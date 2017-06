Totti, serata magica dopo la festa: anche la Uefa lo celebra

"Quando sono arrivato alla Roma ho dato il mio massimo per fare ciò che non avevo fatto da tanto tempo. Poi arriva Francesco e ti rendi conto che quello che hai fatto fino a quel momento non è giocare a calcio perché lui ti insegna tutto". Le parole di Diego Perotti a Roma tv dopo il poker contro l'Astra spiegano solo in parte la grandezza di Franesco Totti, che dopo la prestazione di ieri, a 40 anni suonati, è stato inserito dalla Uefa nella top 11 di Europa League.

Ad unirsi agli elogi per il Capitano, decisivo in tre delle quattro reti con le quali la squadra di Spalletti ha travolto gli avversari, anche il tecnico dell'Astra Giurgiu, Sumudica, che in conferenza stampa si lascia andare: "Ad un certo punto pensavo di essere alla Playstation. Totti è il miglior giocatore che ho mai affrontato. Ho giocato quattro anni fa in Coppa Uefa contro l’Inter che aveva grandissimi giocatori, ma nessuno come Totti. Tanto di cappello per lui" ha detto.

, che sarebbe stato il numero 100 sotto la gestione Spalletti, ma per uno che è abituato a infrangere ogni record (il più fresco i 250 gol in A con la stessa maglia) è solo questione di tempo. Molto più importante ricreare un po' di entusiasmo intorno alla squadra con le sue giocate di classe e mandare in gol altri compagni alla ricerca della fiducia perduta coem Iturbe.ha detto il Pupone a fine partita: parole dolci per i tifosi che sognano di rimandare di un altro anno il ritiro e molto preoccupanti per, che dovrà affrontarlo domenica sera. I nerazzurri, a cui Totti a San Siro ha segnato il gol forse più bello della sua carriera, sono una delle sue vittime preferite (11 gol, inisieme alla Lazio la big a cui ha segnato di più): possibile che la festa si prolunghi ancora...