Totti, le bandiere non sventolano solo su un rettangolo verde

In principio fu Giampiero Boniperti: dal campo alla scrivania, senza dimenicare che “vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta”. L’ultimo in ordine di tempo sarà Francesco Totti: stacco necessario per asciugarsi le lacrime, prendere coscienza che una parte della sua vita è terminata e ne può cominciare un’altra, diversamente bella, diversamente intensa, ugualmente appagante. Perché le bandiere non sventolano solo su un rettangolo verde. Possono essere decisive con le loro scelte anche in borghese.

L’assist vincente di Pavel Nedved alla Juventus, ad esempio, fu intuire tutte le potenzialità di Antonio Conte come allenatore: senso d’appartenza, anzitutto, per trasmettere che cosa significhi indossare quella maglia.

Non è ancora così operativo Javier Zanetti, che però ha convinto tre proprietà diverse a investire su di lui: da Moratti a Suning, passando da Tohir e da ore di full immersion per imparare l’inglese. Mossa che Marco Di Vaio ha anticipato, spendendo le ultime energie d’attaccante in Canada per prepararsi a un Bologna made in Usa.

C’è chi ha sfiorato questa idea, ma ancora non ha fatto il passo (Maldini). C’è chi ci aveva pensato, ma per il momento fa tutt’altro (Del Piero). C’è chi ci ha provato, ma è durato poco (Toni). C’è poi chi ha esagerato: sentendosi bandiera del calcio mondiale, ma senza incantare come quando aveva il 10 sulle spalle (Platini).

Ma c’è chi fa meglio fuori che in campo: Igli Tare non aveva piedi raffinatissimi, ma visione lunga sì. Oggi tiene la Lazio a buoni livelli con budget ridotti. All’estero i picchi sono Rumenigge ed Emilio Buitragueno.

E poi ci sono i culè, i mes que un club, la grande famiglia del Barcellona. A turno, è toccato un po’ a chiunque abbia vestito il blaugrana appollaiarsi in tribuna a studiare la mossa vincente. Flash dal futuro: scommettiamo che quando smette di fare l’allenatore Guardiola diventa presidente?

Ricky Buscaglia