Trigésima rodada da Serie A 2017/18

Cheiro de decisão no ar. Faltam menos de 10 rodadas para o fim do Campeonato Italiano e este fim de semana pode trazer mudanças significativas na tabela. De longe, o jogo mais importante do feriadão de Páscoa é o clássico entre Juventus e Milan, que encerra o sábado de futebol. Fique atento: por causa do feriado religioso, os 10 jogos da rodada acontecem neste sábado. As partidas acontecem uma hora mais cedo, já que começou o horário de verão no continente europeu.

BOLOGNA-ROMA ( Sábado, às 12h30 Renato Dall'Ara, em Bolonha) » A Roma é a adversária contra a qual o Bologna venceu mais jogos em sua história: 48. Contra os romanos, os bolonheses já anotaram 169 gols na Serie A – só contra a Lazio fizeram mais (175).

» Nos últimos 18 encontros com a Roma, porém, o Bologna só conquistou uma vitória. Perdeu 10 destes jogos, inclusive os últimos três, nos quais nem mesmo balançou as redes – no primeiro turno, triunfo de 1-0 dos romanistas.

» A Roma marcou gols nas últimas 28 vezes que enfrentou o Bologna. Foram 57 tentos nesta série – média equivalente a dois por partida.

» Empatar em casa não é com o Bologna. A equipe não empata em casa desde a 15ª rodada – de lá para cá, somou três vitórias e quatro derrotas.

» Após um jejum de seis jogos sem vitórias, a Roma está invicta há sete rodadas no campeonato – período em que somou seis sucessos.

» A Roma é a equipe que mais efetua finalizações a cada partida: média de 17,8. O Bologna é a que menos tenta: 9,6.

» O Bologna é umas das equipes contra as quais Florenzi marcou mais gols: três, no total. O versátil jogador romano participou de gols da Roma nas últimas três rodadas. Nunca foi decisivo em quatro rodadas seguidas.

» Pelo lado do Bologna, Torosidis e Destro já vestiram a camisa da Roma. O atacante (57j e 24g pelos giallorossi na Serie A) já marcou duas vezes contra sua antiga equipe.

» Dzeko marcou dois gols e deu uma assistência nas duas últimas vezes em que jogou no Dall'Ara. No entanto, Di Francesco parece inclinado a dar uma nova chance a Schick no comando de ataque da Roma.

ATALANTA-UDINESE (Sábado, às 15h Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo) » A última vitória da Atalanta sobre a Udinese na Serie A data de setembro de 2013. De lá para cá, foram quatro empates e quatro triunfos dos friulanos, sempre de maneira alternada. No primeiro turno, vitória por 2-1 do time de Údine.

» Equilíbrio nos últimos 10 confrontos entre Atalanta e Udinese realizados no Atleti Azzurri d'Italia: duas vitórias para cada lado e seis empates.

» A Atalanta não sofreu gols em quatro das sete rodadas mais recentes do campeonato. Neste período, somou quatro vitórias, dois empates e uma derrota. » Depois de uma invencibilidade caseira de sete partidas, a Atalanta só venceu um dos cinco últimos jogos como mandante no campeonato.

» A Udinese vem de cinco derrotas consecutivas pela Serie A (todas elas com dois gols sofridos). As duas únicas vezes em que a equipe friulana perdeu seis jogos seguidos aconteceram na temporada 1961-62.

» Após quatro vitórias consecutivas fora de casa, a Udinese teve brusca queda de rendimento longe de seus domínios: nas últimas seis viagens, retornou ao Friuli com quatro derrotas, um empate e somente uma vitória.

» Somente a Inter (quatro) sofreu menos gols a partir de jogadas de bola parada do que a Atalanta (seis). O último tento sofrido assim pela Dea aconteceu em 30 de dezembro, na 19ª rodada.

» Três dos últimos seis gols sofridos pela Udinese na Serie A saíram de jogadas de bola parada – dois deles de escanteio.

