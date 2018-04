Trigésima quinta rodada da Serie A 2017/18

ROMA-CHIEVO (Sábado, às 18h Olímpico, em Roma) » A Roma não perde para o Chievo desde maio de 2013. Desde então, seis vitórias romanistas e três empates – incluindo o do primeiro turno, por 0-0.



» A Roma venceu seus quatro últimos jogos como mandante contra o Chievo. A equipe capitolina sofreu apenas um gol nesta sequência e marcou três gols em cada um dos três confrontos mais recentes.



» Considerando suas últimas seis partidas como mandante nesta Serie A, a Roma alternou uma vitória a uma derrota. Na oportunidade mais recente em que atuou no Olímpico, venceu o Genoa.



» Nas últimas 18 rodadas do campeonato, nenhuma equipe pontou menos do que o Chievo: foram apenas 10 pontos, cinco a menos que o penúltimo na série.



» Quatro dos cinco últimos gols anotados pela Roma saíram de bolas paradas: dois em cobranças de escanteio e outros dois a partir de cobranças de falta. Já o Chievo é o time que menos marcou gols assim em toda a temporada: apenas seis.



» Sete dois oito últimos gols sofridos pelo Chievo foram marcados no segundo tempo. Quatro deles saíram nos 10 minutos finais das pelejas.



» El Shaarawy estreou na Serie A num jogo contra o Chievo, em dezembro de 2008. Nas últimas três partidas, o Pequeno Faraó marcou três gols sobre os clivensi.



» Pellegrini e Schick já marcaram 12 gols na Serie A em suas carreiras. Entre os nascidos a partir de 1996, são os únicos a terem alcançado tal marca no campeonato.



» O polonês Stepinski ganhou a titularidade no ataque do Chievo por conta de sua eficácia. Ele participou de quatro dos sete gols mais recentes da equipe veronesa: três bolas na rede e uma assistência.

INTER-JUVENTUS (Sábado, às 20h45 Giuseppe Meazza, em Milão) » A Juventus leva vantagem sobre a Inter no Derby d'Italia. Nas 232 partidas oficiais, são 104 vitórias da Juve, 71 da Inter e 57 empates. Considerando apenas clássicos válidos pelo Campeonato Italiano (196), são 88 triunfos dos bianconeri, 58 dos nerazzurri e 50 empates.



» A Inter venceu somente um dos últimos 10 clássicos contra a Juve pela Serie A. Cinco vitórias juventinas e quatro empates (incluindo o 0-0 do primeiro turno) completam o quadro.



» Apesar disso, a Inter levou a melhor nas duas partidas mais recentes disputadas em San Siro: 2-1 na última Serie A e 3-0 pela Coppa Italia.



» A Inter não marcou gols em cinco das últimas sete partidas contra a Juve, considerando todas as competições. Nas outras duas, em que balançou as redes, venceu.



» Os nerazzurri não perdem em San Siro desde dezembro, quando caíram para a Udinese, em sua única derrota caseira na temporada. Desde então, a Inter somou quatro vitórias e quatro empates como mandante, com quatro jogos seguidos sem ter sido vazada: desde abril de 2010 a Beneamata não fica cinco partidas consecutivas sem sofrer gols em Milão.



» A Juve não vive um jejum de três jogos sem vitórias desde maio de 2017. A Velha Senhora, que não marcou contra o Napoli, não fica dois jogos sem balançar as redes desde novembro de 2012.



» Metade dos 20 gols sofridos pela Juventus nesta Serie A saiu de jogadas de bola parada – um recorde, em termos percentuais. Três dos cinco últimos tentos anotados contra os bianconeri surgiram a partir de jogadas de escanteio.



» Icardi tem sete gols em 10 partidas contra a Juventus. Três deles foram marcados nos quatro duelos que aconteceram no Giuseppe Meazza.



» A substituição no intervalo da partida contra o Napoli sintetiza a má fase de Dybala. O atacante ficou em campo por 133 minutos nas duas últimas rodadas, período em que não finalizou uma vez sequer e em que só tocou na bola dentro da grande área adversária em apenas quatro oportunidades.

CROTONE-SASSUOLO (Domingo, às 12h30 Ezio Scida, em Crotone) » O Crotone ainda não venceu o Sassuolo pela Serie A: em três jogos, um empate e duas vitórias dos neroverdi no Mapei Stadium. No primeiro turno, os emilianos triunfaram por 2-1.



