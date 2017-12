Torino, trauma distorsivo al ginocchio per Belotti

Brutta notizia post-natalizia per Andrea Belotti. L'attaccante ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro in allenamento, un problema molto doloroso visto che sarebbe uscito dal campo in lacrime: la speranza è che non c'entrino ancora i legamenti dopo i problemi dello scorso ottobre. Nelle prossime ore, verosimilmente domani, previsti i primi esami per capire la reale entità dell'infortunio.



Il primo ottobre il Gallo si era fatto male durante Torino-Verona, riportando la lesione di primo/secondo grado del legamento collaterale e capsulare mediale del ginocchio destro: era tornato in campo il 29 ottobre contro il Cagliari venendo anche convocato da Ventura per i playoff Mondiali con l'Italia. Per qualcuno un rientro troppo affrettato, da fine ottobre Belotti ha segnato solo due gol: contro il Carpi in coppa Italia e contro il Napoli in campionato.

