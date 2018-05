Trigésima sétima rodada da Serie A 2017/18

BENEVENTO-GENOA » Considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia, Benevento e Genoa só jogaram uma vez na história. No primeiro turno, os genoveses venceram por 1-0.

» As últimas oito partidas do Benevento tiveram uma chuva de gols: foram marcados 33, representando uma média de 4,1/jogo.

» O Genoa perdeu três dos quatro jogos mais recentes, com nove gols sofridos no período. Antes disso, ficou quatro partidas invicto e foi vazado somente duas vezes.

» O Genoa perdeu seus dois últimos jogos como visitante. Nesta temporada, ainda não perdeu três vezes seguidas fora de casa.

» Desde que a Serie A voltou a ter 20 equipes, no início do século XXI, somente o Pescara levou mais gols do que o Benevento: 84 contra 83.

» O Benevento é o time que mais desperdiçou pontos após sair na frente no placar – deixou de ganhar 22 assim. Por outro lado, o Genoa (ao lado do Verona) é o time que menos conseguiu obter pontos depois de sair perdendo em partidas.

» Benevento e Genoa tem números idênticos quando o assunto é gols marcados nos 15 minutos finais de jogo: nove de 32, o que corresponde a 28% de seus tentos. É um recorde na atual temporada.

» O meia Viola participou de três dos quatro gols mais recentes que o Benevento anotou em casa. No total, o jogador participou de oito tentos na temporada – sete deles no estádio Vigorito.

» O genoano Lapadula está a dois gols de igualar sua marca na última temporada – na qual balançou as redes oito vezes. No entanto, apenas um dos seis gols do ítalo-peruano foram anotados fora de casa.

» Cotação média nas casas de aposta: Benevento 2,62 / Empate 3,56 / Genoa 2,62 Benevento Time provável (4-3-3): Brignoli; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Sandro, Cataldi, Viola; Parigini, Diabaté, Brignola. T: Roberto De Zerbi Desfalques: Fabio Lucioni (z, suspensão por doping, 5 meses), Luca Antei (z, lesão, volta em 5 meses), Jena-Claude Billong (z, lesão, volta em 1 semana), Filip Djuricic (m, lesão, volta em 1 semana), Cristiano Lombardi (a, lesão, volta em 1 semana), Guilherme (a, lesão, volta em 1 semana), Pietro Iemmello (a, lesão, volta na próxima temporada) Pendurados: Lorenzo Venuti (lateral), Sandro (meia) Brasileiros do elenco: Guilherme (meia) e Sandro (meia) Genoa Time provável (3-5-2): Lamanna; Biraschi, El Yamiq, Izzo; Lazovic, Hiljemark, Cofie, Bertolacci, Omeonga; Lapadula, Iuri Medeiros. T: Davide Ballardini Desfalques: Mattia Perin (g, lesão, volta em 1 semana), Ervin Zukanovic (z, suspensão, volta na próxima temporada), Nicolás Spolli (z, lesão, volta em 10 dias), Pedro Pereira (l, lesão, volta em 10 dias), Francesco Migliore (l, lesão, volta incerta), Diego Laxalt (m, lesão, volta em 1 semana), Nicola Rigoni (m, lesão, volta em 1 semana), Daniel Bessa (m, lesão, volta em 1 semana), Adel Taarabt (a, lesão, volta incerta), Goran Pandev (a, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Miguel Veloso (meia), Goran Pandev (atacante) Brasileiros do elenco: Daniel Bessa (meia; naturalizado italiano)

INTER-SASSUOLO » Inter e Sassuolo nunca empataram em nove jogos disputados pela Serie A. O retrospecto é de quatro vitórias dos nerazzurri e cinco dos emilianos – que venceram por 1-0 no primeiro turno.

» Após ter perdido seus dois primeiros jogos contra a Inter no Meazza, o Sassuolo obteve duas vitórias nos mais recentes – ambas por apenas um gol de vantagem.

» A Inter viveu um jejum de três jogos sem gols, mas anotou 12 nos quatro mais recentes – média de três a cada confronto.

» O último resultado da Inter em casa foi uma derrota no Derby d'Italia. Desde maio de 2017 a equipe nerazzurra não perde dois jogos seguidos como mandante – naquela ocasião, a segunda derrota aconteceu justamente diante do Sassuolo.

