seu time era mandante.

» Somente o napolitano Reina ficou mais jogos sem ser vazado em 2018 do que Donnarumma – oito contra sete. O jovem rossonero conseguiu ampliar este número graças a uma defesa incrível nos minutos finais da partida contra o Napoli, no domingo.

» Cotação média nas casas de aposta: Torino 3,16 / Empate 3,31 / Milan 2,35 Torino Time provável (3-4-2-1): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincón, Baselli, Ansaldi; Falque, Ljajic; Belotti. T: Walter Mazzarri Desfalques: Vanja Milinkovic-Savic (g, lesão, volta em 1 semana), Lyanco (z, lesão, volta em 3 semanas) Pendurados: Cristian Ansaldi (lateral), Daniele Baseli (meia) Brasileiros do elenco: Lyanco (zagueiro) Milan Time provável (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Çalhanoglu. T: Gennaro Gattuso Desfalques: Alessio Romagnoli (z, lesão, volta em 3 semanas), Andrea Conti (l, lesão, volta na próxima temporada) Pendurados: ninguém Brasileiros do elenco: ninguém