Trigésima primeira rodada da Serie A

BENEVENTO-JUVENTUS » Benevento e Juve se enfrentaram apenas uma vez na história. No primeiro turno, a Velha Senhora suou e venceu por apenas 2-1.

» O Benevento conquistou todos os seus 13 pontos jogando no Vigorito. Nas últimas seis partidas em casa, a equipe sannita obteve duas vitórias e dois empates.

» A Juventus está invicta contra caçulas há 28 jogos, com 23 vitórias e cinco empates nesta série. Os bianconeri não sofreram gol em 18 destas partidas.

» A Juve não sofre gols há seis partidas como visitante. Até o momento, só o Milan de Fabio Capello, em 1993-94, tem série superior: oito jogos sem ser vazado.

» O encontro entre a líder e o lanterna marca também o confronto entre a melhor defesa do campeonato (Juve, 16 gols sofridos) e a pior (Benevento, 69).

» A Juventus é a equipe que mais marcou gols nos 30 minutos finais das partidas: 29. Por outro lado, o Benevento é o time que mais foi vazado no mesmo período (30 vezes).

» Em dois jogos disputados no estádio Vigorito, o atacante Diabaté conseguiu finalizar seis vezes. Cinco delas foram em direção ao gol e três acabaram balançando as redes – duas delas na quarta, contra o Verona.

» Poupando jogadores, por causa do desgaste dos jogos da Champions League, Allegri escalará Cuadrado como titular. O colombiano, que voltou de lesão contra o Milan, marcou um gol na última rodada e também no duelo com o Benevento no primeiro turno.

» Nas cinco maiores ligas nacionais europeias, Dybala só tem um concorrente quando o assunto é gols marcados em finalizações de fora da área: Messi. Até o momento, cada um deles tem sete tentos.

» Cotação média nas casas de aposta: Benevento 15,89 / Empate 6,05 / Juventus 1,23 Benevento Time provável (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Viola, Sandro, Djuricic; Brignola, Diabaté, Guilherme. T: Roberto De Zerbi

Desfalques: Fabio Lucioni (z, suspensão por doping, 6 meses), Luca Antei (z, lesão, volta em 6 meses), Gaetano Letizia (l, suspensão, volta em na próxima rodada), Ledian Memushaj (m, lesão, volta em 1 semana), Marco D'Alessandro (m, lesão, volta em 1 semana), Vittorio Parigini (m, lesão, volta em 1 semana), Pendurados: ninguém Brasileiros do elenco: Guilherme (meia) e Sandro (meia)

Juventus Time provável (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala; Mandzukic. T: Massimiliano Allegri

Desfalques: Andrea Barzagli (z, lesão, volta incerta), Federico Bernardeschi (a, lesão, volta em 10 dias) Pendurados: Federico Bernardeschi (atacante) e Gonzalo Higuaín (atacante) Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia)

ROMA-FIORENTINA » A Roma marcou quatro gols em três das últimas quatro partidas contra a Fiorentina – nas quais manteve a invencibilidade. No primeiro turno, com dois gols de Gerson, a equipe romana venceu por 4-2.

» Como mandante, a Roma venceu as cinco últimas partidas contra a Fiorentina, marcando pelo menos dois gols por jogo (foram 16, no total).

» Depois de uma sequência negativa, com apenas uma vitória em oito rodadas da Serie A, a Roma inverteu a tendência. A equipe de Di Francesco venceu seis dos últimos oito jogos, com apenas uma derrota neste período.

» A Fiorentina venceu seus cinco últimos compromissos pela Serie A. Somente uma vez a equipe viola conseguiu seis triunfos consecutivos pelo campeonato – em 1960.

» A viola também está invicta há quatro partidas como visitante, com três vitórias e um empate. A Fiorentina não alcança uma invencibilidade de cinco jogos longe do Artemio Franchi desde maio de 2014.

» Tarda, mas não falha: considerando todas as competições, nove dos 10 últimos gols da Roma foram marcados no segundo tempo.

» A Fiorentina teve um desempenho defensivo invejável nas últimas oito rodadas: permitiu aos adversários apenas 23 finalizações à direção da meta do goleiro Sportiello. Em nenhum desses jogos o número de arremates superou quatro.