» Nos últimos quatro jogos, o Sassuolo conquistou três vitórias por 1-0 – e se livrou do rebaixamento. Nas 14 rodadas anteriores, a equipe de Iachini havia obtido apenas um triunfo.

» Em busca de vaga na Champions League, a Inter tem 69 pontos no campeonato. Desde 2010-11, quando foi vice-campeã, a Beneamata não somava tantos pontos na Serie A.

» A Inter é a equipe que menos sofreu gols de fora da área no campeonato (3). Já o Sassuolo é o que mais foi vazado da mesma maneira (13 vezes).

» Icardi está a apenas um tento de ser o oitavo jogador da Inter a alcançar a marca de 100 gols. Contra o Sassuolo, Maurito já marcou quatro vezes – todas em 2014-15.

» Brozovic fará sua centésima partida pela Serie A neste sábado. O meia croata participou de quatro gols em suas quatro últimas aparições – uma bola na rede e três assistências.

» Cotação média nas casas de aposta: Inter 1,16 / Empate 8,41 / Sassuolo 16,94 Inter Time provável (4-2-3-1): Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. T: Luciano Spalletti Desfalques: Miranda (z, lesão, volta incerta), Roberto Gagliardini (m, lesão, volta incerta) Pendurados: Andrea Ranocchia (zagueiro), João Cancelo (lateral), Antonio Candreva (meia), Ivan Perisic (atacante), Éder (atacante) Brasileiros do elenco: Dalbert (lateral esquerdo), Miranda (zagueiro), Rafinha (meia) e Éder (atacante; naturalizado italiano) Sassuolo Time provável (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Dell'Orco; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogério; Politano, Berardi. T: Giuseppe Iachini Desfalques: Edoardo Goldaniga (z, lesão, volta incerta), Federico Peluso (l, suspensão, volta na próxima rodada), Pol Lirola (l, lesão, volta na próxima temporada) Pendurados: Simone Missiroli (meia), Francesco Magnanelli (meia), Luca Mazzitelli (meia), Alfred Duncan (meia) Brasileiros do elenco: Rogério (lateral esquerdo)

BOLOGNA-CHIEVO » O Bologna venceu o Chievo por 3-2 no confronto do primeiro turno. Nunca na história do duelo uma mesma equipe conseguiu vencer os dois duelos de um mesmo campeonato.

» O Chievo venceu apenas duas das 12 partidas realizadas contra o Bologna no Renato Dall'Ara. Seis triunfos bolonheses e quatro empates completam o quadro.

» O Bologna venceu apenas um dos últimos 10 jogos da Serie A. No período, não marcou gols em cinco partidas.

» O Chievo saiu vitorioso na última partida do campeonato. Apenas uma vez, na 6ª e na 7ª rodadas, o time de Verona conseguiu duas vitórias seguidas no torneio.

» Se não vencer o Bologna, o Chievo chegará a 15 partidas seguidas sem vitórias como visitante. Será um recorde negativo na história dos clivensi.

» Azarentos: Bologna e Chievo são os times que mais acertaram chutes na trave no campeonato (oito, cada um).

» Excluindo gols de pênaltis e cobranças de falta diretas, Bologna e Chievo são os times que menos fizeram gols de bola parada nesta Serie A: cinco.

» Com 200 partidas na Serie A, Destro tem no Chievo a sua vítima preferida: são oito gols sobre os veroneses, incluindo os dois anotados no primeiro turno.

» Em seus dois últimos jogos contra o Chievo, Verdi marcou um gol e deu uma assistência. Além disso, o fantasista do Bologna participou dos quatro gols mais recentes de sua equipe – duas bolas nas redes e dois passes para companheiros.

