Trigésima quarta rodada da Serie A

SPAL-ROMA » O confronto entre Spal e Roma tem um histórico muito equilibrado. Em 31 partidas na Serie A, foram 12 vitórias dos romanos, 10 dos spallini e 9 empates. No primeiro turno, a Roma venceu por 3-1..

» A Spal perdeu apenas três vezes para a Roma em 15 jogos como mandante. Nove triunfos dos biancazzurri e três empates completam o quadro.

» A Roma está invicta há 17 jogos contra caçulas na Serie A. Além de 14 vitórias neste período, o time giallorosso venceu os 10 mais recentes.

» Com seis empates consecutivos, a Spal se igualou ao Cagliari de 2006. O último time a somar sete empates em sequência foi a Inter, em novembro de 2004.

» Desde que a Serie A voltou a ter 20 equipes, em 2004, a Roma sempre terminou o campeonato entre as três primeiras colocadas quando fez 64 pontos após 33 rodadas – pontuação que tem no momento.

» A Roma perdeu apenas uma das 23 últimas partidas como visitante (em dezembro, para a Juventus). Venceu 16 e empatou seis.

» A Roma é a segunda colocada em número de finalizações: 582. A Spal é a penúltima, com 319. » Desde 1962-63 um jogador turco não fazia tantos gols quanto Ünder em uma temporada do Italiano. O romanista tem seis e pode superar Can Bartu, do Venezia, que fez oito.

» Revelado pela Roma, o regista Viviani é um dos destaques da Spal. Um dos três gols do meia de 26 anos neste campeonato foi anotado exatamente sobre os romanos, no Olímpico.

» Cotação média nas casas de aposta: Spal 4,81 / Empate 3,59 / Roma 1,82 Spal Time provável (3-5-2): Meret; Thiago Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci. T: Leonardo Semplici Desfalques: Lorenco Simic (z, lesão, volta em 4 dias), Pasquale Schiattarella (m, lesão, volta em 1 semana), Filippo Costa (m, lesão, volta incerta), Marco Borriello (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Bartosz Salamon (zagueiro), Manuel Lazzari (lateral), Filippo Costa (meia) Brasileiros do elenco: Felipe (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro; naturalizado polonês), Everton Luiz (meia), Gabriel Barbosa (atacante) Roma Time provável (4-3-2-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Silva; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Nainggolan, El Shaarawy; Schick. T: Eusebio Di Francesco Desfalques: Rick Karsdorp (l, lesão, volta em 3 semanas), Aleksandar Kolarov (l, lesão, volta incerta), Grégoire Defrel (a, lesão, volta em 3 semanas) Pendurados: Juan Jesus (zagueiro) Brasileiros do elenco: Alisson (goleiro), Bruno Peres (lateral-direito), Juan Jesus (zagueiro) e Gerson (meia)

SASSUOLO-FIORENTINA » A Fiorentina perdeu apenas um dos nove jogos que fez contra o Sassuolo, com cinco vitórias nesta série. No primeiro turno, venceu por 3-0.

» Jogando em Reggio Emilia, a Fiorentina está invicta contra o Sassuolo: são duas vitórias e dois empates.

» O Sassuolo está invicto há sete partidas – feito que conseguiu pela primeira vez nesta temporada. A única vez que os neroverdi conseguiram uma série de oito jogos sem perder na Serie A aconteceu em dezembro de 2014.

» Apesar da invencibilidade, o Sassuolo não vence como mandante há sete jogos, nos quais somou cinco pontos. Sua última vitória no Mapei Stadium aconteceu em dezembro, contra a Inter.

» Na última rodada, a Fiorentina perdeu uma invencibilidade de oito jogos contra a Lazio. O desempenho da defesa foi atípico, considerando as últimas rodadas: sofreu quatro gols, a mesma quantidade que havia sofrido nas nove partidas anteriores.

» A Fiorentina perdeu apenas uma partida nas 10 últimas vezes em que foi visitante – com cinco vitórias no período. A viola também está invicta há cinco jogos fora de casa.

» Só o Verona tem uma porcentagem inferior à do Sassuolo no quesito de chutes em direção ao gol adversário: 36% a 38%. A Fiorentina tem apenas 40%.

» Grande ex da partida, o atacante Babacar jogou 127 vezes pela Fiorentina e marcou 39 gols. Desde que acertou com o Sassuolo, o senegalês fez nove jogos e anotou duas vezes.

