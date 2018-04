Trigésima segunda rodada da Serie A 2017/18

CAGLIARI-UDINESE (Sábado, às 15h Sardegna Arena, em Cagliari) » O Cagliari marcou gols nos seis últimos jogos contra a Udinese, recuperando-se de uma sequência de outros seis em que anotou apenas uma vez. No período positivo, anotou 13 gols e venceu quatro partidas – inclusive a do primeiro turno, por 1-0.



» O Cagliari venceu os três últimos jogos em que foi mandante contra a Udinese. É o mesmo número de sucessos obtidos nos 12 encontros anteriores com os bianconeri.



» A equipe da Sardenha amargou três derrotas nas três últimas rodadas. O Cagliari não perde quatro jogos seguidos desde outubro.



» O Cagliari sofreu gols nas últimas sete partidas da Serie A. A média do time de Diego López nesta sequência foi de 2,4 tentos sofridos por jogo.



» Neste momento, a Udinese passa pela maior sequência negativa de resultados de sua história. São oito derrotas seguidas, com dois gols sofridos em cada um destes jogos.



» Nenhum time sofreu mais gols na primeira meia hora de jogo do que a Udinese. São 19 até o momento.



» Combatividade. Dois dos cinco jogadores que mais ganham trancos no Campeonato Italiano jogam no Cagliari: Barella (60) e Faragò (56).



» Titular do ataque do Cagliari, Sau tem um bom retrospecto recente contra a Udinese. Nos dois últimos jogos em que seu time foi mandante contra os friulanos, marcou duas vezes e deu uma assistência.



» O Cagliari é a equipe que marcou gols com jogadores de menos nacionalidades diferentes: duas; italiana e brasileira. Já a Udinese balançou as redes com jogadores de 11 países distintos.

CHIEVO-TORINO (Sábado, às 18h Marcantonio Bentegodi, em Verona) » Será a 20ª partida entre Chievo e Torino na Serie A. O Toro leva vantagem, com oito vitórias contra cinco triunfos dos clivensi e seis empates. No primeiro turno, os times ficaram no 1-1.



» Depois de ter vencido o Torino nos três primeiros jogos como mandante, o Chievo só conseguiu uma vitória nos seis encontros subsequentes em Verona.



» O Chievo venceu seus três últimos jogos no Bentegodi. Desde setembro de 2016 a equipe não consegue triunfar quatro vezes consecutivas em casa.



» O Torino vem de três vitórias seguidas na Serie A. A última vez que a equipe grená alcançou quatro triunfos em série aconteceu em fevereiro de 2015, no próprio Bentegodi. Naquela ocasião, o Toro bateu o Verona.



» Na última vez em que foi visitante, o Torino conseguiu não sofrer gol contra o Cagliari. A última vez que o time piemontês passou duas rodadas sem ser vazado fora de casa aconteceu em janeiro de 2015: o segundo jogo daquela sequência foi justamente contra o Chievo.



» O Torino é a equipe que, percentualmente, marca mais gols no primeiro tempo. 52% dos tentos da equipe são anotados antes do intervalo.



» Nenhum time marcou menos gols a partir de jogadas de bola parada do que o Chievo: apenas seis dos 29 da equipe foram anotados assim. Reflexo da má fase de Birsa, que até perdeu a titularidade.



» Nos últimos quatro jogos, Falque contribuiu com dois gols e duas assistências para o Torino. Contra o Chievo, o espanhol tem boa marca: em quatro confrontos, registra quatro tentos anotados e um passe para gol dos companheiros.



» O Chievo é a equipe que Belotti mais vezes enfrentou sem conseguir marcar um gol sequer. São sete partidas de jejum para o Galo.

GENOA-CROTONE (Sábado, às 18h Luigi Ferraris, em Gênova) » O Genoa ficou invicto nos três jogos já realizados contra o Crotone na Serie A: um empate e duas vitórias, incluindo a por 1-0 no primeiro turno.



» Apesar da invencibilidade, o Genoa não venceu o Crotone em casa. Na partida disputada no Marassi, as equipes empataram.



» Depois de oito jogos sem triunfar como mandante, o Genoa conquistou sete vitórias nas quatro últimas vezes em que atuou no Luigi Ferraris.