» Após um período negativo do ponto de vista da artilharia, no qual anotou apenas quatro vezes em 24 partidas, Dzeko voltou a marcar gols. São cinco nos cinco últimos jogos.

» Simeone marcou gols nas duas últimas rodadas. O argentino não balança as redes em três partidas seguidas desde janeiro de 2017.

» Cotação média nas casas de aposta: Roma 1,83 / Empate 3,71 / Fiorentina 4,51 Roma Time provável (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Defrel, Dzeko, El Shaarawy. T: Eusebio Di Francesco Desfalques: Rick Karsdorp (l, lesão, volta em 3 semanas), Diego Perotti (m, lesão, volta incerta), Cengiz Ünder, (a, lesão, volta incerta) Pendurados: ninguém Brasileiros do elenco: Alisson (goleiro), Bruno Peres (lateral-direito), Juan Jesus (zagueiro) e Gerson (meia) Fiorentina Time provável (4-2-3-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Cristoforo, Veretout; Saponara, Eysseric, Benassi; Simeone. T: Stefano Pioli Desfalques: Milan Badelj (m, lesão, volta em 1 mês), Federico Chiesa (a, suspensão, volta na próxima rodada), Cyril Théréau (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Germán Pezzella (zagueiro) Brasileiros do elenco: Vitor Hugo (zagueiro)

SPAL-ATALANTA » Nas cinco últimas partidas entre Spal e Atalanta pela Serie A, nenhuma das equipes foi capaz de marcar mais de uma vez. No primeiro turno, os times empataram em 1-1.

» A Spal saiu vitoriosa nas três últimas vezes em que foi mandante contra a Atalanta na Serie A. O time de Ferrara nunca triunfou quatro vezes seguidas contra os nerazzurri.

» A Spal somou nove pontos nas cinco últimas rodadas do campeonato e deixou a zona de rebaixamento. Os spallini haviam conquistado o mesmo número de pontos nas 14 partidas anteriores.

» Por sua vez, a Atalanta perdeu duas partidas nas quatro últimas rodadas. Os nerazzurri haviam sido derrotados pela mesma quantidade de vezes nos 13 jogos que antecederam esta série.

» Apesar do momento aparentemente negativo, a Atalanta registra boa sequência recente como visitante. Nas oito últimas partidas, somou 19 pontos em 24 possíveis.

» Nenhum time cometeu mais pênaltis e sofreu mais gols da marca da cal do que a Spal: 11 e oito, respectivamente. Nas três últimas rodadas, os emilianos concederam quatro penalidades.

» Os seis últimos gols marcados pela Atalanta na Serie A saíram no segundo tempo.

» O grande ex da partida estará sentado no banco da Spal. O veterano atacante Floccari passou pela Atalanta entre 2007 e 2009: foram 20 gols marcados pelo clube.

» O meia Cristante é o mais jovem jogador da posição a ter marcado pelo menos 11 gols na temporada italiana. Um dos tentos do atalantino foi anotado sobre a Spal, no primeiro turno.

» Cotação média nas casas de aposta: Spal 4,57 / Empate 3,54 / Atalanta 1,86 Spal Time provável (3-5-2): Meret; Thiago Cionek, Salamon, Felipe; Lazzari, Grassi, Everton Luiz, Kurtic, Costa; Paloschi, Antenucci. T: Leonardo Semplici Desfalques: Federico Mattiello (l, lesão, volta em 1 semana), Boukary Dramé (l, lesão, volta em 1 semana), Marco Borriello (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Bartosz Salamon (zagueiro), Filippo Costa (meia) Brasileiros do elenco: Felipe (zagueiro), Thiago Cionek (zagueiro; naturalizado polonês), Everton Luiz (meia), Gabriel Barbosa (atacante) Atalanta Time provável (3-4-1-2): Gollini; Rafael Tolói, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Hateboer; Cristante; Petagna, Gómez. T: Gian Piero Gasperini Desfalques: Mattia Caldara (z, lesão, volta incerta), Leonardo Spinazzola (l, lesão, volta em 2 semanas), Luca Rizzo (m, lesão, volta incerta), Josip Ilicic (m, lesão, volta incerta) Pendurados: Rafael Tolói (zagueiro), Andrea Petagna (atacante) Brasileiros do elenco: Rafael Tolói (lateral) e João Schmidt (meia)

SAMPDORIA-GENOA » O Dérbi de Gênova já foi realizado 97 vezes em toda a história – 69 delas pela Serie A. A Sampdoria venceu 38 vezes, o Genoa triunfou em 24 e 35 clássicos terminaram empatados.