» Considerando também os encontros pela Serie B, o Crotone alternou uma vitória a um empate nos quatro jogos disputados na Calábria contra o Sassuolo.



» Nas últimas quatro rodadas, o Crotone conseguiu duas vitórias – o mesmo número de triunfos que havia obtido nas 13 partidas anteriores.



» Para se safar virtualmente do rebaixamento, o Sassuolo engatou sua maior série de invencibilidade na Serie A: oito partidas (três vitórias e cinco empates), igualando a marca de dezembro de 2014.



» O técnico Zenga estreou pelo Crotone exatamente na partida contra o Sassuolo, no primeiro turno, e desde então somou 19 pontos em 19 partidas. A média de pontuação é superior a de seu antecessor, Nicola, que conquistara o equivalente a 0,8/jogo.



» O Sassuolo não sofreu gols nas duas últimas rodadas. Desde novembro de 2015 a equipe neroverde não passa três jogos sem ser vazada.



» Nesta Serie A, o Crotone é a única equipe que não conseguiu marcar gols com jogadores saídos do banco de reservas.



» Em boa fase, com três gols nos últimos quatro jogos, o atacante Simy continua comandando o ataque do Crotone. O nigeriano já marcou sete gols em partidas válidas pelo campeonato – seis deles de perna direita.



» Politano é o principal responsável pelo crescimento de produção do Sassuolo: o atacante tem cinco gols desde o início do ano. Entre os jogadores italianos, só Quagliarella (seis) e Immobile (13) marcaram mais vezes no mesmo período.

ATALANTA-GENOA (Domingo, às 15h Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo) » A Atalanta venceu as quatro últimas partidas contra o Genoa, marcando pelo menos dois gols em todas elas. No primeiro turno, fez 2-1 em pleno Marassi.



» O Genoa ficou invicto no Atleti Azzurri d'Italia por quatro jogos, mas esta boa sequência caiu no ano passado. Na ocasião, a Dea venceu por 3-0.



» A Atalanta chega ao duelo deste domingo embalada por duas vitórias. Desde fevereiro de 2017 a equipe nerazzurra não consegue somar tr6es triunfos consecutivos.



» Por sua vez, o Genoa não venceu nenhum dos quatro últimos jogos como visitante, com três derrotas no período. Os rossoblù também não balançaram as redes em três jogos desta série.



» Quatro dos seis gols mais recentes marcados pelo Genoa saíram de finalizações de fora da área – inclusive um lindo gol por cobertura de Pandev diante do Verona. No total, os genoveses anotaram seis vezes em chutes de longa distância.



» 11 dos 12 últimos gols marcados pela Atalanta foram realizados no segundo tempo – sete deles entre os minutos 60 e 75. Este período é mais prolífico para os nerazzurri, que anotaram 15 nesta faixa (29%, percentual recorde).



» A Atalanta tem o quarto melhor rendimento do returno: são 28 pontos somados em 2018, menos apenas que Juventus, Napoli e Milan.



» O garoto Barrow assumiu a titularidade do ataque da Atalanta com méritos totais. Em abril, a estrela do gambiano brilhou: ele foi responsável por um gol e duas assistências.



» Gómez marcou quatro gols nas últimas partidas contra o Genoa – sobre o qual fez sua única tripletta pela Serie A. Por outro lado, o genoano Bertolacci tem na Atalanta a sua vítima preferida: também anotou quatro vezes contra os nerazzurri, equipe contra a qual marcou o seu único gol nesta temporada.

BENEVENTO-UDINESE (Domingo, às 15h Ciro Vigorito, em Benevento) » O primeiro encontro entre Benevento e Udinese na história aconteceu neste campeonato: os bianconeri de Údine venceram por 2-0.



» A Udinese conquistou apenas 6 pontos no returno da Serie A e tem o pior aproveitamento desta etapa do torneio. O Benevento, já rebaixado, somou 13 pontos no mesmo período.



» A Udinese chega ao jogo deste domingo com uma sequência de 11 derrotas em sua conta. Na história da Serie A, só duas equipes tiveram séries de tropeços maiores: o Brescia (15, 1994-95) e o Benevento, que perdeu 14 seguidas na parte inicial deste campeonato.



