Totti, passaggio di consegne: cede la fascia al più giovane capitano della Roma

Il passaggio di consegne: la fascia va da #Totti a Mattia Almaviva, Pulcini 2006, il più giovane capitano del settore giovanile giallorosso pic.twitter.com/8vgZZinliK — AS Roma (@OfficialASRoma) 28 maggio 2017

Un gesto da campione, forse l'ultimo di una carriera straordinaria. Un gesto semplice e genuino che ha fatto il giro del mondo: nel giorno dell'addio alla Roma, prima del discorso che ha commosso l'Olimpico e l'intera città, Francesco Totti ha ceduto la fascia di capitano a un bambino del 2006, Mattia Almaviva, il più giovane capitano del settore giovanile giallorosso.

Un simbolico passaggio di consegne che Mattia, commosso, non dimenticherà mai. Ha solo 11 anni, fa parte dei "Pulcini" e di ruolo fa il trequartista: di Totti in Totti, per continuare la tradizione di un capitano cresciuto in casa.