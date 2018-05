Trigésima sexta rodada da Serie A 2017/18

MILAN-VERONA » O Verona venceu o Milan por 3-0 no primeiro turno. O Hellas nunca conseguiu bater os rossoneri duas vezes numa mesma temporada.

» A última vez que o Milan venceu o Verona pela Serie A aconteceu em outubro de 2014. Triunfou por 3-1, com dois gols de Honda.

» O Verona nunca venceu o Milan em San Siro em jogos válidos pelo Italiano: são 15 vitórias dos rossoneri e 11 empates. As duas partidas mais recentes não tiveram vencedor.

» A última vitória do Milan em San Siro aconteceu em 18 de março, sobre o Chievo. Desde então, a equipe somou três empates e uma derrota, com apenas um gol anotado.

» Nos últimos oito jogos contra times que saíram da segunda divisão, o Milan obteve apenas duas vitórias.

» O Hellas Verona perdeu seis seis últimos jogos como visitante. A equipe sofreu pelo menos dois gols em cada uma dessas partidas e anotou apenas um gol neste intervalo.

» A partida marca o encontro de dois dos piores ataques da Serie A em abril. O Verona fez três gols e o Milan anotou apenas quatro no mês passado.

» Cutrone passou em branco nas seis últimas partidas. O milanista havia feito cinco gols nas seis partidas anteriores.

» Cerci não teve boa passagem pelo Milan: foram 29 jogos na Serie A e apenas um gol. No entanto, o atacante contribuiu com dois gols e uma assistências nas quatro últimas partidas contra os rossoneri.

» Cotação média nas casas de aposta: Milan 1,16 / Empate 8,25 / Verona 18,50 Milan Time provável (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu. T: Gennaro Gattuso Desfalques: Andrea Conti (l, lesão, volta na próxima temporada), Lucas Biglia (m, lesão, volta incerta) Pendurados: Manuel Locatelli (meia) Brasileiros do elenco: ninguém Verona Time provável (4-3-3): Nícolas; Ferrari, Caracciolo, Boldor, Fares; Rômulo, Fossati, Calvano; Ryder Matos, Cerci, Verde. T: Fabio Pecchia Desfalques: Matteo Bianchetti (z, lesão, volta incerta), Jagos Vukovic (z, lesão, volta incerta), Mattia Valoti (m, lesão, volta incerta) Pendurados: Mattia Valoti (meia), Marcel Büchel (meia), Bruno Petkovic (atacante) Brasileiros do elenco: Nícolas (goleiro), Rômulo (meia; naturalizado italiano) e Ryder Matos (atacante)

JUVENTUS-BOLOGNA » A Juventus é a equipe contra a qual o Bologna mais perdeu e empatou pela Serie A: 70 e 48 vezes, respectivamente.

» O Bologna venceu apenas um dos últimos 30 jogos contra a Juve na Serie A: em fevereiro de 2011, fez 2-0 em Turim. Neste intervalo, a Velha Senhora venceu 20 vezes.

» A Juve é a melhor mandante deste campeonato: venceu 14 das 17 partidas realizadas em casa, com apenas duas derrotas no total.

» O Bologna venceu apenas uma vez nas últimas nove rodadas. Perdeu cinco.

» Metade dos gols sofridos pela Juve (11 de 22) saíram de jogadas de bola parada. O Bologna, por sua vez, já marcou nove dessa forma.

» O Bologna marcou 26% dos seus gols em finalizações de fora da área (10 de 38); o percentual mais alto da temporada. A Juve, porém, é a equipe que menos foi vazada dessa forma: somente três vezes.

» Como treinador, Donadoni nunca venceu a Juventus como visitante: foram cinco derrotas em cinco jogos, com 17 gols sofridos e apenas um marcado.

» Encontro de especialistas. Ninguém marcou mais gols de falta nesta Serie A do que Dybala e Verdi – três, cada um.

» Na última rodada, Higuaín quebrou um jejum de seis semanas sem gols. Contra o Bologna, ele deixou sua marca duas vezes na última temporada.

