Totti, assist a sorpresa: "Terrei Spalletti, è il futuro della Roma"

L'assist di Francesco Totti questa volta è davvero insapettato. "Terrei Spalletti allenatore, è il futuro della Roma" dichiara il fuoriclasse giallorosso nel corso de L'intervista di Maurizo Costanzo, che andrà in onda giovedì alle 23:30 su Canale 5. Dal capitano arrivano dunque parole molto distensive nei confronti del tecnico, con il quale i rapporti negli ultimi tempi non sono stati affatto facili, per usare un eufemismo.



Quanto al suo, di futuro, Totti spiega: "Cosa farò tra un anno? Potrei essere nella dirigenza della Roma, ancora sui campi a giocare oppure potrei decidere di fare il procuratore e cercare nuovi campioni, un po' di esperienza nel calcio ce l'ho".



Un'esperienza più che ventennale. Inevitabile volgere lo sguardo al passato: "Il mio gol del cuore è quello che ha fatto vincere alla Roma lo scudetto. Il rimpianto più grande? Non aver vinto la Champions League con la Roma".



Nell'intervista Totti parla anche della sua felice vita privata e dei suoi affetti più cari, dalla famiglia d'origine all'amore e al forte legame con la moglie Ilary e i loro tre figli: "Con Ilary stiamo pensando al quarto figlio, ce lo ha chiesto Cristian, vuole un altro maschio. Un programma in tv con lei? Ce lo hanno proposto tante volte, ma se per lei è il suo pane, per me sarebbe una cosa nuova".