» Cotação média nas casas de aposta: Bologna 3,10 / Empate 3,14 / Chievo 2,48 Bologna Time provável (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Crisetig, Dzemaili; Verdi, Destro, Palacio. T: Roberto Donadoni Desfalques: Giancarlo González (z, lesão, volta em 1 semana), Erick Pulgar (m, lesão, volta em 1 semana), Riccardo Orsolini (a, lesão, volta em 5 dias) Pendurados: Filip Helander (zagueiro), Giancarlo González (zagueiro), Erick Pulgar (meia), Lorenzo Crisetig (meia), Blerim Dzemaili (meia), Federico Di Francesco (atacante), Rodrigo Palacio (atacante) Brasileiros do elenco: Angelo da Costa (goleiro) Chievo Time provável (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Dainelli, Gobbi; Bastien, Rigoni, Hetemaj; Birsa, Inglese, Giaccherini. T: Lorenzo D'Anna Desfalques: Mattia Bani (z, suspensão, volta na próxima rodada), Fabrizio Cacciatore (l, lesão, volta incerta), Ivan Radovanovic (m, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Fabio Depaoli (lateral) Brasileiros do elenco: nenhum

CROTONE-LAZIO » Crotone e Lazio nunca empataram pela Serie A: os calabreses venceram a única partida disputada no Ezio Scida e os celestes triunfaram nas duas realizadas no Olímpico. No primeiro turno, o time de Inzaghi fez 4-0.

» O Crotone escapou do rebaixamento na última temporada graças a uma vitória por 3-1 contra a Lazio na derradeira rodada da Serie A. No atual campeonato, o destino pode ser o mesmo: um triunfo, combinado a uma derrota do Cagliari para a Fiorentina, salva os tubarões.

» Jogando em casa, o Crotone conseguiu duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Nesta temporada, os rossoblù não engataram uma sequência de quatro partidas invictos como mandantes.

» A Lazio está invicta há nove jogos pela Serie A. Desde janeiro de 2013 a equipe celeste não consegue uma série de invencibilidade de 10 partidas.

» 21: é este o número de triunfos que a Lazio já tem neste campeonato. A marca constitui um recorde de vitórias para o time romano.

» Nenhum time marcou mais gols de cabeça no campeonato do que a Lazio (14). Por outro lado, o Crotone é o que menos foi às redes dessa maneira (duas vezes).

» A Lazio não termina o campeonato com o melhor ataque desde 1995-96 – quando, sob o comando de Zdenek Zeman, fez 66 gols. Nesta Serie A, já tem 85 e disputa o primado gol a gol com a Juventus.

» Sem contar gols contra, os últimos sete tentos anotados pelo Crotone em casa têm a marca de Simy (quatro) e Trotta (três).

» Com Immobile em campo, a Lazio venceu 63% dos jogos (20 de 32). Sem o camisa 17, que desfalca o time romano neste domingo, a taxa de triunfos cai para 25% – apenas uma vitória em quatro rodadas.

» Cotação média nas casas de aposta: Crotone 4,21 / Empate 3,57 / Lazio 1,91 Crotone Time provável (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Trotta, Simy, Nalini. T: Walter Zenga Desfalques: Ahmad Benali (m, lesão, volta na próxima temporada), Ante Budimir (a, lesão, volta na próxima temporada) Pendurados: Federico Ceccherini (zagueiro), Federico Ricci (atacante) Brasileiros do elenco: nenhum Lazio Time provável (3-5-1-1): Strakosha; Cáceres, De Vrij, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Murgia, Lulic; Felipe Anderson; Caicedo. T: Simone Inzaghi Desfalques: Luiz Felipe (z, suspensão, volta na próxima rodada), Marco Parolo (m, lesão, volta em 1 semana), Luis Alberto (m, lesão, volta em 10 dias), Ciro Immobile (a, lesão, volta em 1 semana1) Pendurados: Bastos (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Ciro Immobile (atacante) Brasileiros do elenco: Luiz Felipe (zagueiro), Maurício (zagueiro), Wallace (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Felipe Anderson (atacante)

FIORENTINA-CAGLIARI » A Fiorentina venceu os três últimos jogos contra o Cagliari – no primeiro turno, por 1-0. Na história, a viola nunca conseguiu quatro triunfos seguidos contra os sardos pela Serie A.

» O Cagliari saiu vencedor em apenas uma das 28 últimas vezes em que jogou no Artemio Franchi. No intervalo considerado, a Fiorentina venceu 22 vezes e outros cinco jogos terminaram empatados.

» A Fiorentina tem uma defesa quase impenetrável em casa: nos últimos seis jogos, não foi vazada em cinco.

» O Cagliari perdeu seis das oito partidas mais recentes na Serie A, com 17 gols sofridos neste período.

» O Cagliari foi derrotado em seus quatro últimos compromissos como visitante. Desde maio de 2012 a equipe da Sardenha não perde cinco vezes seguidas longe da ilha pela Serie A.