» Cotação média nas casas de aposta: Juventus 1,15 / Empate 8,35 / Bologna 20,84 Juventus Time provável (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Asamoah; Khedira, Marchisio, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Higuaín. T: Massimiliano Allegri Desfalques: Benedikt Höwedes (z, lesão, volta incerta), Mattia De Sciglio (l, lesão, volta em 1 semana), Stefano Sturaro (m, lesão, volta incerta), Miralem Pjanic (m, suspensão, volta na próxima rodada), Mario Mandzukic (a, lesão, volta em 1 semana) Pendurados: Kwadwo Asamoah (meia), Juan Cuadrado (meia), Federico Bernardeschi (atacante), Gonzalo Higuaín (atacante), Mario Mandzukic (atacante) Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia) Bologna Time provável (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Romagnoli, Masina; Poli, Crisetig, Nagy; Verdi, Palacio, Di Francesco. T: Roberto Donadoni Desfalques: Filip Helander (z, lesão, volta em 1 semana), Giancarlo González (z, lesão, volta em 10 dias), Godfred Donsah (m, lesão, volta em 10 dias), Erick Pulgar (m, lesão, volta em 10 dias), Blerim Dzemaili (m, lesão, volta incerta) Pendurados: Filip Helander (zagueiro), Giancarlo González (zagueiro), Erick Pulgar (meia), Blerim Dzemaili (meia), Federico Di Francesco (atacante) Brasileiros do elenco: Angelo da Costa (goleiro)

UDINESE-INTER » No primeiro turno, a Udinese venceu a Inter por 3-1 em San Siro. A partida interrompeu uma série de cinco derrotas dos friulanos contra os interistas e também marcou a primeira derrota dos nerazzurri no campeonato.

» Somente um empate foi registrado nas 19 últimas partidas entre Udinese e Inter pela Serie A (em 2014). Neste intervalo, tivemos 12 vitórias interistas e seis friulanas.

» A Udinese perdeu seus quatro jogos mais recentes como mandante contra a Inter. A equipe sofreu pelo menos dois gols em cada uma dessas partidas.

» A Udinese não vence há 13 jogos, nos quais acumulou dois empates e 11 derrotas. Se não bater a Inter, a equipe de Údine igualará seus maiores jejuns de vitórias, estabelecidos em 1951 e 2006.

» A Inter ficou invicta nas sete primeiras partidas como visitante neste campeonato – período em que conquistou cinco vitórias. Nos 10 últimos jogos em que não teve o mando de campo, a Beneamata somou apenas duas vitórias, além de cinco empate e três derrotas.

» Nenhum time sofreu mais gols na primeira meia hora de jogo do que a Udinese: 22. Já a Inter é a equipe que menos foi vazada no mesmo intervalo – apenas quatro vezes.

» Sete dos 10 últimos gols sofridos pela Udinese saíram a partir de cruzamentos na área. A Inter é a líder de gols marcados a partir desta situação de jogo, com 17 realizados nesta Serie A.

» O atacante Lasagna marcou cinco gols nas quatro últimas rodadas. O jogador da Udinese já fez dois gols sobre a Inter em sua carreira, incluindo o seu primeiro na elite.

» Icardi anotou gols nas três últimas rodadas do campeonato. A última vez que o interista deixou sua marca em quatro jogos seguidos aconteceu entre agosto e setembro de 2016.

» Cotação média nas casas de aposta: Udinese 6,12 / Empate 4,08 / Inter 1,60 Udinese Time provável (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Zampano, Barák, Balic, Jankto, Adnan; Perica, Lasagna. T: Igor Tudor Desfalques: Gabriele Angella (z, lesão, volta em 1 semana) Pendurados: Ali Adnan (lateral esquerdo), Valon Behrami (meia), Seko Fofana (meia), Rodrigo De Paul (meia) Brasileiros do elenco: Danilo (zagueiro) e Samir (zagueiro) Inter Time provável (4-2-3-1): Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. T: Luciano Spalletti Desfalques: Danilo D'Ambrosio (l, suspensão, volta na próxima rodada), Roberto Gagliardini (m, lesão, volta em 25 dias), Matías Vecino (m, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Andrea Ranocchia (zagueiro), João Cancelo (lateral), Antonio Candreva (meia), Ivan Perisic (atacante), Éder (atacante) Brasileiros do elenco: Dalbert (lateral esquerdo), Miranda (zagueiro), Rafinha (meia) e Éder (atacante; naturalizado italiano)

CHIEVO-CROTONE » O Chievo é o único adversário da Serie A contra o qual o Crotone sempre conquistou a vitória: foram três triunfos nos três jogos disputados. No primeiro turno, os calabreses fizeram 1-0.