» A Udinese já tem 21 derrotas neste campeonato. Só uma vez o time teve desempenho pior: somou 23 fracassos em 1961-62.



» O Benevento empatou apenas uma vez no Vigorito nesta temporada (em dezembro, contra o Milan). Nos outros jogos, acumulou quatro vitórias e 12 derrotas.



» A partida marca o encontro entre as equipes que sofreram mais gols na primeira meia hora de jogo: 20 para o Benevento e 21 para a Udinese.



» O técnico Delneri foi demitido após a 12ª rodada e teve uma média de 1 ponto por jogo. Oddo, seu sucessor, começou seu trabalho muito bem, mas as 11 derrotas seguidas derrubaram sua média de pontos para 0,95/jogo. Terceiro técnico da Udinese na temporada, o croata Tudor terá quatro jogos para subir o sarrafo e salvar o time da queda.



» Sete dos 19 gols marcados pelo Benevento como mandante saíram de cobranças de escanteio. Dessa vez, porém, os sanniti não contarão com o gigante Diabaté (1,94m), suspenso.



» Autor de um dos gols contra o Benevento no primeiro turno, o checo Barák vive duas fases bem diferentes neste campeonato. Em seus 15 primeiros jogos, anotou seis gols; nos 15 últimos não fez nenhum.

BOLOGNA-MILAN (Domingo, às 15h Renato Dall'Ara, em Bolonha) » O Bologna venceu somente um dos últimos 16 confrontos com o Milan. Nesta sequência, perdeu 11 partidas, incluindo as quatro últimas – no primeiro turno, os rossoneri triunfaram por 2-1.



» Mesmo como mandante, o Bologna tem sido freguês do Milan: não bate os rossoneri no Dall'Ara desde 2002. Neste período, no qual foram realizados 11 jogos, o Diavolo venceu oito vezes e ainda ficou sete partidas sem sofrer gol.



» Nas últimas seis partidas deste campeonato, o Milan somou quatro empates e duas derrotas. Em nenhum destes jogos a equipe de Gattuso conseguiu fazer mais de um gol.



» O Bologna venceu quatro das sete últimas partidas como mandante no campeonato. Antes dessa sequência, precisou de 14 partidas para ter o mesmo número de triunfos.



» O Bologna tem o maior percentual de gols marcados de fora da área em todo o campeonato: 10 dos 37 (27%) anotados pela equipe saíram assim. Ter jogadores como Verdi, Pulgar e Dzemaili no elenco acaba tendo o efeito de jogar esta média para cima.



» Apesar de ter grande número de gols anotados em chutes de longa distância, o Bologna é apenas o 17º na lista de equipes que mais tentam finalizar de fora da área – 143 vezes, o que mostra que os rossoblù têm bom aproveitamento. O Milan, com 279 chutes, é o que mais arrisca.



» O Milan ainda não perdeu de virada neste campeonato. É um dos três clubes que detêm o feito na temporada, juntamente a Inter e Torino.



» Substituto de Destro no comando do ataque bolonhês, Palacio defendeu a camisa da Inter por cinco anos. Mesmo com tanto tempo no elenco da maior rival do Milan, o atacante só anotou um gol contra os rossoneri. Foi o segundo tento do argentino sobre o Diavolo – o primeiro foi em 2007, pelo Boca Juniors.



» Kalinic tem apenas um gol nos últimos 14 jogos pela Serie A, mas ganhará uma nova chance como titular no Milan. O croata marcou pela primeira vez no campeonato exatamente contra o Bologna– em setembro de 2015, quando vestia a camisa da Fiorentina.

SAMPDORIA-CAGLIARI (Domingo, às 15h Luigi Ferraris, em Gênova) » Sampdoria e Cagliari se enfrentarão pela 64ª vez na Serie A. A equipe da Sardenha leva ampla vantagem: são 23 vitórias, contra 11 triunfos dorianos e 29 empates. No primeiro turno, 2-2.



» Os 12 últimos encontros entre as equipes no Luigi Ferraris revelam um enorme equilíbrio: oito empates e duas vitórias para cada time.



» A Sampdoria não sofreu gols em nenhum dos dois últimos jogos como mandante. Desde abril de 2015 a equipe não consegue passar incólume em três partidas seguidas em casa.



» O Cagliari perdeu seus três últimos jogos como visitante e não marcou gols nos dois mais recentes.