» Simeone estreou na Serie A exatamente em uma partida contra o Sassuolo – em setembro de 2016, quando atuava pelo Genoa. O argentino jogou três vezes contra os neroverdi e fez um dos gols da vitória viola no primeiro turno.

» Cotação média nas casas de aposta: Sassuolo 3,13 / Empate 3,28 / Fiorentina 2,40 Sassuolo Time provável (3-5-2): Consigli; Peluso, Acerbi, Dell'Orco; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Missiroli, Rogério; Babacar, Politano. T: Giuseppe Iachini Desfalques: Edoardo Goldaniga (z, lesão, volta em 3 semanas), Pol Lirola (l, lesão, volta na próxima temporada), Timo Letschert (l, lesão, volta em 1 mês), Stefano Sensi (m, lesão, volta em 1 mês) Pendurados: Claud Adjapong (lateral esquerdo), Simone Missiroli (meia), Francesco Magnanelli (meia), Luca Mazziteli (meia), Alfred Duncan (meia) Brasileiros do elenco: Rogério (lateral esquerdo) Fiorentina Time provável (3-5-1-1): Dragowski; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Cristoforo, Veretout, Biraghi; Saponara; Simeone. T: Stefano Pioli Desfalques: Marco Sportiello (g, suspensão, volta na próxima rodada), Germán Pezzella (z, suspensão, volta na próxima rodada), Milan Badelj (m, lesão, volta em 2 semanas), Simone Lo Faso (a, lesão, volta em 3 meses), Cyril Théréau (a, lesão, volta em 5 dias), Pendurados: Vitor Hugo (zagueiro), Jordan Veretout (meia) Brasileiros do elenco: Vitor Hugo (zagueiro)

MILAN-BENEVENTO » Milan e Benevento só jogaram uma vez na história. A partida marcou a estreia de Gattuso como técnico rossonero e será lembrada também porque foi nela que o Benevento conquistou seu primeiro ponto na elite, graças a um gol do goleiro Brignoli, aos 95 minutos.

» O Milan empatou quatro partidas seguidas, o que não lhe acontecia desde abril de 1994. O Diavolo só acumulou cinco paridades em sequência uma vez, em 1947.

» Invicto em casa há sete jogos, o Milan não foi vazado em nenhuma dessas partidas.

» As seis partidas mais recentes do Benevento foram um show de gols. No total, 27 bolas balançaram as redes, numa média de 4,5 tentos por jogo.

» Depois de 15 derrotas seguidas como visitante, o Benevento conquistou seu primeiro ponto fora de casa contra o Sassuolo, no último domingo.

» Ao lado da Fiorentina, o Milan é a equipe que mais marcou gols nos 10 minutos iniciais de partida: sete.

» O Benevento sofreu 78 gols até agora: é o segundo pior desempenho defensivo da história após 33 rodadas, atrás apenas do obtido pela Pro Patria, em 1955-56 (87).

» Bonaventura é o artilheiro da gestão Gattuso, com seis gols. Ele havia anotado o primeiro contra o Benevento e viveu um jejum de quase dois meses: havia marcado apenas na 25ª rodada, diante da Sampdoria, mas voltou a balançar as redes nesta semana, contra o Torino.

» Exatamente um turno depois de conquistar seu primeiro ponto contra o Milan, com um gol de goleiro, o Benevento pode ter a oficialização de seu rebaixamento contra o mesmo adversário. O único resultado que interessa aos sanniti é a vitória, mas mesmo um triunfo pode não bastar, já que um simples empate da Spal confirmaria a queda.

» Cotação média nas casas de aposta: Milan 1,23 / Empate 6,64 / Benevento 14,04 Milan Time provável (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodríguez; Borini, Kessié, Biglia, Bonaventura; André Silva, Cutrone. T: Gennaro Gattuso Desfalques: Alessio Romagnoli (z, lesão, volta em 10 dias), Andrea Conti (l, lesão, volta na próxima temporada), Hakan Çalhanoglu (m, lesão, volta incerta) Pendurados: ninguém Brasileiros do elenco: ninguém Benevento Time provável (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; Brignola, Iemmello, Djuricic; Diabaté. T: Roberto De Zerbi Desfalques: Fabio Lucioni (z, suspensão por doping, 6 meses), Luca Antei (z, lesão, volta em 6 meses), Guilherme (a, lesão, volta em 1 mês) Pendurados: Enrico Brignola (atacante) Brasileiros do elenco: Guilherme (meia) e Sandro (meia)

CAGLIARI-BOLOGNA » O Cagliari não vence o Bologna pela Serie A desde outubro de 2012. Desde então, quatro triunfos consecutivos para os emilianos, seguidos por dois empates nos jogos mais recentes – 1-1 no primeiro turno.