» Atalanta e Udinese contam com desfalques importantes para sua produção ofensiva. Spinazzola e Ilicic não jogam, pelos donos da casa, e os visitantes não contarão com Fofana, Barák e Lasagna.

CAGLIARI-TORINO (Sábado, às 15h Sardegna Arena, em Cagliari) » O Torino venceu cinco dos seis últimos confrontos com o Cagliari – no primeiro turno, triunfou por 2-1. Os sardos haviam vencido os grenás em cinco das seis anteriores.

» Nos últimos oito confrontos pela Serie A, tanto Cagliari quanto Torino balançar as redes. Os duelos registraram uma média de quatro gols por partida.

» O Cagliari ganhou terreno na sua briga contra o rebaixamento: perdeu apenas duas vezes nas últimas sete rodadas. Antes disso, havia saído derrotado em quatro dos cinco jogos precedentes.

» A fase do Torino é péssima: a equipe vem de quatro derrotas seguidas na Serie A. O time grená não perde cinco jogos consecutivos no campeonato desde fevereiro de 2007.

» O Torino ainda não venceu fora de casa em 2018. Neste ano, empatou três jogos e perdeu dois. » Antes tarde do que nunca: o Cagliari marcou cinco de seus seis últimos gols após o 70º minuto de jogo.

» Pavoletti marcou três gols (todos de cabeça) nas últimas quatro rodadas. Nas três últimas vezes em que enfrentou o Torino, o centroavante anotou dois tentos e deu duas assistências.

» Após bom início de trabalho, Mazzarri tem média de pontos inferior a de Mihajlovic, seu antecessor: 1,22 contra 1,32 por jogo. Para tentar mudar isto, o treinador vai experimentar pela primeira vez desde que chegou ao Torino o seu esquema preferido: com o 3-5-2, espelhará o módulo tático do Cagliari.

» A mudança de esquema tira ainda mais espaço do sérvio Ljajic. O habilidoso (e preguiçoso) meia-atacante não marca desde setembro, mas tem bom retrospecto recente contra o Cagliari: nos quatro últimos encontros, fez três gols e foi responsável por uma assistência.

FIORENTINA-CROTONE (Sábado, às 15h Artemio Franchi, em Florença) » O balanço de jogos entre Fiorentina e Crotone pela Serie A é equilibrado: um empate e uma vitória para cada lado. No primeiro turno, o Crotone venceu por 2-1.

» A Fiorentina venceu seus três últimos compromissos no campeonato. A viola não chega a quatro triunfos seguidos desde outubro de 2015.

» Apesar da boa fase recente, a Fiorentina não conseguiu marcar mais de um gol nas sete últimas partidas realizadas no Artemio Franchi.

» O retrospecto do Crotone como visitante é bem ruim: a equipe perdeu cinco dos sete últimos jogos longe da Calábria.

» Na última temporada, a reviravolta do Crotone começou na 30ª rodada. Com seis vitórias, dois empates e uma derrota nas nove últimas partidas do campeonato, os calabreses conseguiram a permanência na elite no ano de sua estreia.

» A Fiorentina é a equipe que mais sofreu gols a partir de lances de cobrança de falta: seis.

O Crotone não chega ao gol fora de casa com seus atacantes desde novembro. Trotta, em especial, até hoje só marcou uma vez pela equipe em partidas longe do Ezio Scida.

» Simeone passou em branco nas últimas oito rodadas. O atacante argentino também passou por um longo período de jejum na última temporada (a de estreia na Serie A). Na ocasião, foram nove jogos sem gols entre os meses de fevereiro e abril.

» O transformador: a Fiorentina marcou seis gols nos 316 minutos em que Saponara esteve em campo. Uma média de uma bola na rede a cada 53 minutos.