» A Samp venceu os três últimos clássicos contra o Genoa, o que não acontecia desde 1953 – no primeiro turno, o placar foi de 2-0. Os dorianos buscam a quarta vitória consecutiva pela primeira vez na história.

» A Sampdoria venceu dois clássicos seguidos como mandante apenas uma vez na história: em 1963.

» Em cinco dos últimos seis dérbis genoveses, aconteceu pelo menos um gol no primeiro tempo.

» A Sampdoria perdeu apenas uma das sete últimas partidas como mandante nesta Serie A: na ocasião, foi goleada pela Inter por 5-0.

» O Genoa perdeu seus dois últimos jogos como visitante, nos quais não marcou gols. Neste campeonato, nunca foi derrotado três vezes seguidas em ocasiões em que não tinha o mando de campo.

» A Samp marcou 12 dos seus 16 últimos gols no segundo tempo. Os oito tentos mais recentes sofridos pelo Genoa também saíram no mesmo período. Nenhuma equipe, aliás, sofreu (percentualmente) mais gols após o intervalo do que os grifoni (71%).

» Artilheiro da Sampdoria, Quagliarella não marca um gol com a bola rolando desde janeiro: os três últimos tentos do goleador foram anotados a partir de cobranças de pênalti.

» Desde a lesão que afastou o atacante Galabinov, o Genoa tem sido mais produtivo no ataque. Lapadula, por exemplo, marcou dois gols nas últimas duas partidas.

» Cotação média nas casas de aposta: Sampdoria 2,72 / Empate 3,21 / Genoa 2,78 Sampdoria Time provável (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata. T: Marco Giampaolo Desfalques: Édgar Barreto (m, lesão, volta em 1 semana), Dawid Kownacki (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Bartosz Bereszynski (lateral direito), Nicola Murru (lateral esquerdo), Gian Marco Ferrari (zagueiro), Edgar Barreto (meia) e Gianluca Caprari (atacante) Brasileiros do elenco: ninguém Genoa Time provável (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Rigoni, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Lapadula. T: Davide Ballardini Desfalques: Armando Izzo (z, lesão, volta em 1 mês), Miguel Veloso (m, lesão, volta incerta), Andrey Galabinov (a, lesão, volta em 1 mês) Pendurados: Miguel Veloso (meia) Brasileiros do elenco: Daniel Bessa (meia; naturalizado italiano)

TORINO-INTER » O Torino venceu apenas dois dos últimos 27 jogos contra a Inter na Serie A – 17 triunfos dos nerazzurri e oito empates completam a conta. No primeiro turno, as equipes ficaram no 1-1.

» Como mandante, o Toro não vence a Inter desde 1994. Desde então, são 10 triunfos interistas e três empates.

» A Inter não sofreu gol nas últimas cinco rodadas. A equipe nerazzurra não passa seis partidas de uma mesma temporada sem ser vazada desde 1979.

» O Torino venceu suas duas últimas partidas – com quatro gols marcados em cada uma delas. Os grenás não comemoram três triunfos seguidos desde novembro de 2016.

» Nove dos 10 gols mais recentes marcados pela Inter como visitante foram anotados até o 55º minuto de partida.

» A primeira doppietta de Ljajic pela Serie A aconteceu contra a Inter – quando o sérvio atuava pela Fiorentina, em 2013. Ex-jogador da equipe nerazzurra, o atacante ganhou a titularidade após duas boas partidas. Com ele em campo, a média de gols do Torino sobe de 1,2 para 1,6 por jogo.

» Crescimento: Belotti anotou quatro gols e deu duas assistências nas três últimas rodadas. Antes disso, havia marcado apenas cinco vezes e não tinha contribuído com nenhum passe para gol em todo o campeonato.

