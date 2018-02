Totti: "Del vecchio allenatore della Roma non parlo più"

Mentre il gelo si abbatte sull'Italia facendo posticipare ben quattro partite, è sempre gelo anche tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, che dopo l'ultima tormentata stagione e mezza vissuta insieme (o forse sarebbe meglio dire da separati in casa) continuano nel loro personale botta e risposta a distanza.

"Credo che il Derby lo vincerà l'Inter perchè è più forte del Milan, ma del vecchio allenatore della Roma non parlo più. Per me è un capitolo chiuso e non intendo più dire niente a riguardo" ha detto l'ex capitano giallorosso a margine dei 'Laureus World Sports Awards' che si stanno svolgendo a Montecarlo.

Parole forti, ma concetti noti, già espressi soltanto qualche settimana dal Pupone, ospite della televisione russa: "Con Spalletti non c'è stato né mai ci sarà un confronto. Non lo conosco". Il tecnico nerazzurro aveva replicato durante la conferenza stampa della vigilia della sfida col Genoa: "Totti si è espresso in modo inequivocabile, quindi segna un punto preciso in quello che è il nostro rapporto. Da parte mia ci sarà sempre la stessa apertura e disponibilità che ho sempre avuto. Se la pensa così mi dispiace, ma non posso farci nulla".

Non solo il difficile rapporto (o forse il non-rapporto) con Spalletti però, Totti ha parlato anche dei problemi della sua Roma, dimostrandosi ottimista: "Speravo non ci fossero tutte queste difficoltà - ha detto - ma ci rialzeremo. Non sono preoccupato, siamo tutti col mister che ora risolleverà la squadra da questa situazione. Sono certo che andremo avanti in Champions e finiremo bene in campionato. Le voci di crisi non ci interessano: società, squadra e allenatore sono uniti". Poi una battuta sulla lotta scudetto: "Se devo tifare tra Napoli e Juve dico Napoli perché sennò la Juve è monotona. Ogni vent'anni è giusto che vinca un altro".

Infine una battuta sul futuro di Buffon, che ieri a Tiki Taka ha parlato a lungo del Pupone: "È una decisione che spetta a lui, ci avrà pensato e starà bene fisicamente. Ben venga, è giusto che giocatori di questo calibro vadano avanti. Se sta bene bastano due parate per farlo tornare Buffon, appena farà un errore si dirà che è troppo vecchio. Paura di smettere io l'ho avuta. Lasciavo la mia vita, ora cercherò di ambientarmi il prima possibile per capire cosa farò da grande, anche se l'ho già capito".