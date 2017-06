Totti: "Continuo, non so dove...". Ma è solo una battuta

"Il prossimo anno continuo, non so ancora dove ma continuo". Sono le parole pronunciate da Francesco Totti durante la festa riservata a parenti e compagni, dopo l'abbraccio dell'Olimpico. Una dichiarazione che ha del clamoroso, ma sarà vero? Totti è sempre stato uno dalla battuta facile e anche questa uscita ha l'aspetto di uno scherzo come filtra dall'entourage del fuoriclasse.

Dopo il discorso carico di patos fatto davanti al popolo giallorosso, il capitano ne ha fatto un altro, la sera, riservato solo a pochi fortunati, ma ripreso con un cellulare da uno dei presenti. E' qui che Totti ha provato a spiazzare tutti, riaccendendo le speranze di chi sogna di poterlo vedere ancora in campo: "Continuo, continuo. Non so dove, ma continuo...", dice il Pupone ai presenti mentre taglia una delle due torte.

"La lettera mica è finita... Manca un punto: che quest'altro anno continuo..." aggiunge tra gli applausi dei presenti. Il nostro Paolo Bargiggia rivela che Totti dovrebbe discutere a breve il suo futuro da dirigente con la Roma: possibile la carica di vicepresidente, carica di cui ha parlato anche Spalletti.