» Com o gol da Roma na última rodada, o Cagliari aumentou seu recorde negativo: são 11 tentos sofridos nos 15 primeiros minutos de jogo

» Somente nove jogadores diferentes do Cagliari foram às redes no campeonato – outro recorde negativo. A Fiorentina, por sua vez, teve 15 distintos autores de gols.

» Na segunda parte do campeonato, o meia Benassi teve uma queda de rendimento do ponto de vista de gols marcados. No entanto, ele já marcou um tento contra o Cagliari na carreira.

» O goleador Pavoletti nunca deixou sua marca contra a Fiorentina – a qual enfrentou quatro vezes. Somente contra o Napoli o seu jejum é maior (seis partidas).

» Cotação média nas casas de aposta: Fiorentina 1,51 / Empate 4,49 / Cagliari 6,51 Fiorentina Time provável (4-4-1-1): Sportiello; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout; Eysseric; Simeone. T: Stefano Pioli Desfalques: Vitor Hugo (z, lesão, volta em 5 dias), Simone Lo Faso (a, lesão, volta em 2 meses) Pendurados: Vitor Hugo (zagueiro), Jordan Veretout (meia) Brasileiros do elenco: Vitor Hugo (zagueiro) Cagliari Time provável (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Andreolli, Ceppitelli, Pisacane; Ionita, Barella, Padoin; Diego Farias; Sau, Pavoletti. T: Diego López Desfalques: Leandro Castán (z, lesão, volta em 3 dias), Luca Cigarini (m, suspensão, volta na próxima rodada), Damir Ceter (a, lesão, volta em 3 semanas) Pendurados: Simone Padoin (meia), Artur Ionita (meia), Diego Farias (atacante) Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Leandro Castán (zagueiro), João Pedro (meia) e Diego Farias (atacante)

TORINO-SPAL » O Torino está invicto há nove partidas contra a Spal e não sofreu gols em sete delas. No primeiro turno, as equipes empataram por 2-2.

» Os grenás venceram seu últimos oito jogos como mandantes pela Serie A – partidas realizadas entre 1959 e 1967.

» Cinco jogos sem vitórias para o Torino. É a maior sequência sem triunfos dos grenás desde que Mazzarri assumiu o comando da equipe, no final de dezembro.

» A Spal não perdeu 10 das 11 partidas mais recentes do campeonato, tendo vencido as duas últimas. Será suficiente para escapar do rebaixamento?

» Na última vez em que foi visitante, a Spal arrancou uma vitória. Desde 1962 (!) a equipe spallina não consegue dois triunfos seguidos fora de casa pela Serie A.

» Um empate é um bom palpite. Afinal, Torino e Spal são os times que mais estabeleceram paridades neste campeonato: 15 e 14, respectivamente.

» A Spal pode se salvar do rebaixamento com uma marca interessante: ficou em vantagem por apenas 140 minutos ao longo do campeonato. Só o Crotone (com 137) ficou menos tempo à frente do placar.

» A última doppietta de Falque nesta Serie A aconteceu diante da Spal, no primeiro turno. Na ocasião, o atacante espanhol do Torino anotou o gol mais rápido do campeonato, aos 17 segundos de bola rolando.

» Belotti anotou apenas nove gols no campeonato até o momento. É a pior marca do atacante desde que chegou ao Torino e a sua segunda pior na Serie A – a menos expressiva é de 2014-15, quando ele estreou na competição e marcou seis vezes pelo Palermo.

» Cotação média nas casas de aposta: Torino 2,30 / Empate 3,38 / Spal 3,21 Torino Time provável (3-4-2-1): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincón, Baselli, Ansaldi; Ljajic, Falque; Belotti. T: Walter Mazzarri Desfalques: Lyanco (z, lesão, volta em 1 mês),Kevin Bonifazi (z, lesão, volta incerta), Joel Obi (m, lesão, volta em 5 dias) Pendurados: ninguém Brasileiros do elenco: Lyanco (zagueiro) Spal Time provável (3-5-2): Gomis; Thiago Cionek, Salamon, Felipe; Mattiello, Kurtic, Everton Luiz, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci. T: Leonardo Semplici Desfalques: Alex Meret (g, lesão, volta na próxima temporada), Sauli Väisänen (z, lesão, volta incerta), Francesco Vicari (z, suspensão, volta na próxima rodada), Marco Borriello (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Bartosz Salamon (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro), Everton Luiz (meia), Manuel Lazzari (lateral), Filippo Costa (meia) Brasileiros do elenco: Felipe (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro; naturalizado polonês), Everton Luiz (meia), Gabriel Barbosa (atacante)

