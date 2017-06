Trezeguet intervista Higuain: "Ronaldo il migliore di sempre"

Un Gonzalo Higuian davvero inedito e sorprendente quello che emerge dalla lunga intervista fatta per Premium da David Trezeguet, in onda su Premium Sport HD nella rubrica "9 - vita da bomber", nella quale l’ex campione bianconero incontra i grandi attaccanti della storia del calcio di ieri e di oggi.

Ecco un assaggio di quello andrà in onda alle 21.15, subito dopo il film di Natale dei nostri imperdibili Cartoons: "La mia famiglia è sempre stata molto calcistica, mio padre e mio fratello hanno sempre giocato e la prima cosa che ho preso in mano è stato un pallone. Il mio sogno era di fare quello ho fatto e spero di migliorare ancora molto - ha dichiarato il Pipita, che indica anche il miglior attaccante di tutti i tempi - Per me è Ronaldo". Tra i bomber in attività, invece, più difficile scegliere: “Suarez è in un momento altissimo ed è migliorato molto rispetto a Liverpool. Anche Lewandowski è forte, così come Aguero. Ma a me piace di più un giocatore che mi fa divertire, rispetto a uno che fa gol”. Un giocatore come Messi quindi, o Dybala: “Si somigliano molto. Messi è migliore e lo dimostra giorno dopo giorno. Paulo è ancora giovane, ha 23 anni e dipenderà tutto da lui. Ha tutte le caratteristiche per diventare un top player ma dipende solo da lui: dovrà avere una grande forza mentale. Quando arrivi così velocemente ad alti livelli non è facile restarci per molti anni. Ci saranno molti alti e bassi, dovrà sempre mantenere un equilibrio e non ascoltare le critiche e gli elogi. Arrivare nell’elite il prima possibile è un vantaggio perché si impara a crescere velocemente e poi giochi subito con giocatore di grande livello”.

Il suo trasferimento a Torino in estate ha fatto parlare moltissimo e il Pipita motiva così la sua scelta: "Sono venuto qui per vincere la Champions, la sensazione che abbiamo è che possiamo farcela. Ma sono qui anche per il sesto scudetto perché la gente si ricorda sempre dell’ultimo trionfo. Chi ti ha fatto vincere i primi cinque resterà importante ma sarà più importante chi ti fa vincere il sesto”. Il rapporto con i tifosi? “All’inizio non avevo capito il loro coro, ma è bellissimo e mi dà grande carica”.

L'intervista andrà in onda anche lunedì 26 dicembre alle 12 su Premium Sport HD e alle 20.35 su Premium Sport 2.