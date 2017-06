Totti: "Roma era il mio sogno, ora chiamatemi Francesco"

"Sono Francesco e sono nato a Roma il 27 settembre del 1976. Per molti sono il Capitano, per altri il 10, altri ancora mi chiamano il Cap, che però pare un po’ un codice postale. Per non sbagliarsi, alcuni usano nome e cognome: Francesco Totti. Poi ci sono stati altri soprannomi, ci vorrebbe una vita per ricordarli tutti. Qualcuno addirittura insiste con il Pupone, ma io sono Francesco e non c’è niente di più bello che essere chiamati così, con il proprio nome, come si fa in famiglia".



Comincia così il racconto che fa di se stesso Francesco Totti in "Drawing my life", la rubrica pubblicata sul canale youtube della Roma dedicata questa settimana, ovviamente, al capitano. Struggente, divertente, sicuramente emozionante. Eccone alcuni stralci.



"Ero Francesco quando mamma Fiorella interrompeva la partitella sotto casa perché la cena era pronta, e papà Enzo già mi diceva che ero scarso. Secondo lo Sceriffo – a proposito di soprannomi, questo è quello di mio papà – era più forte mio fratello Riccardo. Io lì per lì non capivo se faceva sul serio. Quello che ho pensato dopo un po’ è che lo faceva per farmi rimanere con i piedi per terra, e allo stesso tempo, per farmi andare oltre i miei limiti. In parole povere Ricca’, non ti offendere: quello forte a giocare a pallone ero io!"



"Da piccolo avevo un sogno, e anche un piano di riserva. Il sogno si chiamava Roma, e ancora non era così nitido. Volete sapere qual era il piano di riserva? Sarà stato l’odore della benzina che mi è sempre piaciuto, saranno stati tutti quei soldi che vedevo maneggiare. Insomma, già mi vedevo con la tuta da benzinaio. La storia è andata diversamente. Allacciate le cinture, si parte! Vi porto con me. Il 20 luglio del 1989 ricevo la prima tessera da atleta romanista. Il 28 marzo 1993, allo stadio Rigamonti di Brescia, Boskov mi spedisce in campo al posto di Rizzitelli: il mister si volta verso la panchina e sussurra che tocca al ragazzino. Io non avevo capito che toccava a me. A ripensarci dopo, se uno ha 17 anni e sei in Prima squadra, ma chi altro doveva essere il ragazzino? Potenza dei sogni".



"Mago Merlino per me è stato Mazzone. Il 4 settembre 1994 segno il mio primo gol in Serie A, all’Olimpico, contro il Foggia. Segno e porto le mani sul viso, arrossisco e poi esulto con i tifosi. In quel momento lì sono il ragazzo più felice di tutta Roma. Dopo l’esperienza con Mazzone andai in difficoltà, e fui persino vicino a lasciare la Roma. Franco Sensi, un presidente a cui devo molto, fece saltare in extremis il mio passaggio alla Sampdoria. A poche ore dal trasferimento, giocai un triangolare contro Ajax e Borussia Mönchengladbach. Gli avversari andavano giù come birilli, il pallone sembrava spinto dal destino. Inventai gol e giocate, portai lo stadio dalla mia parte, mentre io tornavo dalla parte del cuore, dalla parte della mia Roma. Poi arrivò Zeman e con lui feci un altro passo verso la maturità".



"C’è una data e un luogo in cui il mio sogno si è intrecciato per sempre con quello di tutti i romanisti: il 17 giugno 2001, di fronte al Parma. Lo stadio Olimpico esplodeva di bandiere, erano ovunque, mentre qua e là spuntava quella tricolore. Nei giorni successivi ne sarebbero spuntate molte di più, ovunque. A 24 anni ho vinto lo scudetto nella mia città, indossando la maglia che ho sempre amato e la fascia da capitano al braccio. Si gioca a calcio per vivere almeno un giorno come quello. ”.



Totti racconta la belissima storia con la Nazionale: "Se mi chiedete di racchiudere le emozioni in due foto, sono due rigori. Nel primo vedo van der Sar che va da una parte e il cucchiaio che si insacca dolce dolce e poi fa il giro del mondo. Semifinale degli Europei di Olanda e Belgio, estate del 2000. Nel secondo decido un angolo, ci metto tutta la potenza e la precisione che che ho. Poi sono sommerso dall’abbraccio azzurro: è un passo fondamentale verso la conquista della Coppa del Mondo nell’estate del 2006".



Infine il commiato: "C’è una cosa che difficilmente riuscirò mai descrivere con le parole: il suono dell’abitudine, gli scarpini che allacci prima di scendere in campo, il rumore dei tacchetti, quello dei tifosi quando indovini una giocata. Poi gli altri suoni: quelli del campo d’allenamento, della colazione a Trigoria, dell’erba a seconda di come l’accarezzi. I ritmi della trasferta, gli scherzi e i momenti per essere seri e suonare la carica. Che fatica lasciarsi! Proviamo a farlo con una promessa: se ci incontriamo ancora per strada, salutiamoci per nome. Continuate a chiamarmi Francesco".