» Se a fase de Belotti é boa, Icardi perdeu dois gols claros contra o Milan e foi um dos responsáveis pelo fato de a Inter não ter vencido o clássico. Mesmo assim, o argentino conserva uma média de dois gols por jogo, se considerarmos as três últimas rodadas.

» Brozovic foi o jogador que mais vezes tocou na bola nesta semana na Itália: 124 contra o Verona e 139 diante do Milan.

» Cotação média nas casas de aposta: Torino 3,78 / Empate 3,41 / Inter 2,07 Torino Time provável (3-4-1-2): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli, Obi, Ansaldi; Ljajic; Falque, Belotti. T: Walter Mazzarri Desfalques: Lyanco (z, lesão, volta incerta), Cristian Molinaro (l, lesão, volta na próxima temporada), Tomás Rincón (m, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Cristian Ansaldi (lateral) Brasileiros do elenco: Lyanco (zagueiro) Inter Time provável (4-2-3-1): Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. T: Luciano Spalletti Desfalques: Andrea Ranocchia (z, lesão, volta incerta) Pendurados: Andrea Ranocchia (zagueiro), Danilo D'Ambrosio (lateral), Marcelo Brozovic (meia), Antonio Candreva (meia), Ivan Perisic (atacante) e Éder (atacante) Brasileiros do elenco: Dalbert (lateral esquerdo), Miranda (zagueiro), Rafinha (meia) e Éder (atacante; naturalizado italiano)

CROTONE-BOLOGNA » Crotone e Bologna se enfrentaram três vezes pela Serie A e nunca empataram. Os bolonheses venceram os dois primeiros jogos e os calabreses saíram vitoriosos no último: 3-2 no primeiro turno.

» O Crotone perdeu cinco dos seis últimos jogos pelo campeonato. Os pitagóricos sofreram 15 gols neste período.

» O Bologna não venceu nenhuma vez nas quatro rodadas mais recentes. Desde março de 2017 a equipe de Donadoni não vive um jejum de cinco jogos sem vitórias.

» O Crotone sofreu gols nas seis últimas vezes em que foi mandante. É a segunda pior sequência dos calabreses neste quesito, atrás apenas de uma série de oito jogos na temporada passada.

» Por sua vez, o Bologna levou gols nos 10 últimos compromissos como visitantes. A última vez que alcançou uma sequência tão negativa foi em fevereiro de 2013, quando sofreu gols fora de casa por 14 partidas seguidas.

» Contra o Torino, o Crotone sofreu um gol a partir de cobrança de escanteio. Já foram 11 assim – número maior do que o de qualquer outro time no torneio.

» Zenga comandou o Crotone em 15 rodadas, o mesmo número que o seu antecessor, Davide Nicola. Os dois têm a mesma média de pontos (0.8/jogo) e o mesmo percentual de vitórias (20%). Valeu a pena trocar de treinador?

» Protagonista inesperado: o volante chileno Pulgar marcou três dos últimos oito gols do Bologna. Todos, porém, aconteceram no estádio Renato Dall'Ara.

» Foguete molhado? Após marcar um gol e dar uma assistência na sua partida de reestreia pelo Crotone, o ala Ricci não participou diretamente de mais nenhum tento: desde então, já são oito rodadas de anonimato.

» Cotação média nas casas de aposta: Crotone 2,33 / Empate 3,18 / Bologna 3,39 Crotone Time provável (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohdén, Mandragora, Barberis; Ricci, Trotta, Stoian. T: Walter Zenga Desfalques: Stefan Simic (z, lesão, volta em 3 semanas), Ahmad Benali (m, lesão, volta na próxima temporada), Andrea Nalini (a, lesão, volta em 3 semanas), Ante Budimir (a, lesão, volta na próxima temporada), Luka Markovic (a, lesão, volta incerta) Pendurados: Federico Ceccherini (zagueiro), Marco Capuano (zagueiro), Federico Ricci (atacante) Brasileiros do elenco: nenhum Bologna Time provável (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco. T: Roberto Donadoni Desfalques: Giancarlo González (z, lesão, volta incerta) Pendurados: Filip Helander (zagueiro) Brasileiros do elenco: Angelo da Costa (goleiro)

NAPOLI-CHIEVO » O Napoli está invicto há seis jogos contra o Chievo: cinco vitórias e o empate por 0-0 no primeiro turno.

