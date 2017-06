Trapattoni: "L'Inter è una centrifuga, Pioli deve pensare solo ai risultati"

Nel giorno del primo allenamento di Stefano Pioli da nuovo allenatore dell'Inter, il nostro Bruno Longhi ha intervistato l'ex tecnico nerazzurro Giovanni Trapattoni: "Gli ho fatto auguri e scongiuri, visto che noi tecnici siamo molto scaramantici. Consigli? Non guardare ciò che scrivono o dicono, l’Inter è una centrifuga e se si lascia prendere perde la cognizione di quello che deve fare. Capirà subito se è in grado di incidere col suo progetto, ma deve tenere presente che il risultato conta più di ogni teoria. Quindi punti ai risultati, che creano entusiasmo".



L'allenatore dell'Inter dei record ('88-'89) ha poi raccontato un anedotto sul passato da calciatore di Pioli: "L'ho fatto esordire a 17 anni e mezzo alla Juventus: ragazzo intelligente, che sapeva fare un ruolo moderno da propulsore del gioco offensivo. Con lui in campo abbiamo vinto l'Intercontinentale, gente come lui è sempre stata utile alla causa perché eclettico". Infine, sul Derby di Milano: "Stravolge classifica e convinzione dei tifosi. Se dovessero riuscire a vincere sarebbe una grande iniezione di fiducia".