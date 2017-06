Totti, futuro in panchina: "Allenare? Perchè no"

"Non so quello che mi riserverà il futuro, però so che sarà una cosa piacevole, sarà un'altra vita, un'altra bella carriera". Francesco Totti si confessa con Walter Veltroni in una lunga intervista sulle pagine del Corriere dello Sport e, per la prima volta, apre ad una possibile carriera da allenatore: "Se mi piacerebbe allenare? Da una parte sì - ammette il Pupone - però in questo momento non ci penso perchè, conoscendo il mio carattere, forse non saprei gestire un gruppo. Però in effetti vedendo tutti i miei ex compagni mi sa che scatta qualcosa quando si smette perchè tutti si mettono a fare gli allenatori. Può darsi che qualcosa scatterà anche a me" ha detto Totti, che ha toccato anche tantissimi altri argomenti.

"Il compagno più forte con cui ho giocato? Tecnicamente Cassano, mentre tra i laziali con Nesta c'era un'amicizia sincera. Montero l'avversario più duro, era un cane che mozzicava veramente in tutte le parti del campo e in tutte le parti del corpo". Il numero 10 giallorosso ha parlato anche dei suoi allenatori: "All'epoca di Carlos Bianchi avevo firmato con la Sampdoria, poi feci il fenomeno a un triangolare, segnai due gol all'Ajax, Sensi si impuntò e restai. Con Zeman il rapporto migliore - ha continuato Totti - Spalletti è una bella persona, vuole vincere e ha una cultura calcistica superiore alla media".

"Il mio gol più bello? Sono indeciso: o quello in pallonetto a Julio Cesar o quello al volo a Genova, è una bella lotta - ammette Totti, che ricorda di quando aiutò Sensi a salvare la Roma ("Gli dovevo tutto") e giura ancora una volta fedeltà ai colori giallorossi - Sinceramente non so cosa farò, però spero di rimanere per sempre nella Roma. Questo è il mio desiderio, voglio aiutare la società nella quale ho speso gran parte della mia vita".