» O Genoa tem uma campanha superior em relação à última temporada: são seis pontos a mais. Grande parte disso se deve ao melhor desempenho defensivo dos rossoblù, que sofreram 20 gols a menos em comparação ao mesmo momento do campeonato anterior.



» O Crotone vem de uma vitória contra o Bologna. Nesta Serie A, só uma vez (entre outubro e novembro) conseguiu vencer duas partidas seguidas.



» Dois dos quatro últimos gols que o Genoa sofreu foram marcados de cabeça. O Crotone, porém, é o time que menos anotou com este fundamento – apenas dois de 29 gols.



» O Genoa é o time que menos ganhou pontos após sair atrás no placar: somente um. Por sua vez, o Crotone é a equipe que menos estabeleceu vantagem jogando como visitante – apenas três vezes marcou o primeiro gol.



» Lapadula completará sua 50ª partida pela Serie A. O atacante ítalo-peruano marcou seus quatro gols na temporada em partidas disputadas no Luigi Ferraris (três deles, de pênalti).



» Ceccherini é o jogador com mais bolas rebatidas na competição: 215. O único gol marcado pelo zagueiro na Serie A aconteceu exatamente contra o Genoa, no ano passado.

ATALANTA-INTER (Sábado, às 20h45 Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo) » A Inter venceu cinco dos últimos sete jogos contra a Atalanta, estabelecendo uma sequência bem diferente do que a dos seis encontros anteriores – nos quais não havia vencido uma vez sequer. A Beneamata venceu no primeiro turno, por 2-0, e ainda aplicou 7-0 na temporada passada.



» A Inter marcou gols nas últimas 19 vezes em que foi ao Atleti Azzurri d'Italia. A última vez que não balançou as redes no estádio de Bérgamo foi em 1992.



» A Atalanta não vence há duas rodadas. A última vez que chegou a três partidas sem vitórias foi em novembro, quando tropeçou pela terceira vez exatamente contra a Inter.



» A Atalanta venceu apenas duas das sete últimas partidas como mandante. Antes disso, a equipe bergamasca ficou invicta em sete rodadas no Atleti Azzurri d'Italia, com cinco vitórias.



» A Inter não marcou gols nas duas últimas partidas, embora tenha criado muitas claras oportunidades. A última vez em que a equipe ficou três rodadas sem balançar as redes aconteceu em fevereiro de 2012.



» Atalanta e Inter são as duas equipes que mais marcaram gols de cabeça nesta Serie A: 10 para os bergamascos e 12 para os interistas.



» Nenhuma equipe marcou mais gols a partir de lances indiretos do que a Atalanta (6). A Inter, porém, sofreu apenas quatro a partir de jogadas assim.



» Papu Gómez marcou dois gols nas quatro primeiras vezes em que enfrentou a Inter, mas passou em branco nos nove encontros seguintes. O argentino já deu nove assistências nesta Serie A, está a um passe de igualar seu recorde pessoal, e terá o jovem Barrow como companheiro no ataque. O gambiano deve fazer seu primeiro jogo como titular pela Atalanta.



» Icardi tem seis gols contra a Atalanta e marcou cinco deles nos últimos dois jogos – no entanto, não anotou nenhum deles em Bérgamo. O argentino é responsável por 48% dos tentos da Inter nesta Serie A.

FIORENTINA-SPAL (Domingo às 12h30 Artemio Franchi, em Florença) » A Fiorentina tem ampla vantagem nos duelos contra a Spal na Serie A: são 14 vitórias, contra 12 empates e sete triunfos spallini. No primeiro turno, as equipes empataram por 1-1 em Ferrara.



» No Artemio Franchi, a Spal conquistou apenas duas vitórias. Já a Fiorentina venceu nove vezes.



» A Fiorentina conquistou vitórias nas últimas seis rodadas, alcançando uma marca que não atingia desde 1960. A maior sequência de triunfos da viola é de oito jogos, conquistada exatamente em 1959-60.



» A Spal empatou quatro partidas seguidas pela primeira vez desde 1955. A equipe biancoazzurra nunca empatou cinco jogos consecutivos no campeonato.