GENOA-SPAL (Sábado, às 15h Luigi Ferraris, em Gênova) » O Genoa não marcou gols em 11 das 19 partidas que realizou contra a Spal na Serie A. No primeiro turno, os spallini venceram por 1-0.

» Considerando apenas adversários que enfrentou pelo menos 15 vezes, o Genoa é aquele contra o qual a Spal sofreu menos gols: foram apenas 14.

» O Genoa perdeu seus três últimos jogos (sem marcar gols em nenhum deles). A última vez que a equipe perdeu quatro vezes seguidas aconteceu entre os meses de março e abril da última temporada.

» A Spal vive sua melhor fase no campeonato: são quatro jogos sem derrotas para o time de Ferrara.

» Somente um dos últimos sete gols do Genoa foram marcados no primeiro tempo.

» A Spal sofreu gols nas 14 últimas partidas em que foi visitante.

» Apenas nove atletas do elenco do Genoa marcaram gols neste campeonato. Nenhum time tem um número menor de jogadores diferentes que foram às redes.

» O ex que você respeita: Paloschi já marcou oito gols contra o Genoa, equipe pela qual passou sem deixar saudades. O atacante spallino realizou seis deste gols exatamente no estádio Luigi Ferraris, incluindo a sua primeira tripletta na carreira.

» Antenucci participou de metade dos gols da Spal no campeonato: 14 dos 28, sendo seis tentos e oito assistências. O atacante foi o autor do gol que decidiu o cotejo contra os genoveses no primeiro turno.

INTER-VERONA (Sábado, às 15h Giuseppe Meazza, em Milão) » A Inter não perde para o Verona na Serie A há 15partidas: a última vitória do Hellas aconteceu em 1992. No primeiro turno, os nerazzurri venceram por 2-1.

» Nestas 15 partidas invicta, a Inter sempre marcou pelo menos um gol. A sua média é de 2,3 tentos anotados por jogo.

» A invencibilidade da Inter contra o Verona é ainda maior quando consideramos apenas jogos em Milão: 27 partidas, com 16 vitórias e 11 empates.

» A Inter não sofreu gols nas três últimas rodadas. A equipe nerazzurra não fica quatro jogos sem ser vazada pela Serie A desde novembro de 2015.

» A Inter está invicta em casa há seis rodadas, mas somou quatro empates nesta sequência.

» O Verona não empata desde novembro. Desde então, a equipe do Vêneto somou quatro vitórias e oito tropeços.

» O Hellas não marcou em quatro das cinco últimas partidas como visitante

» Letal: Icardi é o atacante que precisa de menos toques na bola para marcar um gol em todo o futebol europeu. A cada 26 vezes que o argentino toca na pelota, uma delas acaba no fundo das redes.

» Borja Valero e Vecino começaram a temporada como titulares, mas têm perdido espaço com Spalletti. Rafinha e Brozovic voltarão a fazer parte do onze inicial interista contra o Verona.

LAZIO-BENEVENTO (Sábado, às 15h Olímpico, em Roma) » Lazio e Benevento fizeram apenas dois jogos oficiais em toda a história. Em ambos, a equipe romana goleou os bruxos por 5-1.

» A Lazio venceu apenas dois dos últimos oito jogos na Serie A. Considerando a sequência anterior de oito partidas, a equipe de Inzaghi havia somado cinco triunfos.

» O jejum de vitórias seguidas da Lazio já é de três rodadas. Os celestes não ficam quatro jogos consecutivos sem vencer numa mesma temporada desde dezembro de 2015.

» Apenas o Ancona de 2003-04 somou menos pontos após 28 partidas do que o Benevento. Foram sete para os marquesões e apenas 10 para os campanos.

» O Benevento ainda é a única equipe dos cinco maiores campeonatos europeus que não somou um ponto sequer como visitante nesta temporada.

» O Benevento é a equipe que mais levou gols de cabeça no campeonato (14) e uma das que menos os realizou com este fundamento (2).