» O Napoli venceu seus dois últimos compromissos contra o Chievo no San Paolo, mas nunca conseguiu três triunfos consecutivos em casa contra os gialloblù.

» Com apenas uma vitória nas quatro últimas rodadas da Serie A, o Napoli chegou à sua pior sequência desde novembro de 2016.

» O Napoli não consegue ficar dois jogos seguidos sem sofrer gols no San Paolo desde novembro. Na última vez em que foram mandantes, os azzurri venceram o Genoa por 1-0.

» O Chievo não consegue manter invencibilidade por três jogos desde novembro. Atualmente, a equipe de Maran soma uma vitória e um empate nos dois últimos compromissos.

» O Chievo sofreu gols nas últimas 14 partidas. É a sequência mais longa entre as vigentes nesta Serie A.

» Nenhum time marcou mais gols a partir de cobranças de escanteio do que o Napoli (9). O Chievo sofreu 10 gols dessa mesma forma, menos apenas do que o Crotone.

» Tabu: Mertens nunca marcou nem contribuiu com assistência em partidas contra o Chievo. E olha que o belga tem 67 gols e 32 passes decisivos para companheiros na Serie A.

» Já contratado pelo Napoli, o atacante Inglese, do Chievo, nunca marcou um gol sequer contra os azzurri. Passou em branco nas quatro vezes em que enfrentou o time de Sarri.

» Cotação média nas casas de aposta: Napoli 1,16 / Empate 7,82 / Chievo 21,17 Napoli Time provável (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Mário Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne. T: Maurizio Sarri Desfalques: Raúl Albiol (z, suspensão, volta na próxima rodada), Faouzi Ghoulam (l, lesão, volta em 2 semanas), Jorginho (m, suspensão, volta na próxima rodada) Pendurados: Kalidou Koulibaly (zagueiro), Mário Rui (lateral esquerdo), Dries Mertens (atacante) Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Allan (meia), Jorginho (meia; naturalizado italiano) e Leandrinho (atacante) Chievo Time provável (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Meggiorini, Inglese. T: Rolando Maran Desfalques: Dario Dainelli (z, lesão, volta incerta), Fabrizio Cacciatore (l, suspensão, volta na próxima rodada), Lucas Castro (m, lesão, volta incerta) Pendurados: Nenad Tomovic (lateral), Ivan Radovanovic (meia), Emanuele Giaccherini (meia) Brasileiros do elenco: nenhum

VERONA-CAGLIARI » Jogos entre Verona e Cagliari pela Serie A não terminam empatados desde 1996: desde então, são cinco vitórias dos vênetos e três dos sardos. No primeiro turno, o Cagliari fez 2-1.

» A equipe veronesa, aliás, empatou apenas uma das 21 últimas partidas como mandante pelo campeonato: venceu sete e perdeu 13.

» Em casa, o Hellas perdeu somente um jogos da Serie A como mandante contra o Cagliari. Em 13 partidas, soma sete vitórias e cinco empates.

» O Verona perdeu as três partidas mais recentes pela Serie A. Nelas, sofreu 11 gols e não marcou nenhum.

» O Cagliari perdeu quatro dos últimos seis compromissos, inclusive seus dois mais recentes. A equipe não soma três derrotas seguidas desde outubro.

» A defesa cagliaritana desandou nestes seis jogos: foram 16 gols sofridos, o mesmo número que havia concedido nas 14 rodadas anteriores.

» Nenhum time marcou menos gols de fora da área que o Hellas Verona. Foram apenas dois e o último deles foi anotado em dezembro – por Cáceres, jogador que nem integra mais o plantel dos butei.

» Nenhum centroavante passou mais tempo em campo sem ir às redes do que Petkovic, do Verona. Já são 1016 minutos de jogo e nenhum gol marcado pelo croata.

» Barella é o mais jovem meio-campista a ter marcado mais de cinco gols nos maiores campeonatos europeus. São seis tentos para o regista, três deles anotados em cobranças de pênalti.