» A Spal está invicta há seis jogos, nos quais conquistou 10 pontos. A equipe de Semplici havia somado apenas dois nas sete rodadas anteriores.



» Nenhum time sofreu mais gols nos 15 primeiros minutos de jogo do que a Spal (9). Apenas Lazio e Napoli (9) marcaram mais vezes no mesmo período de tempo do que a Fiorentina (8).



» A partida coloca frente a frente as equipes que marcaram e sofreram mais gols em lances indiretos. Ao lado da Atalanta, a Spal é a que mais fez (6), e a Fiorentina é a que mais sofreu (6).



» Contra a Spal, Pioli tentará vencer sua centésima partida na Serie A como treinador. Para isso, conta com a boa fase de Simeone, que marcou nos três últimos jogos: o último jogador viola a balançar as redes em quatro rodadas seguidas foi Ilicic, entre 2015 e 2016.



» Kurtic, da Spal, tem momentos marcantes contra sua antiga equipe. O esloveno estreou na Serie A justamente contra a Fiorentina, em 2011, e, com a camisa do Torino, anotou uma vez contra a viola (em 2014).

BOLOGNA-VERONA (Domingo, às 13h Renato Dall'Ara, em Bolonha) » Bologna e Verona farão sua partida de número 40 pela Serie A. Os bolonheses venceram 12, os veroneses triunfaram em 10, e 17 empates completam o balanço. No primeiro turno, deu Bologna: 3-2.



» O Verona não havia vencido no Renato Dall'Ara em nenhuma das sete primeiras vezes em que foi ao estádio. No entanto, triunfou nas duas partidas mais recentes em Bolonha.



» O Bologna vem de dois empates e três derrotas na Serie A. Desde março de 2017 a equipe não fica seis jogos sem vencer pelo campeonato.



» Vencer ou perder: o Hellas Verona não empata há 15 rodadas, nas quais somou cinco vitórias e 10 derrotas.



» O Verona perdeu as quatro últimas partidas como visitante, com o agravante de não ter marcado um gol sequer. O Hellas não perde cinco seguidas longe do Bentegodi desde 2001-02.



» Verona e Bologna são as equipes que menos finalizaram a gol neste campeonato: 292 e 295 vezes, respectivamente.



» O Verona é o time que menos pontos conseguiu após sair atrás no placar – somente um, assim como o Genoa.



» Palacio tem um retrospecto extremamente favorável contra o Verona. Jogou seis vezes contra o Hellas e em todas as oportunidades contribuiu com gol ou assistência – três bolas na rede e cinco passes para companheiros marcarem, no total.



» O Verona aposta num ataque sem referência, com Fares e Cerci. O ex-jogador de Torino e Milan, que voltou a ser titular há duas rodadas, já marcou quatro vezes contra o Bologna: é sua vítima preferida na Itália, junto com o Cagliari.

MILAN-NAPOLI (Domingo, às 15h San Siro, em Milão) » O Napoli somou 16 dos 18 pontos possíveis nos últimos seis jogos contra o Milan, com uma média de 2,7 gols marcados por partida. No primeiro turno, venceu no San Paolo por 2-1.



» O Milan venceu um e perdeu três dos últimos quatro jogos contra o Napoli em San Siro. Antes disso, havia ficado invicto por 19 partidas (10 vitórias e 9 empates).



» Invicto em casa há seis partidas, com quatro vitórias e dois empates, o Milan não sofreu gol em três destes jogos.



» O Napoli está invicto como visitante desde outubro de 2016, quando foi derrotado pela Juventus. De lá para cá, são 23 triunfos e cinco empates.



» Nove dos 12 últimos gols do Milan foram marcados no segundo tempo. Oito dos nove últimos feitos pelo Napoli também saíram após o intervalo – cinco deles a partir do 80º minuto.



» O Napoli é a equipe que mais marcou gols a partir de cobranças de escanteio (10, dois dos quais nas três últimas rodadas). Os azzurri ainda terão a seu favor o fato de que o Milan não contará com seu miolo de zaga titular, formado por Bonucci e Romagnoli.



» O Napoli é o time que menos perdeu pontos após começar uma partida na frente do placar (somente três). Também é a equipe que mais conseguiu reagir para somar pontos (25).