» Somente Juventus e Napoli (19) marcaram mais gols a partir de bolas paradas do que a Lazio (18). Só o Crotone (20) concedeu mais do que o Benevento (19) a partir da mesma situação de jogo.

» Felipe Anderson vem em momento de ascensão. Além de ter sido vital para a classificação da Lazio às quartas de final da Liga Europa, o brasileiro deu três assistências nas quatro últimas rodadas da Serie A. É o mesmo número de passes-chave que havia conseguido realizar nas 24 rodadas anteriores.

» Ex-capitão da Lazio, Cataldi realizou 59 partidas e três gols com a camisa do clube romano. Emprestado ao Benevento, o regista não tem conseguido fazer atuações de alto nível, mas será titular no Olímpico ao lado de Sandro e Djuricic.

CHIEVO-SAMPDORIA (Sábado, às 18h Marcantonio Bentegodi, em Verona) » A Sampdoria vinha de cinco jogos sem vitórias contra o Chievo, mas se livrou do jejum no primeiro turno: em Gênova, venceu por 4-1.

» O Chievo venceu três dos cinco últimos jogos como mandante contra a Samp. A equipe veronesa não havia triunfado em nenhum dos sete anteriores

» Desde dezembro, o Chievo somou apenas cinco pontos. É o pior time deste período, com cinco pontos a menos que o Benevento.

» O Chievo venceu apenas duas partidas nas 19 últimas rodadas. Quatro empates e 13 derrotas completam o balanço no período.

» Nas duas últimas rodadas, a Sampdoria sofreu nove gols. Foi apenas a segunda vez que a equipe genovesa sofreu tantos gols em um espaço tão curto de tempo – a outra foi em 1963.

» A Samp vinha de seis partidas invicta em casa, mas acabou derrotada na última vez em que foi mandante – levou 5-0 da Inter.

» Nenhum time deixou escapar mais pontos após sair vencendo do que a Sampdoria: 17, até agora.

» De volta ao time titular do Chievo, o atacante Meggiorini tem bom retrospecto contra a Sampdoria: com quatro gols, é a sua vítima preferida na elite.

» Do lado doriano, Quagliarella também tem uma boa marca contra o Chievo. Já são nove gols anotados contra os clivensi na carreira.

SASSUOLO-NAPOLI (Sábado, às 18h Mapei Stadium, em Reggio Emilia) » O Sassuolo venceu o Napoli apenas uma vez em nove jogos pela Serie A. Completam o balanço três empates e cinco triunfos napolitanos – incluindo o do primeiro turno por 3-1.

» Após ter perdido seus dois primeiros jogos como mandante contra o Napoli, o Sassuolo está invicto contra os azzurri nos dois últimos duelos em Reggio Emilia.

» Fôlego: na última rodada, contra a Udinese, o Sassuolo voltou a vencer após nove partidas de jejum e conseguiu respirar na briga contra o rebaixamento.

» O Sassuolo não vence no Mapei Stadium há cinco rodadas. Desde então, os melhores resultados foram três empates.

» O Napoli não sofreu gols em quatro das cinco últimas partidas. O time de Sarri foi vazado apenas 19 vezes na Serie A e tem a segunda melhor defesa da competição.

» O Napoli não perde há 27 jogos longe do San Paolo. Somente Inter (32) e Milan (38) já tiveram sequências de invencibilidade maiores como visitantes na história do campeonato.

» Nenhuma equipe marcou mais gols nos primeiros 15 minutos de jogo do que o Napoli (9). O Sassuolo é o time que marcou menos no mesmo período – somente um.

» O Napoli é o time que menos perdeu pontos após começar uma partida na frente do placar (somente três). Também é a equipe que mais conseguiu reagir para somar pontos (21).

» Líder técnico do Napoli, Insigne participou de quatro dos seis últimos gols da equipe partenopea na Serie A: marcou dois e participou como garçom de outros dois.