Totti annuncia l'addio su Fb: "L'ultima con la maglia della Roma"

Ci siamo, il giorno che tutti gli amanti del calcio aspettavano con un pizzico di timore è arrivato: quella di domenica contro il Genoa sarà l'ultima partita con la maglia della Roma di Francesco Totti.

L'annuncio, attesissimo, è arrivato dal profilo Facebook del Pupone, che però lascia il mistero su cosa farà 'da grande': “Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l’ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma. È impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me. Sempre. Sento solo che il mio amore per il calcio non passa: è una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Mai. Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida”.

"Una nuova sfida" dunque, ma quale? Al momento l'ipotesi più concreta è che il Pupone continui a giocare, probabilmente al sole di Dubai.



Quale sarebbe secondo te la scelta migliore? Entra e dì la tua nel sondaggio