» Cagliari e Bologna já se enfrentaram 27 vezes na Sardenha. O retrospecto é de 11 vitórias para os sardos, 12 empates e apenas quatro triunfos bolonheses.

» Jogar na hora do almoço italiano não vai bem para o Cagliari: a equipe venceu apenas um dos sete últimos jogos realizados neste horário, com quatro derrotas na série. Uma delas foi exatamente contra o Bologna, em setembro de 2016.

» Nas últimas seis rodadas, o Cagliari alternou partidas em que fez gols a outras em que passou em branco. Na última vez que entrou em campo, a equipe sarda não fez gol.

» Nas últimas quatro vezes em que jogou em casa, o Cagliari teve uma média de três gols sofridos por jogo. No período, venceu uma vez, empatou outra e perdeu duas.

» O Bologna não sofreu mais de um gol em nenhuma das nove últimas partidas do campeonato. Foram apenas sete neste período.

» Em 2018, o Bologna tem o pior retrospecto como visitante na Serie A. Somou apenas um ponto, tal qual o Benevento.

» Jejum: o atacante Sau marcou apenas um gol nas 22 últimas partidas que fez pelo campeonato. Não seria a hora de dar uma chance ao norte-coreano Han? » Destro tem uma ótima média de gols contra o Cagliari. O atacante formado na Inter anotou seis gols em oito confrontos contra os sardos, que são uma de suas vítimas preferidas. Também por isso, seu desfalque será importante para a equipe de Donadoni.

» Cotação média nas casas de aposta: Cagliari 1,95 / Empate 3,41 / Bologna 4,28 Cagliari Time provável (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Leandro Castán; Faragò, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin; Sau, Pavoletti. T: Diego López Desfalques: João Pedro (m, suspensão preventiva por doping, volta incerta), Daniele Dessena (m, lesão, volta em 5 dias), Diego Farias (a, lesão, volta em 3 dias) Pendurados: Leandro Castán (zagueiro) Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Leandro Castán (zagueiro), João Pedro (meia) e Diego Farias (atacante) Bologna Time provável (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, González, Masina; Poli, Crisetig, Dzemaili; Verdi, Palacio, Di Francesco. T: Roberto Donadoni Desfalques: Filip Helander (z, lesão, volta em 1 mês), Vasilis Torosidis (l, lesão, volta em 2 semanas), Erick Pulgar (m, lesão, volta em 5 dias), Godfred Donsah (m, lesão, volta em 1 mês), Mattia Destro (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Filip Helander (zagueiro), Erick Pulgar (meia), Federico Di Francesco (atacante) Brasileiros do elenco: Angelo da Costa (goleiro)

ATALANTA-TORINO » Os últimos quatro jogos entre Atalanta e Torino registraram gols para as duas equipes. O balanço destes encontros é de uma vitória para cada lado e dois empates, incluindo o por 1-1 na primeira parte do campeonato.

» A última vez que Atalanta e Torino empataram em Bérgamo aconteceu em outubro de 2007. Desde então, cada equipe venceu três jogos no Atleti Azzurri d'Italia.

» Nenhum time empatou mais do que o Torino em 2017-18: são 14 empates na Serie A, correspondentes a 42% dos resultados dos grenás no campeonato.

» A Atalanta não sofreu gols nos últimos dois jogos. Desde março de 2017 a equipe nerazzurra não consegue ficar três partidas seguidas sem ser vazada.

» O desempenho caseiro da Atalanta caiu nos últimos tempos: foram apenas duas vitórias em oito jogos. Nas oito partidas anteriores, havia conquistado cinco triunfos.

» O Torino não sofreu gols nas duas últimas partidas como visitante. Desde 1993 a equipe não consegue ficar três jogos sem ser vazada longe de Turim.

» Em 1993, quem dirigia o Torino era Emiliano Mondonico, técnico que também teve sucesso na Atalanta e faleceu no final de março. Ele será homenageado pelas duas equipes neste domingo.