» O estádio Bentegodi traz boas lembranças ao Crotone: sempre que jogou lá pela Serie A, a equipe venceu. Na última temporada, fez 2-1 sobre o Chievo, enquanto sua visita ao Verona terminou com um estonteante 3-0.

» O Chievo venceu somente um dos últimos 10 jogos, somando ainda três empates – neste período, só a Udinese conquistou menos pontos. O Crotone fez 13 no mesmo intervalo.

» O Crotone venceu somente um dos seis últimos jogos como visitante. Esta vitória aconteceu na última vez em que atuou fora de casa, contra a Udinese.

» Chievo e Crotone são os times que marcaram menos gols a partir de jogadas de bola parada: sete e oito, respectivamente.

» O Chievo marcou 15 dos seus 31 gols na última meia hora de jogo: com 48%, registra o maior percentual neste quesito entre os participantes da Serie A.

» O Crotone marcou somente dois gols de cabeça neste campeonato. O Chievo, por sua vez, anotou nove de seus 31 desta forma: é o segundo maior percentual do certame (29%).

» Apesar de não ter mostrado evolução de uma temporada para a outra, o centroavante Inglese igualou o número de gols marcados em 2016-17: já são 10 neste campeonato.

» O nigeriano Simy é o combustível do Crotone em sua tentativa de escapar do rebaixamento: marcou cinco gols nas cinco últimas rodadas. Ele não havia feito nenhum nas suas 12 partidas anteriores.

» Cotação média nas casas de aposta: Chievo 2,37 / Empate 3,06 / Crotone 3,50 Chievo Time provável (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Inglese, Giaccherini. T: Lorenzo D'Anna Desfalques: ninguém Pendurados: Mattia Bani (zagueiro), Fabio Depaoli (lateral), Ivan Radovanovic (meia) Brasileiros do elenco: nenhum Crotone Time provável (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Ricci, Simy, Rohdén. T: Walter Zenga Desfalques: Ahmad Benali (m, lesão, volta na próxima temporada), Ante Budimir (a, lesão, volta na próxima temporada) Pendurados: Federico Ceccherini (zagueiro), Federico Ricci (atacante) Brasileiros do elenco: nenhum

GENOA-FIORENTINA » Seis das oito últimas partidas entre Genoa e Fiorentina terminaram em empate – no primeiro turno, um 0-0. Cada um dos times venceu um dos outros jogos restantes.

» A Fiorentina perdeu apenas um dos últimos 16 jogos contra o Genoa na Serie A: oito empates e sete vitórias completam a série.

» O Genoa venceu seis dos últimos nove jogos como mandante. No mesmo período, só Juventus e Napoli obtiveram mais triunfos dentro de casa.

» A Fiorentina venceu sete dos 10 últimos jogos na Serie A. Neste intervalo, ficou sete partidas sem ser vazada.

» Após 35 rodadas, o Genoa sofreu apenas 37 gols. Desde que voltou à primeira divisão, em 2007, só foi vazado menos vezes a esta altura da temporada em 2008-09 (34).

» Genoa e Fiorentina são duas das equipes que menos conseguiram somar pontos após saírem atrás no placar: um para os rossoblù e três para a viola.

» Nove dos 10 gols mais recentes da Fiorentina saíram dos pés de Veretout e Simeone: quatro e cinco, respectivamente.

» O primeiro clube de Cholito Simeone na Itália foi o Genoa, pelo qual atuou 35 vezes e fez 12 gols na Serie A. O argentino de 22 anos é o mais jovem jogador em atividade no país a ter feito pelo menos 25 gols no campeonato.

» Théréau já anotou três gols contra o Genoa – todos eles no Marassi. O francês deixou sua marca na última vez em que foi ao estádio, em novembro de 2016.

