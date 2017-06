Toro, il sindaco Appendino in visita al Filadelfia: "Pronto in primavera"

Ospite d'eccezione quest'oggi al Filadelfia. La sindaca di Torino Chiara Appendino, per la prima volta da quando è stata eletta, ha visitato il cantiere dello stadio dello storico impianto che fu del Grande Torino accompagnata dall’assessore allo Sport Roberto Finardi, che già aveva visitato l’impianto negli scorsi mesi, e dal presidente della Fondazione Filadelfia Cesare Salvadori.

“L’auspicio è quello di poter inaugurare al più presto - ha detto Salvadori - lo stesso Mihajlovic ci ha manifestato premura sotto questo punto di vista. Vogliamo dare un pacchetto finito e infiocchettato al Torino, con un inaugurazione completa e definitiva già nella prossima primavera. La primavera va da marzo a giugno? Preferiamo non dare ancora un’indicazione precisa - ha precisato Salvadori - stiamo ancora verificando lo stato dei lavori al fine di dare una data precisa nelle prossime settimane".

“La ricostruzione del Filadelfia sarà l’ottavo scudetto - ha assicurato il Presidente del Museo del Grande Torino Domenico Beccaria - Aggiungerci il museo sarà la ciliegina sulla torta che permetterà di rendere il Filadelfia un luogo di aggregazione a 360 gradi".

Alla fine della visita ha preso la parola l’assessore allo sport Finardi: “Il sostegno del Comune c’è sempre stato e il suo sostegno alla Fondazione non è in discussione. Il Fila è un pezzo di storia della città e del Paese: con un’Italia che usciva dalla guerra, il Toro ha ridato vigore alla Nazione. Gli Invincibili sono parte della storia, non solo del Toro e del suo tifo, ma di tutto il calcio. Ci auguriamo che sia completato anche il terzo lotto, e lavoreremo per questo. Il Fila fa parte del dna granata ma non solo, in generale dello sport tutto: è un’emozione entrare qui per ogni tifoso. Stadio nel cuore della città? Non è una difficoltà per Torino, anche l’Olimpico è qui a due passi. Può essere un valore aggiunto”