» Em alta: o gambiano Barrow, de 19 anos, é o segundo jogador mais jovem do campeonato a ter marcado pelo menos um gol e ter dado uma assistência. Ele voltará a comandar o ataque da Atalanta no fim de semana.

» Nascido na província de Bérgamo, Belotti passou pelo segundo time da cidade, a AlbinoLeffe. O atacante chega ao confronto com sua antiga adversária depois de ter perdido um pênalti contra o Milan. Nos últimos dois anos, ele cobrou sete penalidades e desperdiçou cinco – números que o colocam como o cobrador de pior aproveitamento nos maiores campeonatos europeus.

» Cotação média nas casas de aposta: Atalanta 1,55 / Empate 4,25 / Torino 6,29 Atalanta Time provável (3-4-1-2): Berisha; Rafael Tolói, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Cristante; Barrow, Gómez. T: Gian Piero Gasperini Desfalques: José Luis Palomino (z, lesão, volta em 3 dias), Leonardo Spinazzola (l, lesão, volta incerta), Luca Rizzo (m, lesão, volta em 1 semana), Josip Ilicic (m, lesão, volta incerta) Pendurados: Gianluca Mancini (zagueiro), Bryan Cristante (meia) Brasileiros do elenco: Rafael Tolói (lateral) e João Schmidt (meia) Torino Time provável (3-4-2-1): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; Ansaldi, Acquah, Rincón, Molinaro; Edera, Ljajic; Belotti. T: Walter Mazzarri Desfalques: Vanja Milinkovic-Savic (g, lesão, volta em 1 semana), Lyanco (z, lesão, volta em 3 semanas), Lorenzo De Silvestri (l, suspensão, volta na próxima rodada), Antonio Barreca (l, lesão, volta incerta), Joel Obi (m, lesão, volta incerta), Daniele Baseli (m, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Cristian Ansaldi (lateral) Brasileiros do elenco: Lyanco (zagueiro)

CHIEVO-INTER » A Inter não sofreu gols em cinco das sete últimas partidas contra o Chievo. No período, também venceu cinco vezes – no primeiro turno, inclusive, por 5-0.

» Nas oito últimas vezes em que recebeu a Inter, o Chievo não marcou gols em cinco jogos (nos quais saiu derrotado). Nos outros três, anotou dois gols e venceu.

» As 40 finalizações efetuadas pela Inter na partida do primeiro turno contra o Chievo são um recorde: desde que este tipo de estatísticas começou a ser contabilizado, em 2004, nenhum time chutou tanto a gol numa única partida.

» O Chievo está invicto em casa há quatro jogos (2 vitórias e 2 empates). Desde maio de 2016 a equipe veronesa não consegue uma invencibilidade caseira de cinco partidas.

» A Inter não sofreu gols em sete das oito últimas partidas. É a melhor marca deste período dentre todas as participantes da Serie A.

» Os nerazzurri não fizeram nenhum gol nas três últimas partidas como visitante. A Inter não fica quatro jogos fora de casa sem balançar as redes desde 1999.

» Olho nas jogadas aéreas: a Inter é a equipe que mais fez gols (12) com este fundamento no campeonato, enquanto o Chievo é o time com o segundo maior percentual de gols de cabeça (28% dos 29 gols dos clivensi saíram assim).

» Neste domingo, o técnico Maran fará sua 200ª partida na Serie A. O comandante do Chievo, porém, enfrentou Spalletti quatro vezes e perdeu todas elas.

» O Chievo é a vítima preferida de Perisic. O croata marcou quatro gols em quatro confrontos contra o time de Verona e anotou uma tripletta no primeiro turno.

» Cotação média nas casas de aposta: Chievo 7,01 / Empate 4,03 / Inter 1,54 Chievo Time provável (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Rigoni, Giaccherini; Stepinski, Inglese. T: Rolando Maran Desfalques: Massimo Gobbi (l, lesão, volta incerta) Pendurados: Fabio Depaoli (lateral), Ivan Radovanovic (meia) Brasileiros do elenco: nenhum Inter Time provável (4-2-3-1): Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi. T: Luciano Spalletti Desfalques: Roberto Gagliardini (m, lesão, volta em 25 dias) Pendurados: Andrea Ranocchia (zagueiro), Danilo D'Ambrosio (lateral), Antonio Candreva (meia), Ivan Perisic (atacante), Éder (atacante) Brasileiros do elenco: Dalbert (lateral esquerdo), Miranda (zagueiro), Rafinha (meia) e Éder (atacante; naturalizado italiano)

LAZIO-SAMPDORIA » A Lazio marcou gols nas 12 últimas partidas contra a Sampdoria; período em que venceu nove vezes e foi derrotada apenas uma vez. No primeiro turno, 2-1 para os celestes no Marassi.