» Cotação média nas casas de aposta: Genoa 3,78 / Empate 3,53 / Fiorentina 2,04 Genoa Time provável (3-5-2): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Cofie, Daniel Bessa, Migliore; Lapadula, Iuri Medeiros. T: Davide Ballardini Desfalques: Armando Izzo (z, lesão, volta em 10 dias), Nicolás Spolli (z, lesão, volta em 10 dias), Pedro Pereira (l, lesão, volta em 3 semanas) Pendurados: Miguel Veloso (meia), Goran Pandev (atacante) Brasileiros do elenco: Daniel Bessa (meia; naturalizado italiano) Fiorentina Time provável (4-4-1-1): Sportiello; Bruno Gaspar, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Simeone. T: Stefano Pioli Desfalques: Vitor Hugo (z, lesão, volta em 5 dias), Vincent Laurini (l, suspensão, volta na próxima rodada), Simone Lo Faso (a, lesão, volta em 2 meses) Pendurados: Vitor Hugo (zagueiro), Jordan Veretout (meia) Brasileiros do elenco: Vitor Hugo (zagueiro)

LAZIO-ATALANTA » A Atalanta venceu a Lazio 32 vezes na história: é o adversário contra o qual somou mais triunfos. No primeiro turno, os times protagonizaram um frenético 3-3 em Bérgamo.

» Apesar do bom retrospecto, a Atalanta não marcou gols em 10 das últimas 14 vezes em que enfrentou a Lazio no Olímpico. O time nerazzurro só conseguiu balançar as redes uma vez em cada um dos quatro outros jogos.

» A Lazio está invicta há seis jogos, com cinco vitórias no período. A equipe celeste não sofreu gols nas duas últimas rodadas – desde março de 2015 a defesa dos aquilotti não consegue passar três jogos incólume.

» Nos últimos oito jogos no Olímpico, a Lazio não conseguiu repetir os resultados em dois jogos seguidos: alternou sempre uma vitória a um empate ou a uma derrota. Na última vez em que foi mandante, o time de Inzaghi venceu a Sampdoria.

» A Atalanta está invicta há cinco partidas (dois empates seguidos por três vitórias). Desde fevereiro do ano passado a Dea não soma quatro triunfos em sequência.

» Com 70 pontos somados até agora, a Lazio está perto de superar seu recorde na Serie A: em 1999-2000, ano em que conquistou o bicampeonato, o time celeste fez 72.

» Nesta temporada, nenhum time europeu marcou mais gols com seus zagueiros do que a Lazio: foram 15. Só De Vrij já tem seis.

» A partida terá o encontro dos mais jovens meias goleadores do campeonato. De um lado, o sérvio Milinkovic-Savic, com 11; do outro, o italiano Cristante, com nove.

» Os garçons: Luis Alberto é o líder de assistências no campeonato (13, das quais seis em bolas paradas – quesito que também lidera). Gómez já deu 10 passes para gol e igualou sua melhor marca no Italiano.

» Cotação média nas casas de aposta: Lazio 2,04 / Empate 3,57 / Atalanta 3,75 Lazio Time provável (3-5-1-1): Strakosha; Cáceres, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Murgia, Lulic; Felipe Anderson; Caicedo. T: Simone Inzaghi Desfalques: Stefan Radu (z, lesão, volta em 10 dias), Marco Parolo (m, lesão, volta em 10 dias), Ciro Immobile (a, lesão, volta em 3 semanas) Pendurados: Bastos (zagueiro), Luiz Felipe (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Ciro Immobile (atacante) Brasileiros do elenco: Luiz Felipe (zagueiro), Maurício (zagueiro), Wallace (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Felipe Anderson (atacante) Atalanta Time provável (3-4-1-2): Berisha; Rafael Tolói, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gómez. T: Gian Piero Gasperini Desfalques: Mattia Caldara (z, suspensão, volta na próxima rodada), Leonardo Spinazzola (l, lesão, volta incerta), Luca Rizzo (m, lesão, volta em 1 semana), Filippo Melegoni (m, lesão, volta em 1 semana) Pendurados: Gianluca Mancini (zagueiro), Bryan Cristante (meia) Brasileiros do elenco: Rafael Tolói (lateral) e João Schmidt (meia)

NAPOLI-TORINO » Um dia da caça, outro do caçador: o Napoli venceu nove dos 10 confrontos mais recentes contra o Torino, superando uma sequência em que havia somado apenas um triunfo em 12 partidas contra o adversário. No primeiro turno, a equipe de Sarri fez 3-1 em Turim.

