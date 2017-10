Torino, striscione della Maratona: "Adesso basta"

Tredici punti in dodici partite, dodicesimo posto in classifica, due punti nelle ultime cinque partite e la vittoria che manca dal 20 settembre (3-2 ad Udine): in casa Torino l'aria è pesante e anche i tifosi granata non ne possono di più. Fuori dallo stadio Filadelfia è comparso un eloquente striscione firmato dalla curva Maratona: "Adesso basta, fuori le palle!".



Domenica in casa contro il Cagliari si prospetta una sorta di ultima chance per Sinisa Mihajlovic: senza i tre punti, sono già pronte soluzioni alternative (si parla di Mazzarri). Belotti potrebbe tornare ma solo in panchina, la vittoria diventa fondamentale anche perché nel turno prima della sosta i granata saranno a San Siro in casa della lanciatissima Inter.