» Queda de aproveitamento: Suso marcou apenas um gol nas 16 partidas em que Gattuso comandou o Milan na Serie A. Sob o comando de Montella, o espanhol marcou cinco vezes em 13 jogos.



» O Milan é a vítima preferida de Insigne, que marcou seis gols contra os rossoneri – três deles em San Siro. Lorenzinho marcou cinco nas últimas cinco vezes em que encontrou o Diavolo.

SASSUOLO-BENEVENTO (Domingo, às 15h Mapei Stadium, em Reggio Emilia) » Considerando jogos válidos pelas séries A e B e pela Coppa Italia, Sassuolo e Benevento se enfrentaram apenas uma vez. No primeiro turno, os neroverdi venceram por 2-1.



» O Sassuolo vem de uma série positiva de cinco jogos, nos quais somou quatro empates por 1-1 e uma vitória por 2-1.



» O ataque do Benevento tem funcionado. A equipe marcou oito gols nas quatro últimas rodadas, igualando o mesmo número de tentos realizados nas oito partidas anteriores.



» Até agora o Benevento não conquistou um pontinho sequer longe de seus domínios. Apenas o Modena de 1931-32 passou um campeonato inteiro sem pontuar fora de casa.



» O Benevento sofreu 32 gols na última meia hora de jogo – um recorde negativo no campeonato. Seis deles foram marcados nas três últimas partidas.



» Considerando as cinco maiores ligas europeias, apenas o Málaga, da Espanha, marcou menos gols do que o Sassuolo até o momento. São 19 contra 21.



» A partir do ano novo, Benevento e Sassuolo conquistaram a mesma quantidade de pontos: nove cada.



» O atacante Politano participou de três dos quatro últimos gols marcados pelo Sassuolo: duas bolas na rede e uma assistência.



» Artilheiro do Benevento, Diabaté tem a melhor média de gols por minuto da Serie A: um a cada 35 jogados. O malinês marcou cinco gols nos 195 minutos em que esteve em campo.

JUVENTUS-SAMPDORIA (Domingo, às 18h Allianz Stadium, em Turim) » Com a vitória no primeiro turno, a Sampdoria interrompeu uma série de oito derrotas para a Juventus. Na ocasião, a Samp dominou o jogo, abriu 3-0 e acabou triunfando por 3-2.



» A Samp venceu apenas uma das 10 últimas partidas contra a Juventus em Turim. Nesses confrontos, sofreu uma média de 2,6 gols por jogo.



» Nas últimas sete temporadas, nenhuma equipe derrotou a Juventus mais vezes do que a Sampdoria. Foram três vitórias da Samp, uma das quais em Turim.



» A Sampdoria perdeu seis das últimas nove partidas como visitante. Nesta sequência, a equipe doriana sofreu pelo menos dois gols em seis desses jogos.



» Após quase protagonizar uma reviravolta incrível contra o Real Madrid, a Juve concentra suas forças na Serie A. Seu primeiro adversário após o polêmico jogo no Santiago Bernabéu será a Sampdoria, que venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos e acumulou derrotas pesadas contra Crotone (4-1), Inter (5-0) e Chievo (2-1, mas contra uma equipe que não vinha em bom momento e nem mesmo marcava gols).



» Um dos jeitos de furar o muro defensivo da Juventus tem sido as jogadas de bola parada. Nove dos 18 gols sofridos pela Velha Senhora saíram de lances assim: percentualmente (50%), é um recorde neste campeonato.



» Neste domingo, Allegri completará 350 partidas na Serie A como treinador. Com 60,2% de vitórias, o juventino é aquele que tem o melhor aproveitamento entre todos os técnicos em atividade na Itália.



» Chiellini vira um atacante prolífico quando enfrenta a Sampdoria – sua vítima preferida. O camisa 3 marcou quatro gols contra a Samp; três deles nas duas últimas partidas realizadas no Allianz Stadium.



» Dybala tem seis gols em oito partidas contra a Sampdoria. La Joya é o 11º jogador da Juve a fazer 21 gols numa edição da Serie A e, com 24 anos e 143 dias, é o mais jovem a atingir a marca desde Del Piero (1998, 23 anos e 168 dias).