» O Napoli venceu as quatro últimas partidas disputadas no San Paolo contra o Torino. Os azzurri tiveram uma média de 2,8 gols/partida neste intervalo.

» Sob o comando de Mazzarri (ex-Napoli), o Torino teve seis derrotas neste campeonato – duas a mais do que as sofridas com Mihajlovic, seu antecessor.

» Nas quatro últimas rodadas, os jogadores do Napoli tocaram a bola dentro da grande área adversária em média 15 vezes por jogo. No restante do campeonato, esta proporção era de 27 toques a cada partida. Isto explica a queda de rendimento ofensivo do time.

» O Torino sofreu 10 dos seus 11 últimos gols no segundo tempo. Por sua vez, o Napoli anotou nove de seus 10 mais recentes após o intervalo.

» As substituições de sempre. Os dois jogadores que mais entraram em campo após saírem do banco jogam no Napoli: Rog (26 vezes) e Zielinski (22).

» Tempo e espaço: nas duas partidas contra o Torino que foram realizadas no mês de maio, Callejón deslanchou. Nelas, o espanhol fez três gols e deu uma assistência.

» Mertens já marcou cinco gols em oito partidas contra o Torino. No entanto, o belga vive um jejum de oito rodadas sem participar de qualquer gol (nem mesmo com assistência o baixinho colaborou). É a sua série mais opaca desde abril de 2016.

» Belotti já marcou três gols contra o Napoli no San Paolo. Foi neste estádio em que ele fez os seus primeiros na elite – anotou dois pelo Palermo, em setembro de 2014.

» Cotação média nas casas de aposta: Napoli 1,24 / Empate 6,52 / Torino 13,18 Napoli Time provável (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Mário Rui; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne. T: Maurizio Sarri Desfalques: Kalidou Koulibaly (z, suspensão, volta na próxima rodada), Faouzi Ghoulam (l, lesão, volta em 3 semanas) Pendurados: Dries Mertens (atacante), Lorenzo Insigne (atacante) Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Allan (meia), Jorginho (meia; naturalizado italiano) e Leandrinho (atacante) Torino Time provável (3-4-2-1): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Bonifazi; De Silvestri, Rincón, Baselli, Ansaldi; Edera, Ljajic; Belotti. T: Walter Mazzarri Desfalques: Lyanco (z, lesão, volta em 1 mês), Emiliano Moretti (z, suspensão, volta na próxima rodada), Joel Obi (m, lesão, volta em 5 dias), Alex Berenguer (a, lesão, volta em 5 dias) Pendurados: ninguém Brasileiros do elenco: Lyanco (zagueiro)

SPAL-BENEVENTO » A Spal venceu seus dois jogos mais recentes contra o Benevento. No primeiro turno, fez 2-1 na Campânia.

» A Spal perdeu somente uma vez nas 10 últimas rodadas. Neste período, somou três vitórias e seis empates.

» O Benevento somou 14 pontos no segundo turno da Serie A – mais do que quatro adversários. No entanto, o péssimo desempenho na primeira metade do campeonato foi fundamental para seu rebaixamento.

» Após perder suas 15 primeiras partidas como visitante, o Benevento está invicto há dois jogos fora de casa – nos quais somou um empate e uma vitória.

» A defesa do Benevento, com 81 gols sofridos, já está entre as piores da história da Serie A. Em campeonatos disputados entre 20 equipes, só três times fizeram pior: Venezia (89, em 1949-50), Legnano (85, em 1951-52) e Pescara (84, em 2012-13).

» Os penalizados: Spal e Benevento já sofreram nove gols a partir de cobranças de pênalti neste campeonato.

» Na reta final da temporada, a Spal ficou menos dependente do veterano Antenucci: os nove últimos gols da equipe tiveram autores diferentes.

» Três dos últimos 10 gols marcados pelo Benevento foram marcados a partir de cruzamentos de Viola.

» Nos 10 jogos em que Sagna esteve em campo pelo Benevento, a equipe teve uma média de 0,8 ponto/partida. Sem ele, a proporção cai para 0,4/rodada.