» A Lazio está invicta há 11 jogos contra a Samp no Olímpico: são nove vitórias e dois empates, além de sete partidas em que nem mesmo sofreu gols.

» A última vez em que a Lazio marcou sete gols em um único jogo da Serie A aconteceu exatamente diante da Sampdoria: 7-3 no segundo turno do campeonato 2016-17.

» Em um campeonato disputado por 20 times, somente uma outra vez a Lazio havia conquistado 64 pontos após 33 rodadas. Isto aconteceu em 2016-17, temporada em que o time romano ficou na quinta posição da Serie A.

» Nas últimas seis vezes em que foi mandante, a Lazio acumulou duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe de Inzaghi tinha vencido seus três compromissos anteriores no Olímpico.

» Como visitante, a Sampdoria soma seis derrotas e apenas duas vitórias nos últimos oito jogos. O número de tropeços é o mesmo que havia acumulado nas 17 partidas anteriores em que não tinha o mando de campo.

» A Lazio conseguiu somar pontos após sair atrás no placar em nove partidas – somente o Napoli, com 10, tem mais. A Sampdoria, por sua vez, deixou escapar 20 pontos após ter a vantagem em jogos deste campeonato.

» Desfalque importante para a Lazio: o meia Luis Alberto é o único jogador deste campeonato que tem dois dígitos em gols (11) e assistências (12). Suspenso, o espanhol será substituído pelo brasileiro Felipe Anderson.

» Nas duas últimas vezes em que encontrou a Lazio, Quagliarella colaborou com dois gols e duas assistências. No entanto, a Samp não pontuou em nenhuma destas partidas.

» Cotação média nas casas de aposta: Lazio 1,33 / Empate 5,74 / Sampdoria 9,15 Lazio Time provável (3-5-1-1): Strakosha; Cáceres, De Vrij, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. T: Simone Inzaghi Desfalques: Patric (l, lesão, volta em 3 dias), Alessandro Murgia (m, suspensão, volta na próxima rodada), Marco Parolo (m, lesão, volta em 3 dias), Luis Alberto (m, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Bastos (zagueiro), Luis Felipe (zagueiro), Ciro Immobile (atacante) Brasileiros do elenco: Luiz Felipe (zagueiro), Maurício (zagueiro), Wallace (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Felipe Anderson (atacante) Sampdoria Time provável (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramírez; Quagliarella, Zapata. T: Marco Giampaolo Desfalques: Nicola Murru (l, lesão, volta em 3 semanas) Pendurados: Nicola Murru (lateral esquerdo), Gian Marco Ferrari (zagueiro), Edgar Barreto (meia) e Gianluca Caprari (atacante) Brasileiros do elenco: ninguém

UDINESE-CROTONE » A Udinese venceu dois dos três jogos realizados contra o Crotone na Serie A, nos quais sofreu apenas um gol. No primeiro turno, fez 3-0 na Calábria.

» A Udinese vem de 10 derrotas seguidas na Serie A, sofrendo pelo menos dois gols em cada uma das partidas. É a quinta série mais longa de derrotas na história do campeonato.

» Os friulanos perderam quatro jogos consecutivos como mandante. Desde 1961 a Udinese não cai cinco vezes seguidas em casa.

» Massimo Oddo é um dos três treinadores da história que acumularam 10 derrotas consecutivas na Serie A. Os outros são Mario Varglien e Mauro Sandreani, que perderam 11 seguidas (respectivamente por Triestina e Padova, em 1946-47 e 1995-96).

» O Crotone não conseguiu marcar mais de um gol em nenhuma das seis últimas rodadas (foram três, no total). Nesta série, somou uma vitória, um empate e quatro derrotas.

» Como visitante, o Crotone soma quatro derrotas seguidas. A sua pior série de derrotas longe da Calábria durou cinco partidas, nas primeiras vezes em que foi visitante numa edição da Serie A.