» Cotação média nas casas de aposta: Verona 3,53 / Empate 3,39 / Cagliari 2,17 Verona Time provável (4-4-2): Nícolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Rômulo, Valoti, Büchel, Verde; Cerci, Petkovic. T: Fabio Pecchia Desfalques: Thomas Heurtaux (z, lesão, volta incerta), Simone calvano (m, lesão, volta incerta), Ryder Matos (a, lesão, volta incerta), Moise Kean (a, lesão, volta em 5 semanas) Pendurados: Antonio Caracciolo (zagueiro), Alex Ferrari (zagueiro), Marcel Büchel (meia) e Bruno Petkovic (atacante) Brasileiros do elenco: Nícolas (goleiro), Rômulo (meia; naturalizado italiano) e Ryder Matos (atacante) Cagliari Time provável (3-5-2): Cragno; Romagna, Leandro Castán, Pisacane; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykoggianis; Sau, Pavoletti. T: Diego López Desfalques: Luca Ceppitelli (z, suspensão, volta na próxima rodada), Marco Andreolli (z, suspensão, volta na próxima rodada), Luca Cigarini (m, lesão, volta em 1 semana), João Pedro (m, suspensão preventiva por doping, volta incerta) Pendurados: Leandro Castán (zagueiro), Luca Cigarini (meia), Nicolò Barella (meia) Brasileiros do elenco: Rafael (goleiro), Leandro Castán (zagueiro), João Pedro (meia) e Diego Farias (atacante)

LAZIO-UDINESE » A Udinese não marcou um golzinho sequer nas seis últimas vezes que encarou a Lazio. Nesta sequência, os celestes empataram uma partida e venceram as outras cinco – incluindo a do primeiro turno, por 3-0.

» Nos últimos quatro jogos como mandante contra a Lazio, a Udinese somou apenas um ponto. Antes disso, havia conseguido três vitórias seguidas.

» Após a queda para a Fiorentina, a Udinese chegou a sete derrotas consecutivas na Serie A pela primeira vez em toda a sua história.

» Oddo começou muito bem no comando da Udinese, mas com o acúmulo de resultados negativos, seu percentual de vitórias já é igual ao de Delneri, seu antecessor: 33,3%.

» A Lazio perdeu apenas uma vez nas últimas seis rodadas. No entanto, a equipe sofreu pelo menos um gol nos quatro jogos mais recentes.

» O recorde de gols da Lazio em uma única temporada da Serie A é de 74 gols, alcançado na última temporada. Os celestes já têm 73 em 2017-18 e ainda têm oito rodadas para melhorar a sua marca.

» Com 106 gols marcados nesta temporada, a Lazio já se confirmou como máquina goleadora. O time de Inzaghi só passou em branco como visitante em duas das 20 últimas partidas.

» Artilheiro do campeonato, com 26 gols, Immobile anotou cinco vezes em cinco partidas contra a Udinese. Apenas contra o Cagliari o atacante tem um retrospecto melhor.

» Excluindo cobranças de falta, a Lazio é a equipe que tem mais gols em chutes de fora da área. Com o de Lucas Leiva contra o Benevento, a equipe já marcou 10 dessa forma.

» Cotação média nas casas de aposta: Udinese 4,51 / Empate 3,80 / Lazio 1,81 Udinese Time provável (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger Larsen, Barák, Balic, Jankto, Adnan; Lasagna, Maxi López. T: Massimo Oddo Desfalques: Gabriele Angella (z, lesão, volta incerta), Seko Fofana (m, lesão, volta em 1 semana), Valon Behrami (m, lesão, volta em 2 semanas) Pendurados: Jakub Jankto (meia), Emil Hallfredsson (meia), Rodrigo De Paul (meia) Brasileiros do elenco: Danilo (zagueiro) e Samir (zagueiro) Lazio Time provável (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. T: Simone Inzaghi Desfalques: Stefan Radu (z, lesão, volta incerta), Jordan Lukaku (l, lesão, volta em 1 semana) Pendurados: Bastos (zagueiro), Luis Alberto (meia), Ciro Immobile (atacante) Brasileiros do elenco: Luiz Felipe (zagueiro), Maurício (zagueiro), Wallace (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Felipe Anderson (atacante)