» Nas últimas 10 rodadas do campeonato, o Cagliari sofreu 22 gols. Nenhuma outra defesa foi vazada mais vezes no período.



» Os seis gols mais recentes marcados pelo Cagliari saíram de jogadas de bola parada – três deles foram cobranças de pênalti efetuadas por Barella.



» A Sampdoria é a equipe que mais sofreu gols nos 15 últimos minutos de jogo – 16. Neste mesmo intervalo, o Cagliari marcou quase 27% de seus tentos: 8 de 30.



» O veterano Quagliarella fará sua partida de número 400 pela Serie A neste domingo. O atacante tem 18 gols neste campeonato, seis deles anotados de janeiro para cá.



» Ex-Genoa, Pavoletti tem na Sampdoria a sua vítima preferida no campeonato: já marcou quatro gols em quatro jogos contra os blucerchiati. A primeira doppietta do centroavante na elite foi marcada exatamente num dérbi de Gênova.

VERONA-SPAL (Domingo, às 15h Marcantonio Bentegodi, em Verona) » A Spal está invicta na Serie A contra o Verona: nos três jogos, acumula uma vitória e dois empates. No primeiro turno, as equipes ficaram no 2-2.



» Nos três jogos realizados entre os butei e os spallini na elite, ambas as equipes foram às redes pelo menos uma vez.



» Na última Serie B, a visita da Spal ao estádio Bentegodi de Verona terminou sem gols: 0-0 entre campeão e vice da segundona.



» O último empate do Verona nesta Serie A já faz um turno inteiro – aconteceu exatamente diante da Spal, em Ferrara. De lá para cá, o Hellas venceu cinco jogos e perdeu 13.



» O Verona não marcou gols em quatro das sete últimas partidas como mandante. No entanto, o Hellas venceu três das cinco mais recentes em casa.



» A Spal também tem enfrentado dificuldades de marcar gols: não fez nenhum nas três últimas rodadas. Neste campeonato, a equipe de Semplici ainda não passou quatro jogos de mal com as redes.



» Os spallini vinham de uma sequência de oito jogos de invencibilidade (com seis empates), mas caíram para a Roma no último final de semana.



» Capitão do Verona, Rômulo tem tido importância até mesmo como goleador da equipe: o ítalo-brasileiro marcou dois gols nas quatro últimas partidas. Antes, havia precisado de 49 jogos para balançar a mesma quantidade de redes.



» Ex-Chievo, Paloschi marcou três gols nas últimas quatro vezes em que enfrentou o Verona pela Serie A. Uma delas foi pela própria Spal, no primeiro turno.

FIORENTINA-NAPOLI (Domingo, às 18h Artemio Franchi, em Florença) » A Fiorentina só conseguiu vencer o Napoli uma vez nos últimos 15 jogos pela Serie A, em março de 2014. Neste intervalo, são sete triunfos dos azzurri e sete empates – incluindo o por 0-0 no primeiro turno.



» A última vitória da Fiorentina sobre o Napoli em Florença ocorreu em janeiro de 2009. De lá para cá, foram realizados oito jogos, com quatro empates e quatro triunfos napolitanos.



» A equipe violeta perdeu seus dois últimos jogos pelo campeonato. Desde abril de 2015 a Fiorentina não soma três derrotas em série.



» A Fiorentina não sofreu gols em quatro dos cinco últimos jogos como mandante. A derrota por 4-3 para a Lazio, na última vez em que atuou no Franchi, foi um ponto fora da curva.



» O Napoli sofreu apenas dois gols nos últimos 11 jogos em que foi visitante. É o líder neste quesito desde o início de novembro, tendo sido vazado cinco vezes menos que o segundo colocado.



» Cinco dos nove últimos gols do Napoli foram marcados a partir de cobranças de escanteio – incluindo o decisivo contra a Juve, anotado por Koulibaly. O time de Sarri é o que mais fez gols desta maneira no Italiano (13).



» As quatro últimas assistências de Callejón, inclusive, foram a partir de cobranças de corner.



» O Napoli é o time que mais finalizou a gol nesta Serie A (597) e também é o que menos concedeu finalizações aos adversários (274).



» Em outubro de 2013, Mertens marcou seu primeiro gol pela Serie A exatamente contra a Fiorentina. O belga já tem cinco tentos contra a equipe violeta e três deles saíram nos três encontros mais recentes.