VERONA-UDINESE » Verona e Udinese têm retrospecto muito equilibrado pela Serie A. Em 29 duelos até agora, são 10 triunfos dos veroneses, 10 empates e nove vitórias dos friulanos – que fizeram 4-0 no primeiro turno.

» A Udinese venceu apenas uma das 14 partidas realizadas no Bentegodi contra o Verona. Sete triunfos do Hellas e seis empates completam o quadro.

» O Verona perdeu seus cinco últimos jogos na Serie A. Apenas em 1978-79, o Hellas registrou mais derrotas seguidas no campeonato (sete).

» Por outro lado, a Udinese sofreu 31 gols nas 13 últimas partidas do campeonato (média de 2,4/jogo). Neste período, foi derrotada em 12 oportunidades.

» Se a partida acabar empatada, o rebaixado Verona "comemorará" seu empate de número 300 em jogos da Serie A. » No ano solar de 2018, Udinese e Verona são as equipes que menos somaram pontos na Serie A: sete e 12, respectivamente.

» Verona e Udinese também são as duas equipes com o menor percentual de finalizações no alvo em todo o campeonato: 37,4% e 39,6%, respectivamente.

» Cerci já marcou três gols contra a Udinese em sua carreira – todos em jogos disputados como mandante. O atacante, porém, não balança as redes desde dezembro.

» O meia-atacante Barák anotou sua única doppietta nesta Serie A no jogo do primeiro turno contra o Verona. Desde então, o checo da Udinese realizou 17 partidas e não balançou mais as redes.

» Cotação média nas casas de aposta: Verona 6,27 / Empate 4,41 / Udinese 1,52 Verona Time provável (4-3-3): Nícolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Rômulo, Danzi, Zuculini; Ryder Matos, Cerci, Verde. T: Fabio Pecchia Desfalques: Matteo Bianchetti (z, lesão, volta incerta), Mattia Valoti (m, lesão, volta incerta), Simone Calvano (m, lesão, volta incerta), Bruno Petkovic (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Mattia Valoti (meia), Marcel Büchel (meia), Bruno Petkovic (atacante) Brasileiros do elenco: Nícolas (goleiro), Rômulo (meia; naturalizado italiano) e Ryder Matos (atacante) Udinese Time provável (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck; Widmer, Barák, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Lasagna. T: Igor Tudor Desfalques: Gabriele Angella (z, lesão, volta em 1 semana), Seko Fofaa (m, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Ali Adnan (lateral esquerdo), Valon Behrami (meia), Seko Fofana (meia), Rodrigo De Paul (meia) Brasileiros do elenco: Danilo (zagueiro) e Samir (zagueiro)

ATALANTA-MILAN » A Atalanta está invicta há cinco partidas contra o Milan na Serie A. Os nerazzurri nunca conseguiram pontuar em seis jogos seguidos contra o time milanês.

» No primeiro turno, a Atalanta fez 2-0 sobre o Milan em San Siro. Somente em 1940-41 e 2007-08 a Dea conseguiu bater os rossoneri duas vezes na mesma temporada.

» O Milan marcou gols nas nove últimas partidas disputadas contra a Atalanta em Bérgamo. Os rossoneri só perderam duas vezes nas oito últimas visitas ao Atleti Azzurri d'Italia.

» A Atalanta não perde há seis partidas. Desde maio de 2017 a equipe bergamasca não fica invicta por pelo menos sete jogos.

» Com 59 pontos conquistados, a Atalanta já tem a sua segunda melhor campanha desde 1994 – quando os três pontos por vitória foram instituídos. A melhor foi a da temporada passada, na qual os nerazzurri fizeram 72.

» O Milan venceu cinco das oito últimas partidas como visitante. É o mesmo número de vitórias fora de casa que conseguiu nas 22 vezes anteriores.

» Com o gol de Çalhanoglu diante do Verona, na última rodada, o Milan é o time que mais marcou gols nos 15 minutos iniciais: 10.