» Cotação média nas casas de aposta: Spal 1,52 / Empate 4,53 / Benevento 6,26 Spal Time provável (3-5-2): Gomis; Thiago Cionek, Vicari, Felipe; Mattiello, Kurtic, Everton Luiz, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci. T: Leonardo Semplici Desfalques: Alex Meret (g, lesão, volta na próxima temporada), Sauli Väisänen (z, lesão, volta em 1 semana), Federico Viviani (m, lesão, volta em 1 semana), Manuel Lazzari (m, lesão, volta em 2 semanas), Marco Borriello (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Bartosz Salamon (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro), Francesco Vicari (zagueiro), Everton Luiz (meia), Manuel Lazzari (lateral), Filippo Costa (meia) Brasileiros do elenco: Felipe (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro; naturalizado polonês), Everton Luiz (meia), Gabriel Barbosa (atacante) Benevento Time provável (4-3-3): Brignoli; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Del Pinto, Sandro, Viola; Parigini, Coda, Iemmello. T: Roberto De Zerbi Desfalques: Fabio Lucioni (z, suspensão por doping, 5 meses), Luca Antei (z, lesão, volta em 5 meses), Danilo Cataldi (m, suspensão, volta na próxima rodada), Guilherme (a, lesão, volta em 1 mês), Enrico Brignola (a, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Lorenzo Venuti (lateral) Brasileiros do elenco: Guilherme (meia) e Sandro (meia)

SASSUOLO-SAMPDORIA » Em jogos válidos pela Serie A, o retrospecto do confronto é de quatro vitórias do Sassuolo, três empates e dois triunfos da Sampdoria. O Sassuolo venceu por 1-0 no primeiro turno.

» Pela Serie A, a Samp venceu o Sassuolo no Mapei Stadium apenas uma vez na história: 2-1 em março de 2014.

» Os últimos três jogos entre Sassuolo e Samp registraram nove gols. Oito deles saíram no segundo tempo.

» Com 26 gols, o Sassuolo tem o pior ataque do campeonato. Desde que chegou à elite, em 2013, a equipe não havia marcado tão poucos tentos até a 35ª rodada.

» Um dos motivos para o Sassuolo ter feito tão poucos gols é a baixa participação ofensiva dos meias. Só quatro saíram dos pés dos meio-campistas – cinco a menos do que o segundo pior time no quesito.

» A Sampdoria, por sua vez, já marcou 55 gols nesta temporada. Desde 2004-05, quando o campeonato passou a ter 20 participantes, o time blucerchiato só fez mais gols em 2008-09 (56). O time de Giampaolo tem boas chances de superar este número.

» A Sampdoria é a equipe com mais jogadores que marcaram gols após saírem do banco de reservas: foram 10 neste campeonato.

» O zagueiro Acerbi tem na Sampdoria a sua vítima preferida: já são três diante dos dorianos na carreira, incluindo um na última partida disputada no Mapei Stadium.

» O veterano Quagliarella já tem 19 gols nesta Serie A. O último jogador da Sampdoria que fez pelo menos 20 numa temporada do Italiano foi Vincenzo Montella, em 1997-98.

» Cotação média nas casas de aposta: Sassuolo 2,37 / Empate 3,48 / Sampdoria 3,05 Sassuolo Time provável (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogério; Politano, Berardi. T: Giuseppe Iachini Desfalques: Edoardo Goldaniga (z, lesão, volta em 1 semana), Pol Lirola (l, lesão, volta na próxima temporada) Pendurados: Federico Peluso (lateral esquerdo), Simone Missiroli (meia), Francesco Magnanelli (meia), Luca Mazzitelli (meia), Alfred Duncan (meia) Brasileiros do elenco: Rogério (lateral esquerdo) Sampdoria Time provável (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Praet, Torreira, Linetty; Ramírez; Kownacki, Quagliarella. T: Marco Giampaolo Desfalques: Nicola Murru (l, lesão, volta em 3 semanas), Ricky Álvarez (m, lesão, volta em 5 dias) Pendurados: Nicola Murru (lateral esquerdo), Gian Marco Ferrari (zagueiro), Edgar Barreto (meia), Dennis Praet (meia) e Gianluca Caprari (atacante) Brasileiros do elenco: ninguém