» O Crotone marcou apenas dois gols de cabeça no campeonato. Além de ser o pior neste quesito, ainda sofreu 13 a partir deste fundamento – só o Benevento, com 15, tem marca pior.

» Na partida do primeiro turno, o checo Jankto anotou sua primeira doppietta como profissional. O jogador voltou a balançar as redes nesta semana, contra o Napoli, mas não deixa a sua marca na Dacia Arena desde setembro.

» O sueco Rohdén voltou a receber chances no time titular do Crotone e começará jogando como atacante aberto pelo lado esquerdo. Seu primeiro gol no futebol italiano foi anotado justamente contra a Udinese, em maio do ano passado.

» Cotação média nas casas de aposta: Udinese 1,94 / Empate 3,34 / Crotone 4,42 Udinese Time provável (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barák, Behrami, Jankto, Adnan; Maxi López, Lasagna. T: Massimo Oddo Desfalques: Gabriele Angella (z, lesão, volta em 1 semana) Pendurados: Ali Adnan (lateral esquerdo), Jakub Jankto (meia), Seko Fofana (meia), Rodrigo De Paul (meia) Brasileiros do elenco: Danilo (zagueiro) e Samir (zagueiro) Crotone Time provável (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Ricci, Simy, Rohdén. T: Walter Zenga Desfalques: Ahmad Benali (m, lesão, volta na próxima temporada), Ante Budimir (a, lesão, volta na próxima temporada) Pendurados: Federico Ceccherini (zagueiro), Federico Ricci (atacante) Brasileiros do elenco: nenhum

JUVENTUS-NAPOLI » A Juventus é a equipe para a qual o Napoli mais perdeu na Serie A (66 vezes) e contra a qual mais sofreu gols (210). No primeiro turno, a Juve venceu por 1-0 no San Paolo.

» Na Serie A, a Juve venceu oito das 12 últimas partidas contra o Napoli, com apenas duas derrotas sofridas no período – somente uma delas com Sarri no comando dos azzurri. A Velha Senhora manteve a invencibilidade nos quatro jogos mais recentes: três vitórias e um empate.

» No Allianz Stadium, a Juve venceu o Napoli seis vezes e não sofreu gols em quatro dessas partidas. No período, foi vazada pelos azzurri apenas duas vezes.

» Depois de ter mantido uma série de 10 partidas sem sofrer gols, a Juventus foi vazada em três das quatro últimas partidas do campeonato (quatro gols no total).

» A Juve levou apenas um gol nas últimas nove partidas como mandante. No período, venceu oito vezes e empatou uma (0-0 contra a Inter).

» O Napoli tem uma série de invencibilidade de 29 partidas como visitante (23 vitórias e seis empates). A última derrota aconteceu em outubro de 2016, justamente contra a Juventus.

» O Napoli é o time que mais conseguiu reverter situações de desvantagem no placar na temporada. Em 10 jogos, somou 28 pontos, fruto de nove vitórias e um empate.

» Higuaín fez 91 gols em 146 jogos com a camisa do Napoli e se tornou um carrasco azzurro desde que acertou com a Juve. Pipita anotou cinco gols contra os napolitanos e foi dele o solitário gol no San Paolo, no primeiro turno. O argentino completará 100 partidas pela Juventus neste domingo e buscará quebrar um jejum de cinco semanas sem balançar as redes.

» Em má fase, Mertens coleciona más atuações contra a Juventus: não fez um gol sequer nas sete últimas vezes em que encontrou a Velha Senhora. Seu único gol contra os bianconeri foi marcado em março de 2014.

» Cotação média nas casas de aposta: Juventus 2,10 / Empate 3,29 / Napoli 3,86 Juventus Time provável (4-3-3): Buffon; Höwedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuaín, Mandzukic. T: Massimiliano Allegri Desfalques: Mattia De Sciglio (l, lesão, volta incerta), Stefano Sturaro (m, lesão, volta incerta) Pendurados: Federico Bernardeschi (atacante), Gonzalo Higuaín (atacante) Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia) Napoli Time provável (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mário Rui; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne. T: Maurizio Sarri Desfalques: Faouzi Ghoulam (l, lesão, volta em 3 semanas) Pendurados: Dries Mertens (atacante) Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Allan (meia), Jorginho (meia; naturalizado italiano) e Leandrinho (atacante)