Trauma distorsivo alla caviglia sinistra: Bruno Peres salta la Juve

Luciano Spalletti non potrà contare su Bruno Peres nella sfida scudetto contro la Juventus sabato sera allo Stadium. L'esterno brasiliano ha infatti riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che lo terrà lontano dai campi per tre settimane. L'ex giocatore del Torino non ci sarà dunque nemmeno contro il Chievo e tornerà a disposizione nel 2017.



Nessuna frattura dunque come era stato specifico nel comunicato diffuso nella notte dal club capitolino: "A seguito di un contrasto di gioco, che lo ha costretto a lasciare il campo al minuto 42 di Roma-Milan, Bruno Peres è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso la presenza di fratture ossee alla caviglia sinistra. Le indagini condotte hanno comunque evidenziato i postumi di un trauma distrattivo/distorsivo e pertanto l' atleta sarà sottoposto nelle prossime 24/48 h ad ulteriori controlli per definire prognosi ed approccio terapeutico adatti".