» Ilicic já marcou três gols contra o Milan – um deles na partida de ida. O esloveno já igualou a sua melhor temporada em número de participação em gols: são 18 (11 bolas na rede e sete assistências, como em 2015-16).

» O grande ex da partida é Bonaventura. O meia marcou sua primeira doppietta com a camisa do Milan exatamente contra a Atalanta, em maio de 2015 e, nesta temporada, já alcançou seu maior número de gols em um único campeonato (sete).

» Cotação média nas casas de aposta: Atalanta 1,93 / Empate 3,58 / Milan 4,13 Atalanta Time provável (3-4-1-2): Berisha; Rafael Tolói, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gómez. T: Gian Piero Gasperini Desfalques: Leonardo Spinazzola (l, lesão, volta na próxima temporada), Luca Rizzo (m, lesão, volta volta na próxima temporada), Filippo Melegoni (m, lesão, volta em 1 semana), Andrea Petagna (a, lesão, volta na próxima temporada) Pendurados: Gianluca Mancini (zagueiro), Andrea Masiello (zagueiro), Bryan Cristante (meia), Remo Freuler (meia) Brasileiros do elenco: Rafael Tolói (lateral) e João Schmidt (meia) Milan Time provável (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu. T: Gennaro Gattuso Desfalques: Andrea Conti (l, lesão, volta na próxima temporada) Pendurados: Manuel Locatelli (meia), Fabio Borini (atacante) Brasileiros do elenco: ninguém

ROMA-JUVENTUS » Um empate no Olímpico garante o heptacampeonato inédito da Juventus e a certeza matemática de vaga na Liga dos Campeões para a Roma.

» A Juventus é a equipe para a qual a Roma mais perdeu na história: 80 vezes, incluindo o jogo do primeiro turno (1-0). Somente contra a Inter (81) a Velha Senhora venceu mais vezes uma mesma adversária.

» A Juve venceu a Roma em seis das últimas nove partidas pela Serie A. Nesta sequência, não sofreu gols em cinco partidas.

» A Roma está invicta há três confrontos caseiros contra a Juventus, com duas vitórias nos mais recentes. A última vez que triunfou três vezes seguidas contra a Juve no Olímpico aconteceu no período entre 1993 e 1995.

» O time romano chega ao duelo com a Juve após quatro vitórias seguidas. Desde novembro a Roma não vence cinco vezes consecutivas no campeonato.

» A Juventus está invicta como visitante há 12 jogos (10 vitórias e dois empates). Neste intervalo, sofreu gols em apenas quatro partidas.

» Com 91 pontos à frente da Juve, Allegri já igualou a sua maior quantidade conquistados numa única edição da Serie A – alcançada nas duas temporadas anteriores.

» De Rossi já marcou três gols contra a Juventus na Serie A – todos eles no Olímpico, inclusive no último duelo contra a Juve no estádio, em maio de 2017. Somente contra o Chievo o capitão romano fez mais gols (quatro).

» Higuaín marcou 16 gols na Serie A até agora. Desde que chegou à Itália, em 2013, anotou pelo menos 17 em cada temporada.

» Cotação média nas casas de aposta: Roma 3,37 / Empate 3,00 / Juventus 3,52 Roma Time provável (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Ünder, Dzeko, El Shaarawy. T: Eusebio Di Francesco Desfalques: Kostas Manolas (z, lesão, volta em 5 dias), Rick Karsdorp (l, lesão, volta em 3 semanas), Bruno Peres (l, lesão, volta em 1 semana), Grégoire Defrel (a, lesão, volta em 3 semanas) Pendurados: Juan Jesus (zagueiro), Kevin Strootman (meia) Brasileiros do elenco: Alisson (goleiro), Bruno Peres (lateral-direito), Juan Jesus (zagueiro) e Gerson (meia) Juventus Time provável (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Matuidi; Dybala, Mandzukic; Higuaín. T: Massimiliano Allegri Desfalques: Benedikt Höwedes (z, lesão, volta em 1 semana), Giorgio Chiellini (z, lesão, volta em 1 semana), Juan Cuadrado (m, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Kwadwo Asamoah (meia), Federico Bernardeschi (atacante), Gonzalo Higuaín (atacante), Mario Mandzukic (atacante) Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia)